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25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

С ним сложно не согласиться, ведь со времён ужасной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие стало в сотни раз мощнее.  Список небольших, но красноречивых фактов о самом опасном оружии на Земле.

1. Радиация в Хиросиме и Нагасаки


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Сегодня Хиросиме и Нагасаки уровень радиации нормальный, потому что бомбы, сброшенные на эти города, взорвались над землей.

2. Везунчик Ямагути


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Цутому Ямагути — японец, переживший оба взрыва: и в Хиросиме, и в Нагасаки.

3. Марафонец Танака


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Шигеки Танака, ещё один человек, выживший после бомбардировки Хиросимы, выиграл Бостонский марафон в 1951 году.

4. Толстяк и Малыш


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Две бомбы, которые были сброшены на Японию, назывались «Толстяк» и «Малыш».

5. Кокура


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Бомба, которой уничтожили Нагасаки, должна была быть сброшена на японский город Кокура, однако облака и туман полностью скрыли завод боеприпасов в Кокуре, который был первоначальной целью. Поэтому бомбардировщик направился к запасной цели — Нагасаки.

6. Бонсай 1626 года


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Дерево бонсай, которое было посажено в 1626 году, пережило взрыв в Хиросиме. В настоящее время оно хранится в американском музее.

7. Цунами после бомбардировки


Через месяц после бомбардировки по Хиросиме ударило цунами, которое унесло жизни еще 2000 человек.

8. Конверсионные ядерные бомбы


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

10% электроэнергии в США вырабатывается из конверсионных ядерных бомб.

9. Взрыв в космосе


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

В 1962 году Соединенные Штаты взорвали бомбу, которая была в 100 раз более мощной, чем бомбы, сброшенные на Японию. Она была взорвана в космосе, на высоте почти 400 км над Тихим океаном.

10. $ 2 млрд на войну


До 1988 года правительство США хранило $ 2 млрд на объекте «Маунт Пони» на случай ядерной войны.

11. Аттракцион в Лас-Вегасе


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

В 1950-х годах наземные ядерные испытания были главной достопримечательностью в Лас-Вегасе.

12. Взрыв на Луне


Соединенные Штаты во время холодной войны разработали проект взрыва на Луне атомной бомбы, чтобы показать свою военную мощь.

13. Обычная скрепка


Количество активного вещества, которое вызвало взрыв в Хиросиме, было не больше обычной скрепки.

14. Количество атомных бомб


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Россия сегодня имеет 8400 ядерных зарядов, США — 7650. Все остальные страны владеют в десятки раз меньшим количеством атомных бомб. В Франции их 300, в Великобритании — 225, а в Китае — 240.

15. Потерянный ад


В результате аварий были утеряны 11 американских ядерных бомб. Их так никогда и не нашли.

16. Панамский канал 2


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Доктор Эдвард Теллер, отец водородной бомбы, разрабатывал это страшное оружие для мирных целей. В частности, он предположил, что серией тщательно выверенных взрывов можно создать канал, подобный Панамскому.

17. Потеря 1958 года


Где-то у берегов Джорджии, США есть атомная бомба, которая была утеряна ВВС США в 1958 году.

18. Компьютерная томография


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

В процессе компьютерной томографии тело пациента облучается таким же количеством радиации, как будто он стоял в 2,5 км от взрыва в Хиросиме.

19. Музей атомной бомбы


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

В Нью-Мексико существует музей атомной бомбы на месте проведения первого в мире ядерного испытания. Работает Trinity Site всего 12 часов в году.

20. Нейтронная бомба


Нейтронные бомбы — атомные бомбы, разработанные специально, чтобы не создавать большого взрыва. Вместо этого они создают колоссальное радиоактивное излучение.

21. Царь-бомба


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Царь-бомба — крупнейшая атомная бомба, испытания которой были проведены посредством подрыва. Взрыв был настолько мощным, что сейсмическая волна после него три раза обогнула земной шар.

22. География НАТО


В рамках программы обмена оружием НАТО американские ядерные боеголовки хранятся в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

23. Цезий-137 и стронций-90


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Один из способов проверить, проводились ли ядерные испытания, является обнаружение цезия-137 и стронция-90. Эти изотопы не существовали в природе до первого применения ядерного оружия в 1945 году.

24. Сброс над Северной Каролиной


В 1961 году с самолета ВВС США случайно были сброшены 2 атомные бомбы над Северной Каролиной. К счастью, они не взорвались.

25. «Инцидент Вела»


25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

Из более чем 2000 ядерных испытаний одно было проведено неизвестно кем. «Инцидент Вела» — зарегистрированный взрыв 3-килотонной бомбы в Индийском океане в 1979 году неизвестного происхождения.

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25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

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25 интересных фактов о ядерном оружии в картинкахПодписаться на мой Instagram
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