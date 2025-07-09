Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

С нами не соскучишься!

Всемирно известный бихевиорист животных Кевин Ричардсон (Kevin Richardson) и приручённый им прайд африканских львов стали героями зрелищной рекламной кампании Mercedes-Benz. Снимки, сделанные фотографом Адрианом Штерном (Adrian Steirn), призваны не только качественно представить рекламируемый продукт, но и привлечь внимание общественности к проблеме сохранения львов в Африке.