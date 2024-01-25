Женские оргазмы на снимках Беттины Реймс

В фотопроекте «Прямо как женщина» французский фотограф Беттина Реймс предлагает нам взглянуть на интимные и возбуждающие кадры женского тела. Реймс снимает своих героинь с верхней точки в момент, когда женщины имитируют оргазм.



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Имея огромный опыт в обнаженной съемке, Реймс решила взять на себя роль «любовника», наблюдающего за высшим уровнем женского удовольствия. Фотограф объясняет, что во время съемки женщины не видели ее за работой, так как она скрывалась за полупрозрачной черной тканью. В тот момент, когда героини нежились на импровизированной кровати (ею стал пол фотостудии, накрытый простыней), Беттина оставалась за тканью и говорила разного рода непристойности, чтобы настроить моделей на эротический лад и вызвать возбуждение.















Максимально похожая имитация оргазма получилась не только благодаря риторическим усилиям Реймс. Перед началом съемок с моделями работал профессиональный визажист, который особым образом «разгорячил» их: подрумянил щеки, добавил на тело эффект пота, с помощью грима нанес на кожу следы от якобы сдавливающих бретелек бюстгальтера или корсета.











Реймс имитирует эротику без очевидных атрибутов, указывающих на то, что героини находятся в сексуальном контакте. Ее цель — найти и поймать тот момент между исступлением и экстазом, когда тело перестает сдерживать напряжение и наступает полнейшая свобода. И кажется, ей это удалось.















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