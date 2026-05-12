Как продлить «жизнь» бытовой техники

Редко кто после приобретения бытовой техники начинает процесс ее эксплуатации с внимательного изучения инструкции. Неудивительно, что устройства выходят из строя, требуют ремонта или замены. А ведь этого можно было бы избежать, если заранее узнать следующие подсказки.



Если оставить вещи после стирки внутри барабана, то это грозит не только трудностями при глажке.Под действием влаги и паров начнет зарождаться плесень и ржавчина, особенно в укромных местах резинки уплотнителя.Если часто держать холодильник открытым нараспашку, то не избежать проблем. Приток теплого воздуха приведет к нарушению температурного режима и появлению конденсата. Мотор компрессора начнет работать с перегрузками и может выйти из строя.Если начать пользоваться холодильником сразу после его транспортировки, агрегат может выйти из строя. Он чувствителен к перепадам температур, поэтому стоит выждать несколько часов. Холодильник должен постоять в вертикальном положении, желательно в нераспакованном состоянии.Закончив приготовление пищи, духовку следует очистить от загрязнений, проветрить, а затем плотно закрыть дверцу. Тогда устройство прослужит долго, а выпечка и другие блюда будут изготовлены качественно и вкусно. Не стоит хранить в духовке большое количество посуды и прочей утвари, она должна «дышать».Блендер прослужит дольше, если в нем не будут измельчать твердые продукты.Зерна кофе и орехи затупят лезвия, а нужной степени измельчения все равно не получится.Пустая СВЧ-печь сконцентрирует энергию на магнетроне. Главный механизм устройства быстро выйдет из строя, а ремонт его слишком дорог – дешевле купить новый агрегат.Нельзя закрывать или засорять отверстия вентиляционной системы микроволновки. Печь перегреется и выйдет из строя.Ложки, вилки и ножи следует размещать в специально предусмотренные отсеки посудомойки. Приборы лучше чередовать при загрузке, тогда у воды будет доступ к каждому из них.При закладке соли в посудомойку она будет работать как средство от накипи для металлических комплектующих. Соль смягчит воду и посуда лучше отмоется.Если клапан засорится, он не сможет стравливать лишний пар. Это чревато повышением давления и аварией.Знание этих секретов поможет избежать многих проблем с бытовой техникой и увеличит срок ее службы.