С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Уменьшали вес кирпичиков, сохраняя тот же объем. Продавали воздух.Осталась только п...
  • Элла
    Чудесная картина! Глаз не оторвать! Вот бы такие, как Дмитрий Дибров, почаще смотрели бы на эту картину и не предлага...Загадки картины «...
  • Галина Попандопуло
    А если надо сварить 30-100 яиц? Когда их протыкать?Хитрости от продв...

Старость не радость: что ждет волков, доживших до почтенных седин



Волки живут стаями. Вместе охотятся и защищаются. Большинство представителей стаи – это молодое поколение. Однако, приходилось ли задумываться над тем, что случается с волками, которые дожили до почтенных седин? Заботится ли о них стая или изгоняет? Сколько вообще может прожить главный лесной разбойник и может ли рассчитывать в старости на «социальный пакет»?


Волки живут стаями. |Фото: livejournal.com.

Волки живут стаями. |Фото: livejournal.com.

 

Итак, в дикой природе без человеческой помощи и насильственного ухода волки живут в среднем 15 лет. Примерно на такую продолжительность жизни «запрограммирован» их организм самой Матерью-природой. После этого животное начнет активно болеть. Впрочем, с высокой долей вероятности волк до седин не доживет. Большинство животных погибает в самым расцвете сил в возрасте 8-10, реже 12 лет, после чего отправляется в волчий рай.
Пока сможет будет охотиться. |Фото: yaplakal.com.

Пока сможет будет охотиться. |Фото: yaplakal.com.


 

Чаще всего волки гибнут из-за столкновения с человеческой цивилизацией – их отстреливают егеря и охотники из-за опасности для местных жителей, а также потенциального вреда для сельского хозяйства. Волки умирают от ран, полученных в схватках с конкурентами за территорию. Наконец, волки гибнут на охоте, получив тяжелые увечья от сопротивляющейся в исступлении добычи. И волков, в том числе молодых убивают болезни и паразиты.
Волки своих не бросают. |Фото: jenskiymir.com.

Волки своих не бросают. |Фото: jenskiymir.com.

 

Не стоит забывать еще и о том, что природа сурова и жестока: до 50% волчат погибает в первый год жизни. Другими словами, у волков есть уйма поводов не дотянуть до пенсионного возраста. Но что происходит с теми, кому все-таки повезло?
На самом деле ничего. Волк будет оставаться в стае до тех самых пор, пока будет оставаться живым, сохраняя за собой право на пропитание и защиту. Старые волки участвуют в охоте, пока есть силы, а также могут служить в качестве «дядьев», приглядывая за молодняком.
Наименее дееспособные становятся дядьями. ¦Фото: celes.club.

Наименее дееспособные становятся дядьями. ¦Фото: celes.club.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх