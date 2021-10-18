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Дюймовочка, Белый кролик и другие известные персонажи на иллюстрациях молодой художницы


Ожившие сказки. Автор: Brianna Angelakis.

Ожившие сказки. Автор: Brianna Angelakis.

Её работы напоминают волшебные сны и ожившие сказки с вполне узнаваемыми персонажами. Стоит только взглянуть на Белого Кролика с часами, приведшего Алису к таинственному входу, как тут же появляется Кот в сапогах, Дюймовочка и другие любимые многими сказочные герои, на месте которых в детстве хотел бы оказаться каждый из нас. Но помимо всего этого, молодая и талантливая художница Брианна Ангелакис (Brianna Angelakis) рисует прекрасных женщин.

Кошачий канкан. Автор: Brianna Angelakis.

Кошачий канкан. Автор: Brianna Angelakis.

 
Белый кролик. Автор: Brianna Angelakis.

Белый кролик. Автор: Brianna Angelakis.

 
Лил Баб летает. Автор: Brianna Angelakis.

Лил Баб летает. Автор: Brianna Angelakis.

 
Дюймовочка. Автор: Brianna Angelakis.

Дюймовочка. Автор: Brianna Angelakis.

 
Алиса в стране чудес. Автор: Brianna Angelakis.

Алиса в стране чудес. Автор: Brianna Angelakis.

 
Шёпот. Автор: Brianna Angelakis.

Шёпот. Автор: Brianna Angelakis.

 

Работы Брианны возвращают в то время, когда не было проблем и забот, туда, где было всё легко и просто, а невозможное возможно, в маленькую волшебную страну под названием детство. Где на каждом углу поджидали чудеса и самые обыденные вещи казались чем-то грандиозным и необычным, где сказки становились частью реальности, а истории сочинялись на ходу. И так бы могло продолжаться бесконечно долго, но, как известно, на смену одному всегда приходит другое.
Обязательно появляется что-то новое и более интересное. Детские мечты становятся позабытыми или же наоборот, воплощаются в жизнь. Сказочные образы постепенно сменяются другими, обретая новые очертания и характер. Это как следующая страница любимой книги, которую вроде бы и прочитал до конца, да вот только возвращаясь к определённому моменту, ловишь себя на мысли о том, что всё выглядит иначе: персонажи стали ярче и взрослей, да и сказки обрели уже далеко не детские мотивы...
Бессмертная. Автор: Brianna Angelakis.

Бессмертная. Автор: Brianna Angelakis.

 
Пророчество. Автор: Brianna Angelakis.

Пророчество. Автор: Brianna Angelakis.

 
Небожители. Автор: Brianna Angelakis.

Небожители. Автор: Brianna Angelakis.

 
Зачарованная. Автор: Brianna Angelakis.

Зачарованная. Автор: Brianna Angelakis.

 
Желание. Автор: Brianna Angelakis.

Желание. Автор: Brianna Angelakis.

 
Мадонна с котёнком. Автор: Brianna Angelakis.

Мадонна с котёнком. Автор: Brianna Angelakis.

 
Чаепитие. Автор: Brianna Angelakis.

Чаепитие. Автор: Brianna Angelakis.

 
Кот в сапогах. Автор: Brianna Angelakis.

Кот в сапогах. Автор: Brianna Angelakis.

 
Призрак. Автор: Brianna Angelakis.

Призрак. Автор: Brianna Angelakis.

 
Светимость. Автор: Brianna Angelakis.

Светимость. Автор: Brianna Angelakis.

 
Страна чудес. Автор: Brianna Angelakis.

Страна чудес. Автор: Brianna Angelakis.

 
Принц-лягушка. Автор: Brianna Angelakis.

Принц-лягушка. Автор: Brianna Angelakis.

 

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Дюймовочка, Белый кролик и другие известные персонажи на иллюстрациях молодой художницы

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Дюймовочка, Белый кролик и другие известные персонажи на иллюстрациях молодой художницыПодписаться на мой Instagram
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