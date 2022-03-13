Отличное применение разбитого зеркала

Чтобы собрать потрясающую, практичную вещь для дома своими руками, нужно не так много — кусок ДСП да разбитые зеркала. Но насколько удачное перевоплощение получают эти материалы!Из куска ДСП или любого другого доступного похожего материала вырезать круг необходимого диаметра. Отметить центр, от него наметить по бокам места для ножек, просверлить отверстия.Вырезать такое же по диаметру кольцо, как круг.Кромочную мебельную ленту приклеить на край среза, излишки удалить.Присверлить ножки к кругу.С обратной стороны прикрутить кольцо. Все детали покрасить в желаемый цвет акриловой краской.Установить конструкцию на пол. С помощью моментального клея приклеить разбитые зеркала, стараясь подбирать кусочки как мозаику.Край зачистить наждачкой. Заполнить пустоты готовой затиркой, убрать излишки тряпкой.Удивительный, практичный, очаровательный столик! Очень удачная идея применения разбитых зеркал.