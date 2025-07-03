Что приготовить на гарнир: 6 универсальных блюд, которые подойдут не только к мясу, рыбе и овощам

Не знаете, с чем подать рыбу, мясо, овощи или любое другое блюдо? Тогда подборка рецептов с универсальными, а главное вкусными гарнирами – настоящая палочка-выручалочка на все случаи жизни.
1. Паштет из артишоков
Паштет из артишоков. \ Фото: godairyfree.org.
Паштет из артишоков — это вкусный и универсальный гарнир, который можно сочетать с самыми разными продуктами.подавать в качестве соуса к курице, рыбе, овощам или макаронам, а также в качестве соуса для чипсов, крекеров или овощных палочек.
Ингредиенты:
• Артишоки – 2 шт;
• Петрушка свежая – 1 небольшой пучок;
• Масло оливковое – опционально;
• Чеснок – 1-2 зубка;
• Лимоны маленькие – 2 шт;
• Вино сухое белое – 1 неполный на два пальца стакан;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Гарнир из артишоков. \ Фото: vitacost.com.
Способ приготовления:
• Петрушку вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• После измельчить;
• Артишоки вымыть;
• Очистить;
• Нарезать на несколько равномерных частей;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Добавить лимонный сок;
• Оставить на пять-десять минут;
• В глубокой сковородке с толстым дном разогреть масло оливковое;
• Добавить очищенные зубки чеснока;
• Жарить две-три минуты;
• Затем добавить измельчённую петрушку;
• Перемешать;
• Готовить полторы-две минуты;
• После добавить артишоки;
• Залить вином;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Тушить на среднем огне до полной готовности;
• Протушенные артишоки выложить в чашу блендера вместе с подливкой;
• Перебить до однородной консистенции;
• Получившуюся массу выложить в сковороду и обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Готовый паштет остудить;
• Переложить в стеклянную тару с крышкой;
• Хранить два-три дня в холодильнике.
2. Спагетти из цукини
Спагетти из цукини. \ Фото: realsimplegood.com.
Спагетти из цукини, или лапша, являются вкусной и питательной альтернативой традиционным блюдам из макарон. Спагетти, приготовленные из нарезанных ломтиками и закрученных спиралью цукини, можно подавать в качестве гарнира или в качестве самостоятельного блюда.
Ингредиенты:
• Цукини небольшие – 2 шт;
• Коктейльные помидоры – 8-10 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Базилик зелёный свежий – 4-5 листочков;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Оригинальный гарнир из цукини. \ Фото: image.brigitte.de.
Способ приготовления:
• Цукини вымыть под холодной проточной водой;
• Промокнуть бумажными полотенцами или салфетками;
• После натереть на тёрке для корейских овощей;
• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть небольшое количество подсолнечного масла;
• Выложить натёртые цукини;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Готовить три-четыре минуты на среднем огне;
• Помидоры вымыть;
• Промокнуть бумажными полотенцами или салфетками;
• Нарезать четвертинками;
• Выложить поверх спагетти из цукини;
• Базилик вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Измельчить;
• Посыпать спагетти;
• Готовить около пяти минут;
• После можно подавать в качестве гарнира к основным блюдам.
3. Тыквенное пюре
Тыквенное пюре. \ Фото: tastesbetterfromscratch.com.
Тыквенное пюре — это вкусный и универсальный гарнир, который можно подавать с мясом, рыбой, овощами или же использовать в качестве основы для супов, соусов и других блюд.
Ингредиенты:
• Мякоть тыквы – 1,5 кг;
• Сливки жирные – 1 стакан;
• Масло сливочное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Пюре из тыквы. \ Фото: foodal.com.
Способ приготовления:
• Мякоть тыквы нарезать кубиком среднего размера;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• Варить до полной готовности;
• Воду слить;
• Мякоть переложить в чашу блендера или в любую другую подходящую тару;
• Добавить сливки;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Сдобрить сливочным маслом;
• Перебить до однородной массы.
4. Шпинат со сливками
Шпинат со сливками. \ Фото: marthastewart.com.
Шпинат со сливками – идеальный вариант гарнира, который сочетает нежный, лёгкий вкус шпината с насыщенным, сливочным вкусом жирных сливок.
Ингредиенты:
• Шпинат свежий – 0,5 кг;
• Сливки жирные – 0,5 стакана;
• Масло оливковое – опционально;
• Коктейльные помидоры – 6-8 шт;
• Орех мускатный молотый – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Гарнир из шпината. \ Фото: allrecipes.com.
Способ приготовления:
• Шпинат вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Как только он хорошенько просохнет, тонко нарезать;
• Выложить в глубокую сковородку с толстым дном, смазанную оливковым маслом;
• Готовить три-четыре минуты;
• Помидоры вымыть;
• Промокнуть салфетками или бумажными полотенцами;
• Нарезать дольками;
• Добавить к шпинату;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Обжарить пять-шесть минут;
• Затем влить сливки;
• И добавить мускатный орех;
• Перемешать;
• Тушить на среднем огне около десяти минут.
5. Пикантная стручковая фасоль
Стручковая фасоль. \ Фото: redhousespice.com.
Это восхитительный гарнир, сочетающий лёгкий и хрустящий вкус зелёной фасоли с ароматными элементами чеснока и лимонов. Блюдо идеально подходит для рыбы, мяса, овощей, спагетти и отварного риса.
Ингредиенты:
• Фасоль стручковая – 0,5 кг;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Лимоны мелкие – 2 шт;
• Петрушка – 1 небольшой пучок;
• Масло оливковое – опционально;
• Орешки кедровые – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Пикантная стручковая фасоль. \ Фото: seriouseats.com.
Способ приготовления:
• Фасоль вымыть;
• Удалить хвостики;
• Отправить в кастрюлю с подсоленной водой;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь и варить пять-шесть минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Обдать максимально холодной водой;
• Орешки подсушить несколько минут на сухой сковороде;
• После снять с огня и остудить;
•Чеснок очистить;
• Измельчить;
• Выложить в сковородку и обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Добавить лимонный сок и выложить отваренную фасоль;
• Посыпать измельчённой петрушкой;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Готовить на сильном огне до золотистого цвета;
• Посыпать кедровыми орешками;
• Подавать в качестве гарнира.
6. Пюре из сельдерея
Пюре из сельдерея. \ Фото: i.pinimg.com.
Пюре из сельдерея — это кремообразный и однородный гарнир, часто используемый в качестве основы для супов или соусов. Его также можно подавать отдельно в качестве овощного гарнира к основным блюдам.
Ингредиенты:
• Сельдерей корень – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Картошка среднего размера – 1-2 шт;
• Молоко – опционально;
• Масло сливочное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Лёгкий и воздушный гарнир из сельдерея. \ Фото: pointedkitchen.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Сельдерей вымыть;
• Очистить;
• Нарезать по тому же принципу, что и картошку;
• Сложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• После уменьшить огонь до среднего и варить до полной готовности;
• Воду слить;
• Овощи переложить в чашу блендера или любую другую подходящую тару;
• Влить немного молока;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Сдобрить сливочным маслом;
• Перебить до однородной массы;
• Густоту регулировать молоком.
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