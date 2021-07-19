Как южноафриканец спасал львиц из частного украинского зоопарка

Несколько лет назад из ЮАР в Украину прибыл бывший военный, чтобы помочь местным животным. В 2014 году в одном из южных городов — Херсоне — частный зверинец внезапно оказался без своего хозяина, и животные были оставлены на произвол судьбы. Именно южноафриканец взял на себя миссию спасти этих несчастных зверей, а также помочь другим, которые нуждаются в помощи. Последним его проектом стала транспортировка четырех львов.
Медведь из херсонского зоопарка.
Когда Лионель де Ланж (Lionel de Lange) впервые увидел частный зверинец в Херсоне, он сравнил его с тюрьмой — у всех животных были очень маленькие клетки, грязные, без возможности нормально передвигаться или наслаждаться жизнью. Да и с едой у зверей были явные проблемы. Тогда Лионель обратился к жителям Херсона с просьбой помочь финансово спасти животных:
«Меня зовут Лионель де Ланж, и я, южно-африканец, бывший военный, живу сейчас в Украине. Я возглавляю международную организацию им. Лоуренса Энтони. В это непростое время для вашей страны меня вдохновила любовь к животным покойного Лоуренса Энтони, который спас голодающих животных в Ираке, которые пострадали от военных действий в стране. Мы хотим создать заповедник для животных, которые смогут жить в ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ условиях».
Лионель де Ланж решил помочь животным, попавшим в беду.
Сначала Лионелю приходилось кормить животных из собственных сбережений. Волки, медведи, обезьяны, козлы, свиньи, огромное количество птиц и мелких животных — на их кормление требовались огромные суммы. Со временем помощь стала приходить, в том числе и из-за рубежа.
Лионель де Ланж со своей женой Аней.
«Люди со всего мира стали присылать деньги — кто-то маленькие, кто-то большие суммы. Мы все работаем вместе ради одной цели. В США есть одна женщина, которые последние три года отчисляет каждый месяц нашему фонду по два доллара. И я благодарен каждому за вклад в общее дело, и этой женщине я тоже каждый раз отсылаю благодарность, потому что именно из таких двух долларов и собираются суммы, способные спасти животных», — говорит Лионель.
Львы из крымского зоопарка, которым помогает Лионель с едой.
Транспортировать куда-либо животных из зоопарка не так-то просто, прежде всего потому, что их просто НЕКУДА перевозить, поэтому приходится решать вопросы содержания доступными способами. Так, волков и медведей переселили из крохотных металлических клеток в достаточно просторные (не идеальные, но в любом случае лучше прежних) вольеры, где они могут наслаждаться солнечным светом и теплом, бегать, играть друг с другом и развлекаться.
В этом видео, например, снят момент выпуска медведей из их маленькой клетки в больший вольер — с бассейном, песочницей и большим куском дерева, а главное — с достаточным пространством для бега и игр:
Львицы жили в маленькой клетке.
Лионелю удалось договориться с хозяином зоопарка о продаже всех троих животных — Чарли, Кай (обеим 4 года) и Лука (3 года). Однако чтобы их забрать из зоопарка, им нужно было найти место, куда перевезти. И такое место с трудом, но все же удалось найти на другом конце мира аж в Южной Африке.
Лионель решил во что бы то ни стало спасти львиц.
Лионель связался с владельцами заказника Kragga Kamma Game Reserve и попросил их взять животных к себе. «Животных из неволи? Ни в коем случае,» — отказал ему владелец. В их заказнике животные живут на огромной территории без клеток, а рожденные в неволе хищники будут совершенно беспомощны при встрече с их дикими собратьями. Лионель применил все свои способности переговорщика, чтобы уговорить владельцев заказника пойти ему навстречу.
Львенка по кличке Натан Лионель спас год назад. Его также транспортировали в заказник в ЮАР.
Львиц необходимо было транспортировать из Львовской области в Киев, затем их ждал перелет в Стамбул, и оттуда - в Йоханнесбург.
Для того, чтобы взять себе львов из неволи, в Kragga Kamma Game Reserve построили за свой счет специальный вольер — большой, на 14 000 кв.м., с разнообразным ландшафтом, деревьями, с условиями жизни, максимально приближенными к настоящим. Вольер оградили прочной, но почти незаметной для посетителей сеткой. Таким образом владельцы заказника решили приглашать к себе школьные экскурсии, чтобы дети могли увидеть львов в природе. «Эти дети — это то поколение, которое в конце концов изменит наш мир к лучшему. Поэтому так важно дать им возможность увидеть дикую природу своими глазами и знать, что именно им следует беречь».
Львицы в Йоханнесбурге.
Пока в заказнике оборудовали вольер, в Украине Лионель организовывал транспортировку львиц и еще одного львенка, спасенного из цирка-шапито. Австралиец Пол Кетчер, женатый на украинке, предложил создать для львиц клетки для их транспортировки из Львовской области в Киев. Турецкая компания по авиаперевозкам согласилась сделать скидку для перелета из Киева в Йоханнесбург с остановкой в Стамбуле, где есть центр для передержки крупных животных, британская компания Intradco Global организовала логистику перевозки животных. Украинские ветеринары сопровождали львов всю дорогу — животным пришлось дать седативные препараты, чтобы минимизировать стресс.
Сначала львиц необходимо было перевезти к аэропорту через полстраны.
Создать клетки для перевозки крупных кошек вызвался австралиец.
Четыре клетки с львами в Стамбуле.
Львицам дали седативные препараты, чтобы транспортировать их грузовым самолетом.
Львицы лежат в обнимку в самолете из Стамбула в Йоханнесбург.
Всё путешествие заняло более 76 часов (в Турции животных привели в чувство, покормили и дали восстановить силы перед последующим перелетом). В этом проекте было задействовано так много людей, что Лионель де Ланж не перестает удивляться и благодарить всех, кто отозвался на его просьбу. «Когда мы подлетали к Йоханнесбургу, с нами связался пограничный контроль, спрашивая, где мы задержались, потому что люди ждали нас. Было просто невероятно увидеть так много людей в аэропорту, встречающих нас».
В спасении львов было задействовано много людей из разных стран.
Дейн Рикер из британской транспортой компании помогает Лионелю отвезти львиц в заказник.
Сейчас львицы уже освоились в своем новом просторном вольере. Их простерилизовали, чипировали и первым делом накормили свежим мясом. Львенка решили подселить к ним немного позже, чтобы процесс адаптации прошел наиболее успешно.
Натан. Сейчас Натану около года, и он вырос, не имея возможности общаться с другими львами. Заказник собирается постепенно адаптировать его к новым условиям и к новой компании.
Львицам сделали большой вольер с разнообразным ландшафтом.
Впервые за свою жизнь львицы почувствовали свободу.
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