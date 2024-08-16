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30 забавных снимков медвежат с любящими матерями


Медведицы с медвежатами.

Медведицы с медвежатами.

 

Родители есть у всех, даже у таких огромных и грозных животных, как медведи. В нашем обзоре уникальные фотографии, на которых запечатлены медвежата и их заботливые мамы. Они вместе ловят рыбу, купаются, плавают и лазят по скалам – мамы учат своим малышей всему на свете. Смотрите фотографии и не забывайте за них голосовать.

1. Заботливая мама


Маленький медвежонок от усталости забрался на спину мамы.

Маленький медвежонок от усталости забрался на спину мамы.

 

2. В снегу


Медвежья семья резвится на белоснежном покрывале.

Медвежья семья резвится на белоснежном покрывале.

 

3. Нежные обнимашки


Бурая медведица умывает своего кричащего сыночка.

Бурая медведица умывает своего кричащего сыночка.

 

4. Зацепился за маму


Все свое ношу с собой.

Все свое ношу с собой.

 

5. Умка и его мама


Заботливые мамины объятия согреют в зимнию пору.

Заботливые мамины объятия согреют в зимнию пору.

 

6. Семейство


Мама медведица проводит обучающий урок для своих детей.

Мама медведица проводит обучающий урок для своих детей.

 

7. Рыбалка


Большой и малый медведь охотятся в воде на рыбу.

Большой и малый медведь охотятся в воде на рыбу.

 

8. Водные процедуры


Косолапые медведи рано утром купаются на речке.

Косолапые медведи рано утром купаются на речке.

 

9. Холодно и зябко


Малютка мишутка спрятался в теплой и огромной шерстяной шубке у мамы.

Малютка мишутка спрятался в теплой и огромной шерстяной шубке у мамы.

 

10. Поцелуи


Дай-ка я тебя поцелую.

Дай-ка я тебя поцелую.

 

11. Тренировка


Под чутким руководством мамы медведь учится лазить по деревьям.

Под чутким руководством мамы медведь учится лазить по деревьям.

 

12. В лесу


Обучающий процесс: посмотрите на право, затем на лева.

Обучающий процесс: посмотрите на право, затем на лева.

 

13. На берегу


Наслаждение прекрасным видом.

Наслаждение прекрасным видом.

 

14. Перед сном


Спят твои соседи -белые медведи, спи скорей и ты малыш.

Спят твои соседи -белые медведи, спи скорей и ты малыш.

 

15. Полярные медведи


Любовь и заботу может получить любое существо на земле.

Любовь и заботу может получить любое существо на земле.

 

16. Охота


Все внимание хищников приковано к добыче.

Все внимание хищников приковано к добыче.

 

17. Забавные игры


Проказничают как маленькие дети.

Проказничают как маленькие дети.

 

18. Гуськом вдоль берега.


Мама медведица и четыре медвежонка в поисках ночлега.

Мама медведица и четыре медвежонка в поисках ночлега.

 

19. Наказание


Не только у людей не слушаются дети.

Не только у людей не слушаются дети.

 

20. На закате дня


В вечерних лучах заходящего солнца хозяйка снегов и ее детки.

В вечерних лучах заходящего солнца хозяйка снегов и ее детки.

 

21. Я больше не буду


Медвежонок прощен мамой и с него снято наказание.

Медвежонок прощен мамой и с него снято наказание.

 

22. Пушистики


Семейство спит, свернувшись калачиком под бугорочком.

Семейство спит, свернувшись калачиком под бугорочком.

 

23. Белое и черное


Такие разные медведи по шерстяному покрову.

Такие разные медведи по шерстяному покрову.

 

24. Сторож


Глава семьи стоит на стреме.

Глава семьи стоит на стреме.

 

25. Матушка природа


Великолепный вид на горы, озеро и четвероногих друзей.

Великолепный вид на горы, озеро и четвероногих друзей.

 

26. Заботливая мама


Медведица, обнимающая своего детеныша.

Медведица, обнимающая своего детеныша.

 

27. Носик к носику


Маленький Барни, лежа на мягком животе у мамы, целует ее.

Маленький Барни, лежа на мягком животе у мамы, целует ее.

 

28. Мама, помоги.


Помощь подошла очень быстро.

Помощь подошла очень быстро.

 

29. Беляночки


Семейство спящих белых медведей сливается со снегом.

Семейство спящих белых медведей сливается со снегом.

 

30. Гнев


Родитель в гневе.

Родитель в гневе.

 

По материалу сайта boredpanda.com

источник

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