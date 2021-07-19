Как южноафриканец спасал львиц из частного украинского зоопарка

Медведь из херсонского зоопарка.

Лионель де Ланж решил помочь животным, попавшим в беду.

Лионель де Ланж со своей женой Аней.

Львы из крымского зоопарка, которым помогает Лионель с едой.

Львицы жили в маленькой клетке.

Лионель решил во что бы то ни стало спасти львиц.

Львенка по кличке Натан Лионель спас год назад. Его также транспортировали в заказник в ЮАР.

Львиц необходимо было транспортировать из Львовской области в Киев, затем их ждал перелет в Стамбул, и оттуда - в Йоханнесбург.

Львицы в Йоханнесбурге.

Сначала львиц необходимо было перевезти к аэропорту через полстраны.

Создать клетки для перевозки крупных кошек вызвался австралиец.

Четыре клетки с львами в Стамбуле.

Львицам дали седативные препараты, чтобы транспортировать их грузовым самолетом.

Львицы лежат в обнимку в самолете из Стамбула в Йоханнесбург.

В спасении львов было задействовано много людей из разных стран.

Дейн Рикер из британской транспортой компании помогает Лионелю отвезти львиц в заказник.

Натан. Сейчас Натану около года, и он вырос, не имея возможности общаться с другими львами. Заказник собирается постепенно адаптировать его к новым условиям и к новой компании.

Львицам сделали большой вольер с разнообразным ландшафтом.

Впервые за свою жизнь львицы почувствовали свободу.