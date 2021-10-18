Дюймовочка, Белый кролик и другие известные персонажи на иллюстрациях молодой художницы

Ожившие сказки. Автор: Brianna Angelakis.
Её работы напоминают волшебные сны и ожившие сказки с вполне узнаваемыми персонажами. Стоит только взглянуть на Белого Кролика с часами, приведшего Алису к таинственному входу, как тут же появляется Кот в сапогах, Дюймовочка и другие любимые многими сказочные герои, на месте которых в детстве хотел бы оказаться каждый из нас. Но помимо всего этого, молодая и талантливая художница Брианна Ангелакис (Brianna Angelakis) рисует прекрасных женщин.
Кошачий канкан. Автор: Brianna Angelakis.
Белый кролик. Автор: Brianna Angelakis.
Лил Баб летает. Автор: Brianna Angelakis.
Дюймовочка. Автор: Brianna Angelakis.
Алиса в стране чудес. Автор: Brianna Angelakis.
Шёпот. Автор: Brianna Angelakis.
Работы Брианны возвращают в то время, когда не было проблем и забот, туда, где было всё легко и просто, а невозможное возможно, в маленькую волшебную страну под названием детство. Где на каждом углу поджидали чудеса и самые обыденные вещи казались чем-то грандиозным и необычным, где сказки становились частью реальности, а истории сочинялись на ходу. И так бы могло продолжаться бесконечно долго, но, как известно, на смену одному всегда приходит другое. Обязательно появляется что-то новое и более интересное. Детские мечты становятся позабытыми или же наоборот, воплощаются в жизнь. Сказочные образы постепенно сменяются другими, обретая новые очертания и характер. Это как следующая страница любимой книги, которую вроде бы и прочитал до конца, да вот только возвращаясь к определённому моменту, ловишь себя на мысли о том, что всё выглядит иначе: персонажи стали ярче и взрослей, да и сказки обрели уже далеко не детские мотивы...
Бессмертная. Автор: Brianna Angelakis.
Пророчество. Автор: Brianna Angelakis.
Небожители. Автор: Brianna Angelakis.
Зачарованная. Автор: Brianna Angelakis.
Желание. Автор: Brianna Angelakis.
Мадонна с котёнком. Автор: Brianna Angelakis.
Чаепитие. Автор: Brianna Angelakis.
Кот в сапогах. Автор: Brianna Angelakis.
Призрак. Автор: Brianna Angelakis.
Светимость. Автор: Brianna Angelakis.
Страна чудес. Автор: Brianna Angelakis.
Принц-лягушка. Автор: Brianna Angelakis.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии