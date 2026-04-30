Как король проиграл в кости церковные колокола: 5 странных эпизодов из истории азартных игр

Азартные игры порождают странные эпизоды в истории. /Фото: en.wikipedia.org, lasvegasorthodox.com
Сколько бы не существовало человечество, азарт сопровождал его всегда, так что неудивительно, что история игр на деньги тоже насчитывает многие столетия. Однако, какими бы неоднозначными были такие занятия, они оставили свой след, часто - довольно нетривиальный.
1. «Армия игр»
В Гражданской войне в США существовала Армия игр, которая слишком любила тотализатор и карты. /Фото: michelleule.com
На любых боевых действиях есть место и время досугу, так что Гражданская война в США в этом смысле исключением не была. Любили солдаты с офицерами и в азартные игры играть, особенно в различные вариации тотализатора. Дошло до того, что некоторые подразделения стали больше известными своей одержимостью картами или скачками, а не боевыми заслугами. Самый яркий тому пример - это дивизия Конфедерации, изначально именуемая Армией Джеймса. Но в какой-то момент она стала больше известна под прозвищем «Армия игр»: солдаты не только в картишки или кости играли, но даже устраивали гонки вшей, причём иногда даже с солдатами армии Севера. И всё это творилось, лишь бы удовлетворить свою лудоманию в перерывах между битвами.
2. В казино напряжение достигает пика
Иногда эмоции в казино бушуют слишком сильно. /Фото: harmonyhorizonscenter.org
Понятное дело, что когда речь идёт об игре в казино, то напряженность атмосферы там является делом обычным - всё-таки, люди там на деньги играют, и часто немаленькие.США вообще подрались десятки человек, разбив имущества на тысячу долларов, и всё из-за отказа потушить сигарету.
3. Сотрудники и игроки в казино страдают от дыма
Курение в казино - настоящая катастрофа для лёгких десятков людей. /Фото: listverse.com
Частенько напряжение в казино люди снимают самыми доступными и популярными методами - либо алкоголем, либо табаком. И вот второй, оказывается, наносит вреда намного больше, чем кажется. Согласно исследованиям специалистов в сфере здравоохранения, в заведениях, где не действует запрет на курение, будет высокий показатель хронической обструктивной болезни легких, как минимум, среди сотрудников, хотя и частых посетителей эта проблема не обходит стороной. А всё дело в нахождении в постоянном состоянии пассивного курильщика, от которого не застрахован никто из посещающих казино, где разрешено курить.
4. Непрерывные игры лудоманов
Лудоманы так долго могут играть непрерывно, что это превращается в абсурд. /Фото: theverge.com
Оторвать лудоманов от игры очень тяжело - не зря это считается зависимостью. Однако есть такое проявление этого состояния, которое иногда приводит к абсурдным ситуациям - явление непрерывной игры. Некоторые заядлые посетители казино или залов с игровыми автоматами настолько не хотят отвлекаться, что игнорирую и еду, и сон и даже элементарную гигиену. Причём доходит до крайностей: известен случай, когда игрок в автоматы, дождавшись возможности сесть за освободившийся агрегат, обнаружил, что сидит луже мочи. Последнюю оставила женщина, которая слишком долго непрерывно сидела за автоматом, но нового игрока это даже не смутило - он просто дошёл до своей машины, переоделся в сменную одежду, которая была с собой, и вернулся играть как ни в чём не бывало.
5. Король Генрих VIII - лудоман Англии №1
Английский король так увлекался игрой в кости, что колокола церковные проиграл. /Фото: en.wikipedia.org, lasvegasorthodox.com
Английский король Генрих VIII был личностью, мягко говоря, эксцентричной - одни его браки и разборки с католической церковью чего стоят. Но была у него помимо женщин ещё одна страсть в виде азартных игр. Чаще всего его видели, бросающим кости, и тот факт, что он оказался одним из самых неудачливых игроков своего времени, его вообще не останавливал. Дошло до того, что однажды он проиграл в кости колокола Иисуса старой церкви Святого Павла, которые были довольно ценными. Это был настоящий общественный скандал, и попытка его погасить у Генриха совсем не удалась - надо же было догадаться сказать народу, мол, эти колокола ничего не стоят. Учитывая, что сам король заложил их как ставку в азартной игре, само собой, что ему никто не поверил.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии