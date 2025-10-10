Действительно ли жизнь в высотках вредна для организма, и почему советская власть скрывала правду

Некоторые ученые утверждают, что проживание в многоэтажных высотных домах достаточно вредно для организма. И в этом есть смысл, если разобраться во всех тонкостях конструкции жилых зданий.
1. Результаты ряда исследований
Еще в начале XX века были проведены ряд исследований, доказавших, что постройка домов возможна до отметки, которая не превышает высоту деревьев. Позже В. Линов, доцент СПбГАСУ, в 1980 г. занимался изучением вопроса о вредности проживания на большей высоте. На это у него ушло около восьми лет. Тогда была подсчитана предоставленная врачами статистика.
Согласно медицинским данным, люди, проживающие на этажах выше пятого, обращались за помощью к медикам приблизительно на пятьдесят процентов чаще. У жителей высоток, проживающих выше 9-го этажа, прослеживалось серьезное ухудшение здоровья. Особенно страдали дети и люди в пожилом возрасте.
2. В чем причина
Начнем с вентиляционной системы. За счет циркуляции воздуха все с первых этажей поднимается на последние, начиная с запахов и заканчивая патогенными микроорганизмами.
Этот факт был подтвержден не только советскими, но и американскими, европейскими исследователями. В связи с этим в шестидесятых годах прошлого века в Европе многоэтажные здания были реконструированы – оставлены дома высотой три-четыре этажа. У нас же проект оказался под запретом. Правительство Советского Союза выступало за рост этажности, да и в наше время практически ничего не изменилось.
Следует вспомнить и магнитные поля. Если брать биополевую структуру и магнитное поле Земли, то первая сохраняется в слое, высота которого не превышает высоту роста деревьев, которые у нас приблизительно достигают уровня пятиэтажки. Получается, чем выше живет человек, тем у него больше проблем со здоровьем.
