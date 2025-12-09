Как правильно принимать гостей

Казалось бы, что может быть проще, чем позвать вечером друзей на небольшой банкет. Закупил провизии, прибрался, подобрал приятную музыку или вообще включил старый добрый фильм и принимай дорогих гостей.







Если речь идет именно о неформальных посиделках давних приятелей, коллег или однокурсников, то вопросов нет.

Можно и без сервировки стола обойтись, да и без лишних любезностей.Ну а в случае, если у вас важное событие (новоселье, юбилей, помолвка), и вы планируете пригласить старших родственников и малознакомых людей, то лучше знать все нюансы. Эксперт по этикету Ольга Свежакова перечислила важные правила, которые позволят организовать мероприятие без сучка и задоринки.Идеально, если вы пригласите гостей хотя бы за неделю до намеченной даты. Так и они успеют определиться, принимать ли приглашение, и вы будете иметь больше времени на подготовку и рассчитывать на определенное количество человек.Предусмотрите места, где разместите одежду и обувь всех пришедших. Иначе рискуете создать неудобства. А вдруг кто-то явится в пальто люксового бренда, которое нужно вешать только на бархатные плечики? Если не позаботитесь о хранении, рискуете в конце вечеринки разгребать кучу-малу вещей в поисках чьего-то шарфика и выпавшего из кармана портмоне.Положите на видное место в ванной гигиенические принадлежности и полотенца для рук. Да-да, как в дорогом отеле.Ни в коем случае не предлагайте гостям переобуться. Эта советская привычка с современыми правилами этикета никак не вяжется.«Во-первых, это не гигиенично, во-вторых, никакие тапочки не сочетаются с нарядными костюмами. Можно заранее попросить гостей взять с собой сменную обувь, подходящую под их наряд. Но если друзья пришли без сменной обуви, можно аккуратно попросить их „смыть грязь дорог“, обеспечив их необходимыми аксессуарами», — поясняет эксперт.Да, вы не ослышались, во многих случаях уместным будет вообще не просить гостей разуться. Ну а полы помоете на другой день.«Хорошие хозяева позаботятся не только об угощениях, но и о развлекательной программе — о чем будет интересно говорить гостям, какие игры предложить, под какую музыку танцевать. А хорошие гости во всем участвуют», — напоминает Ольга.Каждое мероприятие рано или поздно заканчивается. Хорошо, если вы заранее обсудили, до которого часа можно «гостить». Часто стоит одному гостю начать собираться, то и остальные тоже понимают, что пора покидать гостеприимных хозяев. Если же гости засиделись, можно начать собирать со стола, сослаться на сварливых соседей с маленьким ребенком, или предложить помощь с вызовом такси.