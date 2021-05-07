12 хитростей с луком, которые эффективны не только на кухне

Лук подходит не только для готовки, но и для чистки гриля, к примеру

1. Полировка металла

Луковый раствор поможет вернуть блеск металлическим поверхностям / Фото: cleanadvice.ru

2. Чистка гриля

Чистите гриль сразу после приготовления еды при помощи луковицы / Фото: img.recipeside.com

3. Нарезка без слез

Жуйте жвачку во время нарезания лука, чтобы не плакать / Фото: secure.diary.ru

4. Устранение запаха краски

Положите четвертинки в миску с водой и оставьте емкость в комнате на ночь / Фото: vkuso.ru

5. Отпугиватель комаров

Разрежьте луковицу пополам и натрите ноги, руки, чтобы отпугнуть комаров / Фото: farm3.static.flickr.com

6. Нарезка одинаковых кусочков

Сперва срежьте верхушку, не снимая шелухи / Фото: fb.ru

7. Защита авокадо от порчи

Благодаря луку авокадо останется свежим и на следующий день / Фото: polsov.com

8. Карамелизация лука

Карамелизация избавляет от горечи, и лук получается сладким / Фото: spiceworldinc.com

9. Защита от наледи

Протрите вечером лобовое стекло луком, чтобы избежать замерзания / Фото: carboys.ru

10. Средство от ржавчины

Простое средство против ржавчины - мелко нарезать луковицу / Фото: legkovmeste.ru

11. Продление свежести лука

Не забудьте проделать в бумажных пакетах дырочки и прикрыть лук / Фото: botanichka.ru

12. Борец с муравьями

Разложите лук в местах наибольшего скопления муравьев / Фото: medialeaks.ru