13 бабушек, которыми восхищается весь мир
Сногсшибательно красивая девушка в 20 лет — это природа и молодость. А вот привлекательная, элегантная, полная жизни женщина за 60, у которой уже есть внуки, а за плечами успешная карьера, — вот это достижение!
Публикуем подборку фотографий знаменитых актрис, которые на своем примере доказывают, что с годами женщина, как и вино, становится только лучше.
Орнелла Мути, 61 год
Голди Хоун, 70 лет
Сьюзан Сарандон, 69 лет
София Ротару, 68 лет
Джейн Фонда, 78 лет
Джессика Лэнг, 67 лет
Присцилла Пресли, 70 лет
Блайт Даннер, 73 года
Крис Дженнер, 60 лет
Рита Русич, 56 лет
Наоми Джадд, 70 лет
Софи Лорен, 81 год
Кармен Делль’Орефиче, 84 года
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