Бытовые хитрости на каждый день

Каждый день мы решаем множество бытовых задач. Делаем мы это на автомате, не задумываясь. А ведь если остановиться и посмотреть на проблему под другим углом, то станет понятно, что ее можно решить гораздо проще и быстрее. Именно для этого люди и придумали бытовые хитрости.







И сегодня мы поделимся с вами самыми интересными из них.

Пергамент заменит сковороду с маслом.Сложно представить утро без яичницы, как и кухню без сковороды. Но все может пойти совершенно не так, как мы планировали. К примеру, сковорода могла сгореть накануне, а к завтраку вы не успели купить новую. Или вам было лень отмывать нагар вечером. Ну или банально у вас закончилось растительное масло. Все эти ситуации вовсе не означают, что вам придется остаться без любимого завтрака. Ведь мы точно знаем, как можно пожарить яичницу без сковороды и масла.Все, что вам понадобится, – это пергамент. Оторвите кусок пергамента для выпечки и хорошенько его помните. После чего разместите прямо на конфорку и разбейте на него яйцо. Оно пожарится так же, как и на сковородке. А если у вас газовая плита, то яйцо вполне можно запечь и в духовке.Альтернатива пробникам духов.Все мы знаем, как много может вместить дамская сумочка. Но все же таскать с собой целый флакон любимых духов слишком тяжело. Многие вместо этого берут пробники любимого парфюма, чтобы он всегда был у них под рукой. Но с учетом цен на духи, покупать и сам флакон, и мини форматы к нему получается слишком накладно. К счастью, у нас есть на этот счет отличное решение.Наша следующая бытовая хитрость состоит в том, чтобы минимизировать затраты, но всегда оставаться с любимым ароматом. Для этого даже не придется покупать специальные флакончики. Достаточно лишь сходить в ванную комнату за ватными палочками. Именно их следует смочить в любимых духах и поместить в пакетик с клипсой. Это простое действие позволит всегда под рукой иметь немного любимого аромата. Просто достаньте ватную палочку из пакета и проведите ею за ушами и на запястьях. Так вы без труда обновите аромат и не потратите на это ни копейки.Бюджетный способ спасти кожаную обувь.Кожа – достаточно капризный материал. Он требует особого ухода, который сильно бьет по карману. Но ухаживать за обувью все же нужно. Если вы столкнулись с проблемой потертости на кожаной обуви, не спешите покупать дорогостоящие средства для ухода. Лучше воспользуйтесь нашей следующей бытовой хитростью. Она сэкономит вам немало денег.Чтобы замаскировать потертость на кожаной обуви, достаточно вооружиться средством для снятия лака. Именно им нужно смочить ватную палочку, которой следует аккуратно пройтись по потертости. Дайте материалу высохнуть, а после этого нанесите вазелин тонким слоем. Далее мягкой тряпкой отполируйте вашу обувь. Поверьте, она будет выглядеть как новая.Лак для ногтей отлично замаскирует трещины.Ламинат прекрасно смотрится в интерьере. Однако следует относиться к уходу за ним очень внимательно. Не стоит ронять на него тяжелые вещи во избежание появления трещин и сколов. Если это все же произошло, то стоит воспользоваться нашей следующей бытовой хитростью.Чтобы скрыть сколы и трещины на ламинате, вовсе не стоит бежать в строительный магазин. Лучше загляните в свою косметичку. Там наверняка найдется обычный прозрачный лак для ногтей. Им то и следует покрыть трещину. Это поможет быстро и легко скрыть несовершенство вашего напольного покрытия.Соль поможет почистить насадку для швабры.В современном мире многие давно перешли на паровые швабры. Считается, что с их помощью можно убираться намного проще и быстрее. Однако мало кто помнит о том, что саму насадку тоже необходимо чистить время от времени. Если этого не делать, там могут образоваться бактерии и появится неприятный запах, который очень сложно вывести. Если вы не хотите таких последствий, просто следуйте нашему совету по чистке насадки для швабры.Кстати, сделать это можно быстро и легко. Достаточно поместить насадку в самый обычный пакет и засыпать солью. После чего пакет следует завязать и хорошенько встряхнуть содержимое. Соль отлично почистит вашу насадку. Вам останется только развязать пакет и тщательно оттряхнуть ткань от соли.