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Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Всемирно известный бихевиорист животных Кевин Ричардсон (Kevin Richardson) и приручённый им прайд африканских львов стали героями зрелищной рекламной кампании Mercedes-Benz. Снимки, сделанные фотографом Адрианом Штерном (Adrian Steirn), призваны не только качественно представить рекламируемый продукт, но и привлечь внимание общественности к проблеме сохранения львов в Африке.



Бихевиорист животных Кевин Ричардсон и его прайд в заповеднике в Претории, Южная Африка.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов


Кевин Ричардсон отмёл распространённое заблуждение, что лучший способ усмирить животное – сломать его волю, удерживая на цепи и избивая палкой. Вместо этого он использует силу любви и стремление к пониманию, чтобы установить со львами доверительные отношения.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Кевин Ричардсон снял несколько документальных фильмов о своих отношениях с животными и постарался привлечь внимание общественности к положению львов как в дикой природе, так и в неволе.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Лев возлегает на капоте автомобиля Mercedes во время фотосессии.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Адриан Штерн фотографирует льва из салона автомобиля Mercedes.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Адриан Штерн делает снимок крупным планом.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Львица на капоте Mercedes.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Львица так близко, что можно в мельчайших деталях разглядеть принт на её шкуре.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

На реализацию концепции фотосессии Кевину и Адриану было отведено 48 часов.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Кевин Ричардсон лежит в траве.

Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

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кевин ричардсон (kevin richardson)
адриан штерн (adrian steirn)
автомобиль mercedes-benz
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