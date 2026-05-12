Как продлить «жизнь» бытовой техники

Редко кто после приобретения бытовой техники начинает процесс ее эксплуатации с внимательного изучения инструкции. Неудивительно, что устройства выходят из строя, требуют ремонта или замены. А ведь этого можно было бы избежать, если заранее узнать следующие подсказки.
1. Убирать одежду из стиральной машины как можно скорееЕсли оставить вещи после стирки внутри барабана, то это грозит не только трудностями при глажке.
2. Избегать чрезмерного открытия холодильникаЕсли часто держать холодильник открытым нараспашку, то не избежать проблем. Приток теплого воздуха приведет к нарушению температурного режима и появлению конденсата. Мотор компрессора начнет работать с перегрузками и может выйти из строя.
3. Не включать холодильник сразу после перемещенияЕсли начать пользоваться холодильником сразу после его транспортировки, агрегат может выйти из строя. Он чувствителен к перепадам температур, поэтому стоит выждать несколько часов. Холодильник должен постоять в вертикальном положении, желательно в нераспакованном состоянии.
4. Не оставлять открытой дверь духовки после пользованияЗакончив приготовление пищи, духовку следует очистить от загрязнений, проветрить, а затем плотно закрыть дверцу. Тогда устройство прослужит долго, а выпечка и другие блюда будут изготовлены качественно и вкусно. Не стоит хранить в духовке большое количество посуды и прочей утвари, она должна «дышать».
5. Избегать измельчения слишком твердой пищи в блендереБлендер прослужит дольше, если в нем не будут измельчать твердые продукты.
6. Не запускать пустую микроволновую печьПустая СВЧ-печь сконцентрирует энергию на магнетроне. Главный механизм устройства быстро выйдет из строя, а ремонт его слишком дорог – дешевле купить новый агрегат.
7. Не засорять вентиляционное отверстие микроволновой печиНельзя закрывать или засорять отверстия вентиляционной системы микроволновки. Печь перегреется и выйдет из строя.
8. Правильно помещать столовые приборы в корзину посудомоечной машиныЛожки, вилки и ножи следует размещать в специально предусмотренные отсеки посудомойки. Приборы лучше чередовать при загрузке, тогда у воды будет доступ к каждому из них.
9. Добавлять соль в посудомоечную машинуПри закладке соли в посудомойку она будет работать как средство от накипи для металлических комплектующих. Соль смягчит воду и посуда лучше отмоется.
10. Держать в чистоте клапан скороваркиЕсли клапан засорится, он не сможет стравливать лишний пар. Это чревато повышением давления и аварией.
Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Знание этих секретов поможет избежать многих проблем с бытовой техникой и увеличит срок ее службы.
