Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Глядя на милых ребятишек, изображенных на этих фото, трудно разглядеть в них известных нам влиятельных политиков, но это действительно они. Тогда они были еще очень далеки от государственных дел, однако со временем они овладели всеми премудростями, получили уважение и стали настоящими лидерами.



Королева Елизавета II







Джон Кеннеди







Ангела Меркель







Дональд Трамп







Владимир Путин







Папа римский Франциск







Хиллари Клинтон







Джордж Буш младший







Принц Чарльз







Барак Обама







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!