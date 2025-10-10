Действительно ли жизнь в высотках вредна для организма, и почему советская власть скрывала правду

1. Результаты ряда исследований

Еще в начале XX века были проведены ряд исследований, доказавших, что постройка домов возможна до отметки, которая не превышает высоту деревьев / Фото: aif.ru

Согласно медицинским данным, люди, проживающие на этажах выше пятого, обращались за помощью к медикам приблизительно на пятьдесят процентов чаще / Фото: sneznoe.com

2. В чем причина

За счет циркуляции воздуха все с первых этажей поднимается на последние, начиная с запахов и заканчивая патологическими микроорганизмами / Фото: concranes.ru

В шестидесятых годах прошлого века в Европе многоэтажные здания были реконструированы – оставлены дома высотой три-четыре этажа / Фото: smeshout.fandom.com

Получается, чем выше живет человек, тем у него больше проблем со здоровьем / Фото: grodno24.com