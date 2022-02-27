7 способов, при помощи которых за современным человеком ведётся слежка

Осторожно, за вами следят!

1. Кредитные карты

Кредитка как инструмент слежки.

2. Смартфоны

Смартфоны следят за своим владельцем

3. Камеры на дорогах

Внимание! Вас снимают!

4. Интернет

Большой брат не дремлет!

5. Веб-камеры

А вы уже заклеили свою камеру?

6. Телефонная прослушка

И у телефонов есть уши.

7. Городские камеры

Они повсюду.