С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...

Действительно ли жизнь в высотках вредна для организма, и почему советская власть скрывала правду




Некоторые ученые утверждают, что проживание в многоэтажных высотных домах достаточно вредно для организма. И в этом есть смысл, если разобраться во всех тонкостях конструкции жилых зданий.

1. Результаты ряда исследований


Еще в начале XX века были проведены ряд исследований, доказавших, что постройка домов возможна до отметки, которая не превышает высоту деревьев / Фото: aif.ru

Еще в начале XX века были проведены ряд исследований, доказавших, что постройка домов возможна до отметки, которая не превышает высоту деревьев / Фото: aif.
ru

 

Еще в начале XX века были проведены ряд исследований, доказавших, что постройка домов возможна до отметки, которая не превышает высоту деревьев. Позже В. Линов, доцент СПбГАСУ, в 1980 г. занимался изучением вопроса о вредности проживания на большей высоте. На это у него ушло около восьми лет. Тогда была подсчитана предоставленная врачами статистика.

 
Согласно медицинским данным, люди, проживающие на этажах выше пятого, обращались за помощью к медикам приблизительно на пятьдесят процентов чаще / Фото: sneznoe.com

Согласно медицинским данным, люди, проживающие на этажах выше пятого, обращались за помощью к медикам приблизительно на пятьдесят процентов чаще / Фото: sneznoe.com


 

Согласно медицинским данным, люди, проживающие на этажах выше пятого, обращались за помощью к медикам приблизительно на пятьдесят процентов чаще. У жителей высоток, проживающих выше 9-го этажа, прослеживалось серьезное ухудшение здоровья. Особенно страдали дети и люди в пожилом возрасте.

2. В чем причина


За счет циркуляции воздуха все с первых этажей поднимается на последние, начиная с запахов и заканчивая патологическими микроорганизмами / Фото: concranes.ru

За счет циркуляции воздуха все с первых этажей поднимается на последние, начиная с запахов и заканчивая патологическими микроорганизмами / Фото: concranes.ru

 

Начнем с вентиляционной системы. За счет циркуляции воздуха все с первых этажей поднимается на последние, начиная с запахов и заканчивая патогенными микроорганизмами.

 
В шестидесятых годах прошлого века в Европе многоэтажные здания были реконструированы – оставлены дома высотой три-четыре этажа / Фото: smeshout.fandom.com

В шестидесятых годах прошлого века в Европе многоэтажные здания были реконструированы – оставлены дома высотой три-четыре этажа / Фото: smeshout.
fandom.com


 

Этот факт был подтвержден не только советскими, но и американскими, европейскими исследователями. В связи с этим в шестидесятых годах прошлого века в Европе многоэтажные здания были реконструированы – оставлены дома высотой три-четыре этажа. У нас же проект оказался под запретом. Правительство Советского Союза выступало за рост этажности, да и в наше время практически ничего не изменилось.

 
Получается, чем выше живет человек, тем у него больше проблем со здоровьем / Фото: grodno24.com

Получается, чем выше живет человек, тем у него больше проблем со здоровьем / Фото: grodno24.com

 

Следует вспомнить и магнитные поля. Если брать биополевую структуру и магнитное поле Земли, то первая сохраняется в слое, высота которого не превышает высоту роста деревьев, которые у нас приблизительно достигают уровня пятиэтажки. Получается, чем выше живет человек, тем у него больше проблем со здоровьем.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
позже в.линовinstagram (инстаграм), социальная сетьправительство, ссср
наверх