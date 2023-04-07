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Что продавали в аппаратах во времена СССР

Первые торговые автоматы могли появиться в СССР ещё в тридцатые годы. В то время внедрить их предлагал Анастас Микоян, ратующий и за введение рыбного дня. Но его идея не нашла поддержки со стороны властей.

Массовое появление автоматов по продаже разных вещей и даже услуг началось в пятидесятые. Поначалу привозили автоматы из-за границы, но потом наладили собственное производство и даже модернизировали их. Со временем аппараты стали любимцами детей и взрослых.

Основание «Автоматторга»


В середине пятидесятых в СССР начали появляться первые вендинговые торговые аппараты. Конечно, же тогда их так никто не называл, они были просто торговыми автоматами. Первая партия аппаратов по продаже напитков была закуплена в Европе и США. А из ГДР даже удалось выписать автоматы, продающие лёд и горячие супы. Но этим решили не ограничиваться.

В Москве в конце пятидесятых открылся «Автоматторг» — объединение, занимающееся производством и распространением советских торговых автоматов. Вскоре в арсенале объединения были целых 3000 автоматов по продаже газировки с сиропом и без. Также «Автоматторг» владел 74 автоматизированными точками по продаже пива, табака и мороженого. Были открыты и автоматизированные кафе и магазины.
Автоматы по продаже газировки с сиропом


Кафе-автоматы и магазины без продавцов


Первое кафе-автомат было открыто в Ленинграде в 1957. Оно так и называлось — «Кафе-Автомат». Приходящие туда посетители кидали 15 копеек внутрь стеклянного шкафа. После этого они могли забрать один из нескольких видов бутербродов, лежащих внутри автомата. Позднее эти кафе-автоматы стали устанавливать во многих закусочных и пивных. Автоматы-закусочные предлагали большое количество блюд. Чтобы их взять, посетитель должен был заплатить в кассу деньги и получить жетон. На этот жетон он мог выбрать некоторое количество блюд. За посетителями пристально следили кассиры — как бы те не взяли чего лишнего. Совершенно иная ситуация была в магазинах-автоматах.

Магазины без продавцов были открыты в Москве. Самым большим из них был магазин «Прогресс». В автоматах, стоящих в нём, можно было купить различные продукты. Например, были аппараты по продажи молока в бутылках, фасованного масла, сгущёнки, сыров и выпечки. Были и автоматы, продающие подсолнечное масло. Часто их устанавливали в простых гастрономах. Но большая часть аппаратов всё-таки размещалась на улицах городов.
Автомат по продаже газет
Автомат-киоск, продающий газеты

Самые любимые советские вендинговые аппараты у детей и взрослых


Малыши, большую часть дня проводящие на улице, конечно же, любили аппараты по продаже газированной воды. Всего за копейку можно было получить стакан холодной газировки, а за три копейки — аж с сиропом. Что примечательно, стаканы в этих автоматах были стеклянными, бумажные не прижились. Менее распространёнными, но не менее любимыми ребятнёй автоматами были аппараты с квасом и соком. А школьники могли купить карандаши и тетради в автоматах, правда, они были редкими.

Автомат по продаже карандашей
Автомат по продаже карандашей


Взрослые же предпочитали проводить время у автоматов по продаже пива. Чтобы ими воспользоваться, нужно было купить специальные жетоны Министерства торговли СССР. Эти же жетоны требовались и для покупки папирос и вина в торговых автоматах. Активно советские граждане использовали аппараты по размену крупных монет и купюр в метро. А на вокзалах с их помощью покупались билеты на поезд. Не меньшим спросом пользовались и автоматы по продаже газет. В парикмахерских встречались аппараты, продающие одеколон. Но, к сожалению, со временем вендинговые автоматы перестали быть популярными.

Почему закончилась история торговых автоматов в СССР?



Жетон министерства торговли
Жетон для автомата


Многие аппараты, продающие напитки, быстро выходили из строя. Чинили их крайне неохотно, поэтому покупатели часто получали, например, воду без сиропа. Это не прибавляло лояльности к аппаратам. Кроме того, работники «Автоматторга» часто мухлевали с начинкой аппарата. Они ставили стаканы с толстым дном в автоматы по продаже напитков. Тем самым уменьшался объём выдаваемой газировки, а покупатели платили как за полную тару. Мошенничали и с дозировкой сиропа в автоматах по продаже газировки.

Со временем обслуживать вендинговые советские автоматы стало всё сложнее. Они становились менее рентабельными, да и возникший поначалу интерес угас. В середине семидесятых на улицах и предприятиях остались лишь автоматы с газировкой. Но к концу восьмидесятых и их демонтировали и вывезли на свалки.

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Что продавали в аппаратах во времена СССР

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