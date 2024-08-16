30 забавных снимков медвежат с любящими матерями

Медведицы с медвежатами.
Родители есть у всех, даже у таких огромных и грозных животных, как медведи. В нашем обзоре уникальные фотографии, на которых запечатлены медвежата и их заботливые мамы. Они вместе ловят рыбу, купаются, плавают и лазят по скалам – мамы учат своим малышей всему на свете. Смотрите фотографии и не забывайте за них голосовать.
1. Заботливая мама
Маленький медвежонок от усталости забрался на спину мамы.
2. В снегу
Медвежья семья резвится на белоснежном покрывале.
3. Нежные обнимашки
Бурая медведица умывает своего кричащего сыночка.
4. Зацепился за маму
Все свое ношу с собой.
5. Умка и его мама
Заботливые мамины объятия согреют в зимнию пору.
6. Семейство
Мама медведица проводит обучающий урок для своих детей.
7. Рыбалка
Большой и малый медведь охотятся в воде на рыбу.
8. Водные процедуры
Косолапые медведи рано утром купаются на речке.
9. Холодно и зябко
Малютка мишутка спрятался в теплой и огромной шерстяной шубке у мамы.
10. Поцелуи
Дай-ка я тебя поцелую.
11. Тренировка
Под чутким руководством мамы медведь учится лазить по деревьям.
12. В лесу
Обучающий процесс: посмотрите на право, затем на лева.
13. На берегу
Наслаждение прекрасным видом.
14. Перед сном
Спят твои соседи -белые медведи, спи скорей и ты малыш.
15. Полярные медведи
Любовь и заботу может получить любое существо на земле.
16. Охота
Все внимание хищников приковано к добыче.
17. Забавные игры
Проказничают как маленькие дети.
18. Гуськом вдоль берега.
Мама медведица и четыре медвежонка в поисках ночлега.
19. Наказание
Не только у людей не слушаются дети.
20. На закате дня
В вечерних лучах заходящего солнца хозяйка снегов и ее детки.
21. Я больше не буду
Медвежонок прощен мамой и с него снято наказание.
22. Пушистики
Семейство спит, свернувшись калачиком под бугорочком.
23. Белое и черное
Такие разные медведи по шерстяному покрову.
24. Сторож
Глава семьи стоит на стреме.
25. Матушка природа
Великолепный вид на горы, озеро и четвероногих друзей.
26. Заботливая мама
Медведица, обнимающая своего детеныша.
27. Носик к носику
Маленький Барни, лежа на мягком животе у мамы, целует ее.
28. Мама, помоги.
Помощь подошла очень быстро.
29. Беляночки
Семейство спящих белых медведей сливается со снегом.
30. Гнев
Родитель в гневе.
По материалу сайта boredpanda.com
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