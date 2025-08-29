20 золотых правил этикета за столом
Мы прекрасно знаем, что язык тела и хорошие манеры являются своего рода визитной карточкой. Соблюдение минимальных правил поведения за столом — это залог комфортного обеда для вас, ваших друзей и близких. Главное — помнить, что не стоит доводить до абсолюта все написанное ниже, иначе вы рискуете превратиться в робота.
Следите за осанкой. Вы только представьте, как неприятно смотреть на человека, не поднимающего своего носа от тарелки. Спина сгорблена, локти раздвинуты. Особое предупреждение обладателям длинных волос: не стоит низко наклоняться, если не хотите вместе с едой закусить еще и своей шевелюрой. Сядьте поудобнее, выпрямите спину, положите кисти рук на стол и держите свои локти при себе.
Не начинайте есть раньше хозяина. Это ведь совсем просто, не так ли?
Держите приборы строго по центру. Используйте каждый прибор по назначению (например то, что можно есть вилкой, ешьте вилкой). Держите в руках только тот столовый прибор, которым вы пользуетесь.
Старайтесь держать ложку или вилку, когда едите, ровно на линии рта. Не отводите руку в сторону, так вы можете легко запачкать стол или скатерть, которой он покрыт.
Не разговаривайте с набитым ртом! Во-первых, это некрасиво, во-вторых, вы можете подавиться.
Даже, если ваша еда вам очень нравится, не причмокивайте, не хлюпайте и не чавкайте от удовольствия. Поверьте, это очень раздражающие звуки.
Ешьте спокойно. Еда — это не гонки. К тому же, размеренный прием пищи полезен для здоровья. Организм насытится быстрее, поэтому вы съедите меньше.
Расположение приборов также играет немаловажную роль:
Если вы пьете чай или кофе, не пользуйтесь при этом ложкой.
Если по каким-то причинам вам нужно выйти из-за стола, заранее извинитесь.
Бывает так, что нужное блюдо, солонка или перечница находятся вне вашей досягаемости. Не тянитесь через весь стол. Попросите того, кто ближе, передать вам то, что вас интересует.
Не оставляйте надкусанную еду на тарелке. Если вы собираетесь прерваться на беседу, сначала доешьте все то, что уже начали.
Стоит помнить, если вы едите с друзьями или близкими, обращайте на них внимание. Прервитесь на дружеский разговор, поинтересуйтесь как у ваших близких дела. Не «ныряйте» в свой обед.
Спагетти едят вилкой, два раза обернув вокруг. Если не хотите, чтобы они висели, надрежьте их ножом на тарелке.
Избегайте двусмысленных комментариев разговоров о политике, религии и деньгах. Поверьте, это не самые «аппетитные» темы.
Всегда смотрите, кто к вам обращается. Не прерывайте говорящего.
В том, что вы отошли, нет ничего плохого. Главное, не отлучайтесь надолго.
Сохраняйте ровный тон голоса.
Дурной тон — поправлять макияж и прическу за столом.
Не отвлекайтесь на мобильный телефон за столом. Если это неизбежно, отлучитесь по делам и вернитесь к столу только тогда, когда сможете полностью уделить внимание своим друзьям и близким.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии