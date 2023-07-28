8 невероятных, забавных и шокирующих историй, связанных с такси

Коварные таксисты.
Таксисты бывают разными. Одни - очень веселые и находчивые. Другие любят устраивать всевозможные глупости. Третьи и вовсе не должны были становиться таксистами. А есть в таксистской братии настоящие герои. За последние полтора года произошла целая череда любопытных и курьезных ситуация связанных с такси. Вот наиболее яркие из них.
1. Таксист, проверявший клиентов на герпетофобию
Такой же, только черный.
В Нью-Йорке в 2014 году появился таксист, который весьма «изящным» способом проверял своих клиентов на герпетофобию (боязнь пресмыкающихся, главным образом змей и ящериц). Для этого водитель держал у себя в салоне 14-футового бирманского питона, известного также как темный тигриный питон. Змея была не ядовитой, однако достаточно крупной, чтобы вызывать шоковую реакцию о клиентов. Показывал свое любимца водитель уже в момент поездки.
2. Таксист-извращенец
Ох уж эти японцы.
В минувшем году в Осаке полицейскими был арестован весьма «находчивый» таксист, который предлагал своим клиенткам печенье с мощным мочегонным средством, а после выбирал самый длинный маршрут. В результате женщина просила остановки, однако водитель требовал, чтобы она справляла нужду в салоне, ссылаясь на невозможность остановки. После задержания полицейские нашли у таксиста несколько тайников с мочегонными таблетками.
3. Безумные чаевые
Образцовые чаевые.
Работа таксистов достаточно рутинная, ведь в большинстве ситуаций нужно просто доставить клиента из точки «А» в точку «Б» как можно быстрее. В декабре 2014 года в Филадельфии с таксистом Умаром Майгом произошел невероятный случай. Клиент, которому нужно было проехать всего 4 минуты до точки назначения, оставил почти 1000 тысячу долларов США, вместо 4.31 долларов за проезд. Таким образом, чаевые таксиста составили 989.98 долларов. При этом клиент рассчитался кредитной картой.
4. Пернатый клиент
Утки!
Таксист Урга Андуга из Калгари, Канада стал настоящим героем, после того, как спас выводок утят вместе с уткой. Семейство птиц пыталось перейти оживленное шоссе, однако оказалось загнанным плотным потоком движения на разделительную полосу. В какой-то момент птицы предприняли отчаянную попытку перейти дорогу и выскочили прямо перед машиной Урга. По счастью, водитель успел затормозить. После этого он забрал птиц с собой, погрузив их на заднее сиденье в салон. Пернатые пассажиры вели себя хорошо. После непродолжительной поездки таксист высадил семейство уток на реке Боу, отнеся птиц подальше от дороги.
5. Плейдрайвер календарь 2015
Секси таксисты из Чикаго и Нью-Йорка.
Таксисты из Чикаго, по всей видимости, имеют отличное чувство юмора. В конце 2014 года несколько десятков таксистов приняло участие в забавной акции по созданию «эротического» календаря с таксистами. Как не сложно догадаться календарь был шуточным.
6. Последняя поездка
Последнее желание.
Умереть за рулем можно по-разному. В большинстве случаев, при такой смерти понять, что произошло с погибшим сложно даже лучшим судмедэкспертам. Впрочем, смерть в ДТП вовсе не единственный способ отправиться на тот свет сидя за баранкой. Последним желанием Виктора Переса Кардона, таксиста из Пуэрто-Рико, было умереть за рулем своего автомобиля. В нем он и был похоронен.
7. Таксист-шериф
SWAT.
В августе 2015 года таксист, личность которого поп понятным причинам не разглашается, помог задержать в штате Миннесота двух опасных преступников. Последние вызвали такси, чтобы покинуть область обыскиваемую полицией. Вызвано такси было прямо к убежищу преступников. К разочарованию и удивлению последних, в салоне и багажнике такси спряталось три оперативника спецподразделения и собака К-9.
8. Таксисты из Тагила
Суровое русское такси.
В России таксисты придумали весьма необычный способ наказать тех, кто считает, что в такси можно ездить бесплатно. Те, кто отказывается платить, рискуют быть раздетыми догола, облитыми краской и заснятыми на видео. Видео эти периодически появляются в сети, в назидание всем тем, кто вздумает «играть в игры» с водителями, зарабатывающими себе на хлеб извозом пассажиров.
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