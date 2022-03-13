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Отличное применение разбитого зеркала

Отличное применение разбитого зеркала

Чтобы собрать потрясающую, практичную вещь для дома своими руками, нужно не так много — кусок ДСП да разбитые зеркала. Но насколько удачное перевоплощение получают эти материалы!
Отличное применение разбитого зеркалаИз куска ДСП или любого другого доступного похожего материала вырезать круг необходимого диаметра. Отметить центр, от него наметить по бокам места для ножек, просверлить отверстия.
Отличное применение разбитого зеркала
Вырезать такое же по диаметру кольцо, как круг.
Отличное применение разбитого зеркала
Кромочную мебельную ленту приклеить на край среза, излишки удалить.
Отличное применение разбитого зеркала
Присверлить ножки к кругу.
Отличное применение разбитого зеркала
С обратной стороны прикрутить кольцо. Все детали покрасить в желаемый цвет акриловой краской.

Отличное применение разбитого зеркала
Установить конструкцию на пол. С помощью моментального клея приклеить разбитые зеркала, стараясь подбирать кусочки как мозаику.
Отличное применение разбитого зеркала
Край зачистить наждачкой. Заполнить пустоты готовой затиркой, убрать излишки тряпкой.
Отличное применение разбитого зеркала
Удивительный, практичный, очаровательный столик! Очень удачная идея применения разбитых зеркал.
Отличное применение разбитого зеркала

 

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