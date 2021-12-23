15 изобретений из Древнего Рима, без которых сложно представить современный мир

Древний Рим. Непреходящие величие.
Хотя Римская империя существовала более 2000 лет назад, её вклад в историю цивилизации переоценить сложно. И не стоит думать, что в то время люди были примитивными и отсталыми. Современное общество многими изобретениями и технологиями обязано именно римлянам.
1. Бетон
Римское изобретение: бетон.
Римляне умели изготавливать прочный и долговечный бетон, который зачастую лучше современного. В то время как нынешний бетон разрушается в течение пятидесяти лет или даже менее того, римский бетон до сих пор остается таким, каким был тысячи лет назад. Ходят предания, что римский инженер Марк Витрувий создал этот сверхпрочный раствор из вулканического пепла, извести и морской воды.
Он смешивал эти три ингредиента с вулканическим камнем и погружал смесь в морскую воду. Примерно через десять лет в бетоне образовывался редкий минерал, называемый алюминий-тоберморит, который и позволял ему сохранять свою прочность.
2. Дороги и шоссе
Римское изобретение: дороги и шоссе.
Как только римляне поняли, что мощеные дороги могут помочь им сохранить сильную армию и империю, они построили их повсюду. В течение 700 лет они проложили 88 000 километров дорог по всей Европе. Эти дороги были хорошо спроектированы, рассчитаны на длительный срок эксплуатации и позволяли быстро путешествовать по империи. Прошло 2 000 лет, но многие римские дороги все еще существуют и сегодня.
3. Культура питания
Римское изобретение: культура питания.
Римляне любили хорошо поесть, и столовая была важной частью их жизненного пространства. Типичный римский ужин состоял из трех блюд: закуски, основного блюда и десерта, что весьма напоминает современность. Римляне также пили вино на протяжении всей трапезы, что отличалось от греков, которые пили вино после еды. Подобные привычки сохранились и поныне.
4. Прошитые книги
Римское изобретение: прошитые книги.
До появления прошитых книг цивилизация в основном использовала каменные таблички или свитки. Однако к первому столетию н. э. римляне создали первые «кодексы», которые состояли из листов папируса или пергамента, связанных вместе. Тем не менее, настоящие книги появились только в V веке н.э.
5. Водопровод
Римское изобретение: водопровод.
Древние римляне разработали революционную систему водопровода, которая сначала начиналась с акведуков, что позволило им транспортировать проточную воду в населенные районы, и закончилось разработкой сложной системы трубопроводов из свинца. Они являются одной из первых цивилизаций, которые сделали подобное.
6. Курьерская служба
Римское изобретение: курьерская служба.
Римский император Август основал первую курьерскую службу в Римской империи под названием «Cursus Publicus». Это помогло передавать сообщения и информацию об налогах из одного места в другое. Император основал службу на персидской системе, но изменил ее так, что только один человек доставлял посылки или информацию из одного места в другое, а не передавал информацию многим людям. Это был более медленный процесс, но так обеспечивалась большая безопасность.
7. Газеты
Римское изобретение: газеты.
Газеты прошли долгий путь. Первоначально римляне начали издавать записи сенатских собраний под названием «Acta Senatus», которые были доступны только сенаторам. Позже, после 27 г. до н. э., появилась «Acta diurna» - ежедневная газета для «обычных людей».
8. Центральное отопление
Римское изобретение: центральное отопление.
Одна из первых известных централизованных систем отопления в мире была создана римлянами. Она называлась «гипокаустом» и устанавливалась в основном в больших общественных банях. Под фальшполом постоянно горел огонь, который нагревал комнату и воду, идущую в баню.
9. Граффити
Римское изобретение: граффити.
Оказывается, граффити - это не современная художественная форма, и возникла она в Древнем Риме. Ученые нашли граффити при раскопках Помпей, которые были «законсервированы» на века в слое пепла от извержения горы Везувий в 79 году н.э. Одной из многих вещей, нацарапанных на стенах, была фраза: «Я удивляюсь, что стена еще не рухнула от всех этих записей».
10. Канализация
Римское изобретение: канализация.
Первая римская канализация была построена этрусками на всем итальянском полуострове в 500 году до нашей эры. После этого римляне расширили канализацию. Стоит отметить, что в основном она использовалась не для сточных вод, а для уменьшения наводнений.
11. Кесарево сечение
Римское изобретение: кесарево сечение.
Цезарь постановил, что всех женщин, которые умирали во время родов, нужно вскрывать для спасения ребенка. Стоит отметить, что данная процедура никогда не предназначалось для спасения жизни матери, однако сегодня процедура радикально изменилась и стала более распространенной.
12. Медицинские инструменты
Римское изобретение: медицинские инструменты.
Благодаря сохранившимся руинам Помпей, ученые больше узнали о медицинских инструментах, используемых древними римлянами. Многие из них использовались вплоть до XX века. К примеру, были обнаружены вагинальное зеркало, ректальное зеркало и мужской катетер.
13. Дорожные знаки
Римское изобретение: дорожные знаки.
Дорожные знаки вовсе не являются современным изобретением, и римляне тоже использовали их. На всех своих многочисленных дорогах и автомагистралях они использовали большие «вехи», чтобы дать путешественникам информацию о направлении и расстоянии от Рима и других городов.
14. Городская планировка
Римское изобретение: городская планировка.
Римляне первыми применили столь распространенное сегодня планирование городов, создавая некоторые из первых проектов расположения улиц в виде сети. Многие из этих городов стали ранними моделями для более поздних проектов, поскольку проектируя города, римляне обнаружили, что они могут контролировать поток трафика, а также повышать эффективность торговли и производства.
15. Фаст-фуд
Римское изобретение: фаст-фуд.
Руководству McDonald’s, вероятно, нравится думать, что именно они изобрели фаст-фуд, но это далеко не так. Например, в древнем городе Помпеи явно никто не любил готовить, поскольку в домах людей было найдено несколько кухонь. Вместо этого горожане ходили в «попины» или древние рестораны. Перекусы на ходу были довольно распространенными.
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