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13 бабушек, которыми восхищается весь мир

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Сногсшибательно красивая девушка в 20 лет — это природа и молодость. А вот привлекательная, элегантная, полная жизни женщина за 60, у которой уже есть внуки, а за плечами успешная карьера, — вот это достижение!

Публикуем подборку фотографий знаменитых актрис, которые на своем примере доказывают, что с годами женщина, как и вино, становится только лучше.

Орнелла Мути, 61 год

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Голди Хоун, 70 лет

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Сьюзан Сарандон, 69 лет

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

София Ротару, 68 лет

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Джейн Фонда, 78 лет

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Джессика Лэнг, 67 лет

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Присцилла Пресли, 70 лет

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Блайт Даннер, 73 года

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Крис Дженнер, 60 лет

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Рита Русич, 56 лет

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Наоми Джадд, 70 лет

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Софи Лорен, 81 год

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

Кармен Делль’Орефиче, 84 года

13 бабушек, которыми восхищается весь мир

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