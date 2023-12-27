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Как в Китае появляются городские деревни, где старые избушки ютятся рядом с небоскрёбами



Китайское экономическое чудо последних десятилетий действительно поражал своими масштабами и проявлениями. Одним из ярких примером последних был быстрый темп урбанизации в результате миграции из сельских районов. Соответственно, и строить нужно было много нового. Правда, в итоге множество населённых пунктов Китая стали представлять собой довольно причудливую картину - рядом с современными высотками и многоэтажками ютятся островки старых деревенских избушек.

Столкновение старого и нового. /Фото: piximus.net

Столкновение старого и нового. /Фото: piximus.net

 

Ещё с конца семидесятых годов прошлого столетия до сегодняшних дней более 300 миллионов человек переезжали из сельских районов в города, что способствовало увеличению темпов урбанизации с 17,9 процента в 1978 году до 39,1 процента в 2002 году. Вот и получилось, что если в 1982 году в городах проживало около 210 миллионов китайцев, что єквивалентно 21 проценту тогдашнего населения страны, то к концу 2015 года этот процент вырос до 56,1 либо 771 миллиона человек. Более того, по данныи редакции Novate.ru, согласно прогнозам, к 2025 году примерно 70 процентов населения будет проживать в городах.
Урбанизация шла семимильными шагами. /Фото: russian.news.cn

Урбанизация шла семимильными шагами. /Фото: russian.news.cn

 

Само собой, что такая стремительная урбанизация способствовала значительному изменению пространственного и социального ландшафта городов Китая. И, пожалуй, наиболее ярким доказательством этой тенденции является феномен так называемых «городских деревень». Появились они следующим образом: некогда эти деревни находились на периферии крупных городов, однако, когда последние начали разрастаться они в определённый момент неизбежно столкнулись.



Старое и новое оказалось лицом к лицу. /Фото: lifeglobe.net

Старое и новое оказалось лицом к лицу. /Фото: lifeglobe.net

 

В итоге правительство занималось принудительным выкупом всех пахотных земель в таких местностях, для того, чтобы преобразовывать в городские. Но властям оказалось слишком дорого компенсировать сельским жителям их потенциально утраченное имущество либо разместить их так, чтобы они комфортно проживали в другом месте. Вот поэтому частично деревни оставались нетронутыми. Вот и получилось, что сегодня можно увидеть небольшие сельские районы, которые вокруг застроены небоскребами, современной транспортной инфраструктурой и другими современными городскими объектами.
Деревенские островки в китайских мегаполисах. /Фото: new-science.ru

Деревенские островки в китайских мегаполисах. /Фото: new-science.ru

 

Сегодня таких «городских деревень» существует буквально сотни, чаще всего - в довольно крупных городах, таких как Шэньчжэнь, Гуанчжоу и даже Пекин. А вот наибольшей «городской деревне» на данный момент является Шипай в Гуанчжоу. Мало того, он разместился буквально в самом центре города, а его население составляет более 50 тысяч человек на квадратный километр. Самое поразительное, что городские власти не занимаются должным регулированием села, поэтому, несмотря на их сосуществование бок о бок с городом, они по-прежнему обладают статусом деревни.
Городская деревня Шипай. /Фото: travelask.ru

Городская деревня Шипай. /Фото: travelask.ru

 

В этих местах часто появляются дома для аренды новых, бедных городских поселенцев. Так получается плотнейшая застройка с целым лабиринтом узких переулком. Увы, в таких условиях активно развиваются преступность, алкоголизм, употребление запрещённых веществ и проституция. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на сегодняшний день одной из основных задач китайского правительства по отношению к данным местам является их реконструкция, причём нужно сделать это так, чтобы и желания местных жителей не ущемлялись, и вписать городские деревни в общий ландшафт получилось бы комфортно.

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