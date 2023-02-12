25 интересных фактов о ядерном оружии в картинках

С ним сложно не согласиться, ведь со времён ужасной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие стало в сотни раз мощнее. Список небольших, но красноречивых фактов о самом опасном оружии на Земле.



1. Радиация в Хиросиме и Нагасаки

2. Везунчик Ямагути

3. Марафонец Танака

4. Толстяк и Малыш

5. Кокура

6. Бонсай 1626 года

7. Цунами после бомбардировки

8. Конверсионные ядерные бомбы

9. Взрыв в космосе

10. $ 2 млрд на войну

11. Аттракцион в Лас-Вегасе

12. Взрыв на Луне

13. Обычная скрепка

14. Количество атомных бомб

15. Потерянный ад

16. Панамский канал 2

17. Потеря 1958 года

18. Компьютерная томография

19. Музей атомной бомбы

20. Нейтронная бомба

21. Царь-бомба

22. География НАТО

23. Цезий-137 и стронций-90

24. Сброс над Северной Каролиной

25. «Инцидент Вела»