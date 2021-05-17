Балкон — это не место для хранения ненужных вещей! Балкон — это место, где можно отлично отдохнуть после напряженного дня. Прекрасный вариант для оформления балконов — стиль бохо.
Он подходит как для больших, так и для маленьких площадей. Для создания балкона в бохо стиле используйте пленную или деревянную мебель, подушки, покрывала, зеркала, фонарики и разные вещицы, сделанные своими руками.
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Идеи для создания уютного балкона в стиле бохо
Балкон — это не место для хранения ненужных вещей! Балкон — это место, где можно отлично отдохнуть после напряженного дня. Прекрасный вариант для оформления балконов — стиль бохо.
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