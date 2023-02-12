25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

С ним сложно не согласиться, ведь со времён ужасной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие стало в сотни раз мощнее. Список небольших, но красноречивых фактов о самом опасном оружии на Земле.
1. Радиация в Хиросиме и Нагасаки
Сегодня Хиросиме и Нагасаки уровень радиации нормальный, потому что бомбы, сброшенные на эти города, взорвались над землей.
2. Везунчик Ямагути
Цутому Ямагути — японец, переживший оба взрыва: и в Хиросиме, и в Нагасаки.
3. Марафонец Танака
Шигеки Танака, ещё один человек, выживший после бомбардировки Хиросимы, выиграл Бостонский марафон в 1951 году.
4. Толстяк и Малыш
Две бомбы, которые были сброшены на Японию, назывались «Толстяк» и «Малыш».
5. Кокура
Бомба, которой уничтожили Нагасаки, должна была быть сброшена на японский город Кокура, однако облака и туман полностью скрыли завод боеприпасов в Кокуре, который был первоначальной целью. Поэтому бомбардировщик направился к запасной цели — Нагасаки.
6. Бонсай 1626 года
Дерево бонсай, которое было посажено в 1626 году, пережило взрыв в Хиросиме. В настоящее время оно хранится в американском музее.
7. Цунами после бомбардировки
Через месяц после бомбардировки по Хиросиме ударило цунами, которое унесло жизни еще 2000 человек.
8. Конверсионные ядерные бомбы
10% электроэнергии в США вырабатывается из конверсионных ядерных бомб.
9. Взрыв в космосе
В 1962 году Соединенные Штаты взорвали бомбу, которая была в 100 раз более мощной, чем бомбы, сброшенные на Японию. Она была взорвана в космосе, на высоте почти 400 км над Тихим океаном.
10. $ 2 млрд на войну
До 1988 года правительство США хранило $ 2 млрд на объекте «Маунт Пони» на случай ядерной войны.
11. Аттракцион в Лас-Вегасе
В 1950-х годах наземные ядерные испытания были главной достопримечательностью в Лас-Вегасе.
12. Взрыв на Луне
Соединенные Штаты во время холодной войны разработали проект взрыва на Луне атомной бомбы, чтобы показать свою военную мощь.
13. Обычная скрепка
Количество активного вещества, которое вызвало взрыв в Хиросиме, было не больше обычной скрепки.
14. Количество атомных бомб
Россия сегодня имеет 8400 ядерных зарядов, США — 7650. Все остальные страны владеют в десятки раз меньшим количеством атомных бомб. В Франции их 300, в Великобритании — 225, а в Китае — 240.
15. Потерянный ад
В результате аварий были утеряны 11 американских ядерных бомб. Их так никогда и не нашли.
16. Панамский канал 2
Доктор Эдвард Теллер, отец водородной бомбы, разрабатывал это страшное оружие для мирных целей. В частности, он предположил, что серией тщательно выверенных взрывов можно создать канал, подобный Панамскому.
17. Потеря 1958 года
Где-то у берегов Джорджии, США есть атомная бомба, которая была утеряна ВВС США в 1958 году.
18. Компьютерная томография
В процессе компьютерной томографии тело пациента облучается таким же количеством радиации, как будто он стоял в 2,5 км от взрыва в Хиросиме.
19. Музей атомной бомбы
В Нью-Мексико существует музей атомной бомбы на месте проведения первого в мире ядерного испытания. Работает Trinity Site всего 12 часов в году.
20. Нейтронная бомба
Нейтронные бомбы — атомные бомбы, разработанные специально, чтобы не создавать большого взрыва. Вместо этого они создают колоссальное радиоактивное излучение.
21. Царь-бомба
Царь-бомба — крупнейшая атомная бомба, испытания которой были проведены посредством подрыва. Взрыв был настолько мощным, что сейсмическая волна после него три раза обогнула земной шар.
22. География НАТО
В рамках программы обмена оружием НАТО американские ядерные боеголовки хранятся в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
23. Цезий-137 и стронций-90
Один из способов проверить, проводились ли ядерные испытания, является обнаружение цезия-137 и стронция-90. Эти изотопы не существовали в природе до первого применения ядерного оружия в 1945 году.
24. Сброс над Северной Каролиной
В 1961 году с самолета ВВС США случайно были сброшены 2 атомные бомбы над Северной Каролиной. К счастью, они не взорвались.
25. «Инцидент Вела»
Из более чем 2000 ядерных испытаний одно было проведено неизвестно кем. «Инцидент Вела» — зарегистрированный взрыв 3-килотонной бомбы в Индийском океане в 1979 году неизвестного происхождения.
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