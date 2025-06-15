Молдавские сигареты в стране Советов: 7 наиболее харизматичных и ярких марок

Во времена существования Советского Союза Кишиневская табачная фабрика была одной из крупнейших в своем роде. Производились на ней десятки марок сигарет. Именно там делали известные на весь Союз сигареты «Космос». Там же выпускались по лицензии и импортные марки сигарет, например, заокеанские «Marlboro».
1. «Бужор»
Хорошие были сигареты. /Фото: ya.ru.
Престижная дорогая марка молдавских сигарет. Пачка «Бужор» стоила в Советском Союзе 80 копеек. Крепость этих сигарет (как и большинства других из Молдавии) была сильно выше среднего. Из-за чего, как и в других марках, многие курильщики были вынуждены «просушивать» табак перед курением. При этом «Бужор» не обладали ярко-выраженной ароматизацией, имели сладковатый, не резкий и не грубый вкус.
2. «Фэт-Фрумос»
В честь народного героя. /Фото: auction.ru.
Сегодня осталось немного людей из числа не коллекционеров, что вспомнят и такую марку молдавских сигарет. Ароматизации или соуса в них не было. Редкая марка была крепче и забористее «Фэт-Фрумос»! Табак сигарет отдавал естественным травянистым, древесным вкусом. При этом не нужно думать, что сигареты были плохими… За свои деньги это был один из лучших вариантов, благо стоили они не так уж дорого – 40 копеек.
3. «Темп»
Популярная марка была. /Фото: auction.ru.
Везли из Молдавии и по-настоящему дорогие сигареты.производство «Темпа» шел только наиболее качественный табак. Во время курения он отдавал нотками чернослива, цветов и яблок. Вкус у «Темпа» был мягкий и даже можно сказать «бархатный».
4. «Риск»
Помните: курение - вредно. /Фото: tabac.store.
Производились в Молдавии не только дорогие марки сигарет, но и бюджетные. Одними из таких были «Риск»: крепкие до слез с чрезвычайно насыщенным табачно-смолянистым ароматом, который иногда отдавал костром… Немногие марки превосходили «Риск» по крепости. Даже упомянутый «Фэт-Фрумос» был далеко не таким забористым как это «чудо» без фильтра.
5. «Флуераш»
Серьезные сигареты. /Фото: monetagrad.ru.
Другие относительно доступные сигареты молдавского производства. Стоили «Флуераш» около 60 копеек. Легко узнавались по характерной ярко-красной пачке. Отличительной чертой марки было использование укороченного фильтра, благодаря чему вкус и аромат ощущались особенно остро. Вдыхая дым «Флуераша», курильщик чувствовал нотки ореха и яблок.
6. «Лучафэр»
Утренняя звезда. /Фото: violity.com.
В переводе с молдавского эта марка сигарет называется не иначе как «Утренняя звезда», о чем можно было догадаться по характерной золотой звезде на коричневой пачке. Ароматизации сигареты не имели, кроме того, были оснащены очень жестким фильтром. В процессе производства табак обрабатывался фирменным кофейно-фруктовым соусом.
7. «Алонка»
Были вот такие сигареты. /Фото: blogspot.com.
Сигареты с ароматизированным табаком и фильтром. Свое название «Алонка» получила в честь поселка, построенного для рабочих, что занимались строительством железной дороги и одноименной станции. Об этом факте напоминал и дизайн пачки с изображением железнодорожного состава. Сигареты эти были отнюдь не бюджетными. Стоили они 80 копеек. Дым «Алонки» отдавал орехом и спелой курагой.
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