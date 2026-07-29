8 причин, почему люди, которые рано ложатся спать, счастливее других



Используйте хлеб или бумажное полотенце Используйте хлеб или бумажное полотенце

В современном мире можно найти не так много людей, которые бы рано ложились спать. Обычно это происходит уже после 00.00, когда посмотрены все сериалы и съедены все запасы сладкого дома. Однако ученые не устают повторять: очень важно жить в согласии со своими биоритмами и ложиться спать до 22. В современном мире можно найти не так много людей, которые бы рано ложились спать. Обычно это происходит уже после 00.00, когда посмотрены все сериалы и съедены все запасы сладкого дома. Однако ученые не устают повторять: очень важно жить в согласии со своими биоритмами и ложиться спать до 22.00. Это напрямую влияет на настроение, продуктивность и отношения с окружающими.

Наверняка вы тоже обращали внимание, что в фильмах успешных люди работают до глубокой ночи, а потом еще находят время на развлечения. На этом фоне ранний отход ко сну кажется чем-то скучным и неправильным. Однако результаты исследований показывают, что люди, которые ложатся спать в промежутке между 21.00 и 22.00 лучше высыпаются, просыпаются бодрыми и энергичными, легче справляются со стрессом.



Если ложится раньше, в 23.00 вы уже будете крепко спать. / Фото: tagil.life Если ложится раньше, в 23.00 вы уже будете крепко спать. / Фото: tagil.life

Конечно, не существует универсального времени отхода ко сну – все зависит от хронотипа и образа жизни. Так, например, если вы работаете до 20.00, то вам вряд ли захочется приходить домой и сразу отправляться в кровать. В этом случае кажется, что жизнь проходит мимо, и все, что у вас есть – это работа. Но все равно следует выбрать стабильный режим и продолжительность сна, чтобы организм четко знал, во сколько ему засыпать и просыпаться. А если есть возможность засыпать около 22.00 – обязательно воспользуйтесь ей, и вот почему.

Причина 1: Вы будете просыпаться отдохнувшими



Девушка проснулась бодрой и энергичной. / Фото: aif.ru Девушка проснулась бодрой и энергичной. / Фото: aif.ru

А вы тоже часто просыпаетесь с ощущением полной разбитости, будто и не спали вовсе?

Причина 2: Вам будет проще поддерживать физическую активность



Вы будете получать удовольствие от прогулок. / Фото: happyhunde.de Вы будете получать удовольствие от прогулок. / Фото: happyhunde.de

Согласно результатам исследований, люди, которые рано ложатся спать, проявляют больше физической активности. Они находят время на зарядку, прогулки, тренировки, любят проводить время на свежем воздухе. Подобные активности не только улучшают состояние здоровья, но также снижают уровень тревоги и раздраженности, поднимают настроение.

Причина 3: Вы сможете собираться на работу не спеша



У вас будет время спокойно выпить кофе. / Фото: nord-news.ru У вас будет время спокойно выпить кофе. / Фото: nord-news.ru

Так как вы просыпаетесь четко по будильнику и не переводите его по десять раз, вы можете позволить себе не спеша собраться на работу. Приготовить завтрак, выпить кофе, сделать зарядку или даже почитать книгу. Кстати, ученые говорят, что наличие утренних ритуалов помогают снизить уровень кортизола, а значит, вы реже будете нервничать на протяжении дня.

Причина 4: Снизиться риск развития депрессии



Подруги общаются и фотографируются. / Фото: friends.podari-zhizn.ru Подруги общаются и фотографируются. / Фото: friends.podari-zhizn.ru

Поздний отход ко сну и ранний подъем часто становится одной из причин появления депрессии. Конечно, сам по себе такой режим не может спровоцировать апатию, но в совокупности с другими моментами – вполне. Стабильный режим и достаточное количество часов сна снижает вероятность эмоционального выгорания, помогает поддерживать себя в бодром расположении духа и смотреть на жизнь позитивно.

Причина 5: Вашему организму понравится стабильность



И в будни, и в выходные вы будете ложится в одно время И в будни, и в выходные вы будете ложится в одно время

Наверняка вы обращали внимание, как блогеры, которые придерживаются правильного питания или регулярно занимаются спортом, не изменяют своим привычкам даже в гостях или на отдыхе. Бывает, что они приезжают к друзьям со своими лоточками с едой, так как им очень важно поддерживать оптимальное количество КБЖУ. Со сном примерно также. Если вы привыкните ложиться рано, то даже на праздники и в выходные дни не будете сильно менять свое расписание, а значит, сможете избежать скачков режима, которые плохо влияют на организм.

Причина 6: Вы будете чаще общаться с членами семьи



Приятно поговорить с близкими после работы. / Фото: news.ru Приятно поговорить с близкими после работы. / Фото: news.ru

Давайте будем честными: социальные сети нередко заменяют нам живое общение с семьей. Вместо того, чтобы вместе поужинать, обсудить, как у кого прошел день, поиграть в настольные игры, почитать ребенку перед сном, мы залипаем в телефонах, непрерывно листая ленту. Но если вечером будет оставаться совсем немного времени до сна, скорее всего, вы выберите спокойное общение с близкими, а не очередной смешной ролик в интернете. Со временем это войдет в привычку, и отношения с членами семьи улучшатся.

Причина 7: Улучшится состояние кожи



Изменения на лицо Изменения на лицо

Основное обновление кожи происходит в период с 22.00 до 2.00. В эти часы активно делятся клетки, синтезируется коллаген, восстанавливаются повреждения от пыли и других загрязнений. Если вы будете ложиться спать до 22.00, то кожа успеет восстановиться, если же нет – привет тусклый цвет лица и ранние морщины. Кроме того, при раннем засыпании будет лучше выводиться лишняя жидкость, а значит, уйдут отеки.

Причина 8: Вы будете получать больше солнечного света



Солнечные лучи попали в комнату. / Фото: grazia.fr Солнечные лучи попали в комнату. / Фото: grazia.fr

Если вы будете рано вставать, то получите больше естественного света в первой половине дня. Так вы сможете без проблем синхронизировать внутренние биологические часы, наполниться энергией и хорошим настроением, быть бодрым на протяжении дня.

Как видите, есть очень много причин, по которым стоит ложиться спать пораньше. Но если у вас нет такой возможности, хотя бы выстройте стабильный режим отхода ко сну и подъема. Организм скажет вам спасибо.