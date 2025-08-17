Старость не радость: что ждет волков, доживших до почтенных седин

Волки живут стаями. Вместе охотятся и защищаются. Большинство представителей стаи – это молодое поколение. Однако, приходилось ли задумываться над тем, что случается с волками, которые дожили до почтенных седин? Заботится ли о них стая или изгоняет? Сколько вообще может прожить главный лесной разбойник и может ли рассчитывать в старости на «социальный пакет»?
Волки живут стаями. |Фото: livejournal.com.
Итак, в дикой природе без человеческой помощи и насильственного ухода волки живут в среднем 15 лет. Примерно на такую продолжительность жизни «запрограммирован» их организм самой Матерью-природой. После этого животное начнет активно болеть. Впрочем, с высокой долей вероятности волк до седин не доживет. Большинство животных погибает в самым расцвете сил в возрасте 8-10, реже 12 лет, после чего отправляется в волчий рай.
Пока сможет будет охотиться. |Фото: yaplakal.com.
Чаще всего волки гибнут из-за столкновения с человеческой цивилизацией – их отстреливают егеря и охотники из-за опасности для местных жителей, а также потенциального вреда для сельского хозяйства. Волки умирают от ран, полученных в схватках с конкурентами за территорию. Наконец, волки гибнут на охоте, получив тяжелые увечья от сопротивляющейся в исступлении добычи. И волков, в том числе молодых убивают болезни и паразиты.
Волки своих не бросают. |Фото: jenskiymir.com.
Не стоит забывать еще и о том, что природа сурова и жестока: до 50% волчат погибает в первый год жизни. Другими словами, у волков есть уйма поводов не дотянуть до пенсионного возраста. Но что происходит с теми, кому все-таки повезло?ничего. Волк будет оставаться в стае до тех самых пор, пока будет оставаться живым, сохраняя за собой право на пропитание и защиту. Старые волки участвуют в охоте, пока есть силы, а также могут служить в качестве «дядьев», приглядывая за молодняком.
Наименее дееспособные становятся дядьями. ¦Фото: celes.club.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии