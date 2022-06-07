Смертельные дозы популярных продуктов

Умереть от переедания? Вполне возможно! Поэтому будьте осторожны во время поедания огромного количества пирожных, шоколада и колбасных изделий. В сегодняшней статье мы расскажем о том, какими продуктами можно объесться и обпиться до смерти.
1. Кофе
Кофе любят практически все. Этот напиток способен «вернуть к жизни» даже тех, кто не спал сутки. Он прекрасно помогает проснуться сутра и спасает от напряженной работы. Но, несмотря на это, кофе крайне вреден для организма в больших количествах. И, в первую очередь, страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому если вы хотите пить кофе и не навредить организму при этом, стоит ограничить количество этого напитка до двух чашек в день.
Ученые одного американского университета провели исследование, которое показало сколько нужно выпить кофе, чтобы не проснуться, а уснуть навсегда. Несомненно, все цифры приблизительные. Каждый человек индивидуален, и реакция на определенное количество кофеина в организме тоже будет разной. В первую очередь, стоит учитывать вес человека, качество кофе, индивидуальные особенности организма и нервной системы.
Исходя из результатов, которые получили ученые, даже те, кто не может прожить без кофе и часа, не могут получить за раз большую дозу кофеина. Она составляет десять – четырнадцать грамм. Исходя из стандартных параметров человека, при весе в семьдесят килограмм, он должен выпить свыше 180-ти чашек хорошего крепкого кофе. Эспрессо можно отравиться вплоть до летального исхода, выпив 140 чашек.
Кофе – это несомненно напиток богов, но всему нужно знать меру. Если вы любитель и отпетый кофеман, то стоит задуматься о том, что ваше любимое снадобье может сыграть с вами злую шутку. Не стоит переусердствовать, ведь побочные эффекты от употребления кофе – это бессонница, тремор руки, повышенное чувство тревоги и сильные головные боли.
2. Колбасные изделия
Практически каждый человек на этой земле любит мясо в совершенно разных видах. Удивительно, но факт: колбасные изделия так же, как и кофе, могут привести к летальному исходу. Смерть человека могут вызвать всего три килограмма мяса. И дело тут вовсе не в переедании, а в обезвоживании. Конечно, съесть такое большое количество мясных продуктов – это колоссальная нагрузка на желудок, но несмотря на это, буквально в 100 граммах любого мясного продукта содержится 2 грамма соли. Исходя их этого, можно без проблем посчитать, что в 3 килограммах колбасы 70 грамм соли, что является смертельной дозой.
Поэтому будьте осторожны, и с умом подходите к мясным продуктам. Не переусердствуйте, даже если вы сильно хотите съесть вторую палку колбасы. Лучше выпейте воды и займитесь чем-то.
3. Морковь
Странно, не так ли? В основном мы слышим о моркови только лишь положительные отзывы. Это ведь очень полезный овощ, в котором содержится масса витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых нашему организму. В детстве нас заставляли ее кушать, чтобы поддерживать иммунитет. Но несмотря на все эти положительные качества, морковь может стать крайне опасным и вредным овощем. При употреблении большого ее количества, вы перенасыщаете свой организм бета-каротином. Именно из-за него морковь имеет такой яркий оранжевый цвет. Для того, чтобы у вас началась каротенемия, достаточно есть на протяжении двух месяцев по 100 штук морковки каждый день.
Кроме этого, именно бета-каротин может трансформироваться в Витамин А. Его переизбыток в организме крайне пагубно влияет на человека. Симптомами передозировки этим витамином служит боль в суставах, тремор рук, тошнота, рвота, диарея и боли в животе. Помимо этого, у человека начинаются сильные головные боли и головокружения вплоть до обмороков. Конечно, вряд ли человек может довести себя до такого состояния. Чтобы все вышеперечисленное случилось, необходимо съесть практически 50 тонн моркови.
Помните всегда о том, что любого продукта должно быть в меру. Сладкое вредно, и от него часто бывают проблемы с лишним весом, слишком жирные блюда плохо влияют на поджелудочную. Старайтесь ограничивать себя, ведь переедание ничем хорошим никогда не заканчивается.
источник
Умереть от переедания? Вполне возможно! Поэтому будьте осторожны во время поедания огромного количества пирожных, шоколада и колбасных изделий. В сегодняшней статье мы расскажем о том, какими продуктами можно объесться и обпиться до смерти.
1. Кофе
Кофе любят практически все. Этот напиток способен «вернуть к жизни» даже тех, кто не спал сутки. Он прекрасно помогает проснуться сутра и спасает от напряженной работы. Но, несмотря на это, кофе крайне вреден для организма в больших количествах. И, в первую очередь, страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому если вы хотите пить кофе и не навредить организму при этом, стоит ограничить количество этого напитка до двух чашек в день.
Ученые одного американского университета провели исследование, которое показало сколько нужно выпить кофе, чтобы не проснуться, а уснуть навсегда. Несомненно, все цифры приблизительные. Каждый человек индивидуален, и реакция на определенное количество кофеина в организме тоже будет разной. В первую очередь, стоит учитывать вес человека, качество кофе, индивидуальные особенности организма и нервной системы.
Исходя из результатов, которые получили ученые, даже те, кто не может прожить без кофе и часа, не могут получить за раз большую дозу кофеина. Она составляет десять – четырнадцать грамм. Исходя из стандартных параметров человека, при весе в семьдесят килограмм, он должен выпить свыше 180-ти чашек хорошего крепкого кофе. Эспрессо можно отравиться вплоть до летального исхода, выпив 140 чашек.
Кофе – это несомненно напиток богов, но всему нужно знать меру. Если вы любитель и отпетый кофеман, то стоит задуматься о том, что ваше любимое снадобье может сыграть с вами злую шутку. Не стоит переусердствовать, ведь побочные эффекты от употребления кофе – это бессонница, тремор руки, повышенное чувство тревоги и сильные головные боли.
2. Колбасные изделия
Практически каждый человек на этой земле любит мясо в совершенно разных видах. Удивительно, но факт: колбасные изделия так же, как и кофе, могут привести к летальному исходу. Смерть человека могут вызвать всего три килограмма мяса. И дело тут вовсе не в переедании, а в обезвоживании. Конечно, съесть такое большое количество мясных продуктов – это колоссальная нагрузка на желудок, но несмотря на это, буквально в 100 граммах любого мясного продукта содержится 2 грамма соли. Исходя их этого, можно без проблем посчитать, что в 3 килограммах колбасы 70 грамм соли, что является смертельной дозой.
Поэтому будьте осторожны, и с умом подходите к мясным продуктам. Не переусердствуйте, даже если вы сильно хотите съесть вторую палку колбасы. Лучше выпейте воды и займитесь чем-то.
3. Морковь
Странно, не так ли? В основном мы слышим о моркови только лишь положительные отзывы. Это ведь очень полезный овощ, в котором содержится масса витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых нашему организму. В детстве нас заставляли ее кушать, чтобы поддерживать иммунитет. Но несмотря на все эти положительные качества, морковь может стать крайне опасным и вредным овощем. При употреблении большого ее количества, вы перенасыщаете свой организм бета-каротином. Именно из-за него морковь имеет такой яркий оранжевый цвет. Для того, чтобы у вас началась каротенемия, достаточно есть на протяжении двух месяцев по 100 штук морковки каждый день.
Кроме этого, именно бета-каротин может трансформироваться в Витамин А. Его переизбыток в организме крайне пагубно влияет на человека. Симптомами передозировки этим витамином служит боль в суставах, тремор рук, тошнота, рвота, диарея и боли в животе. Помимо этого, у человека начинаются сильные головные боли и головокружения вплоть до обмороков. Конечно, вряд ли человек может довести себя до такого состояния. Чтобы все вышеперечисленное случилось, необходимо съесть практически 50 тонн моркови.
Помните всегда о том, что любого продукта должно быть в меру. Сладкое вредно, и от него часто бывают проблемы с лишним весом, слишком жирные блюда плохо влияют на поджелудочную. Старайтесь ограничивать себя, ведь переедание ничем хорошим никогда не заканчивается.
источник
Свежие комментарии