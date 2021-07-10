Не в детях счастье: Самые известные советские чайлдфри

В советское время женщин, отказывающихся рожать детей, жалели и называли бездетными. Считалось что детей не может быть лишь из-за проблем со здоровьем, хотя представители творческих профессий часто сами отказывались от возможности иметь детей. Это был осознанный выбор человека, который он делал в пользу любимой профессии. Они готовы были всю жизнь платить пресловутый налог на бездетность и при этом быть счастливыми.
Майя Плисецкая
Майя Плисецкая. / Фото: www.pinimg.com
Знаменитая советская балерина даже не могла себе представить ситуацию, когда ей придётся оставить сцену на долгое время. Именно поэтому Майя Михайловна честно предупредила своего второго супруга Родиона Щедрина о своём отношении к детям. Композитор, по признанию Плисецкой, принял её слова без особого восторга. Однако он слишком любил свою жену и сам отстаивал на всех уровнях её право на самоопределение в любых сферах жизни.
Майя Плисецкая и Родион Щедрин. / Фото: www.wedding-magazine.ru
Майя Плисецкая выбрала сцену вместо воспитания детей и никогда об этом не жалела. Она счастливо прожила в браке с Родионом Щедриным более полувека и не уставала повторять: секрет её счастья кроется в мудрости мужчины. Родион Константинович никогда не ревновал супругу к славе и не ставил её в рамки, которые бы подавляли её. Он спокойно мирился с капризами и делал всё, чтобы Майя Плисецкая чувствовала себя комфортно.
Майя Плисецкая и Родион Щедрин. / Фото: www.wedding-magazine.ru
В конце 1990-х в Москве прошёл процесс, где истцом выступала Майя Плисецкая, а ответчиком – газета «Московский комсомолец». Предметом возбуждения дела стала статья о тайно рождённой и усыновленной другой семьёй дочери балерины. Суд удовлетворил иск Майи Плисецкой на основании доказанного факта отсутствия детей у балерины.
Любовь Орлова
Любовь Орлова. / Фото: www.vatnikstan.ru
Одна из самых популярных актрис советского времени прожила со своим супругом, режиссёром Григорием Александровым, более 40 лет. Однако детей у них не было. Знаменитая чета никогда не распространялась о причинах отсутствия у них совместных детей. Но стоит вспомнить, как актриса относилась к собственной внешности, и можно понять: дети совершенно не входили в её планы.
Любовь Орлова и Григорий Александров. / Фото: www.24smi.org
Любовь Орлова всегда без остатка отдавалась своим ролям, она много и успешно снималась, была одной из ведущих актрис Театра имени Моссовета. Вряд ли в её напряженном творческом графике могло найтись место для беременности и затем воспитания детей.
Любовь Орлова и Григорий Александров. / Фото: www.kpcdn.net
Она до конца дней заботилась о своей красоте и не представляла себе жизни без кино. Незадолго до смерти она снялась в картине «Скворец и Лира», где сыграла 25-летнюю девушку. Правда, фильм на экраны так и не вышел. Якобы сама Любовь Петровна попросила не показывать картину, ведь на экране были слишком заметны все признаки настоящего возраста актрисы.
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева. / Фото: www.7days.ru
Известная советская актриса трижды была замужем, пережила несколько ярких романов, но детей у неё не было. Наталья Гундарева не любила распространяться о семье. В одном из интервью, комментируя свой развод со знаменитым режиссёром Леонидом Хейфецем, актриса отметила, что на пике популярности ей приходилось разрываться между семейными обязанностями и профессиональной востребованностью. В другом откровенно сказала: детей ей полностью заменил театр.
Наталья Гундарева и Михаил Филиппов. / Фото: www.love-psy.ru
В 40 лет у актрисы появилась близкая подруга Ирина Дегтева, которую Михаил Филиппов, муж Гундаревой, даже называл приёмной дочерью, хотя к моменту знакомства девушке было уже 30 лет. По признанию Ирины, актриса никогда не переживала по поводу отсутствия детей, находя множество причин быть счастливой в жизни и в профессии.
Людмила Зыкина
Людмила Зыкина. / Фото: www.games-of-thrones.ru
Необыкновенно талантливая певица всегда нравилась мужчинам. У неё было четыре брака, но ни в одном она не спешила обзаводиться детьми. Людмила Зыкина не мыслила себя вне сцены, а потому постоянно ездила с концертами по всей стране. В таком ритме жизни, по её собственному признанию, просто не было времени для воспитания малыша.
Людмила Зыкина. / Фото: www.24smi.org
Людмила Георгиевна считала: ребёнку нужны внимание и забота мамы, только тогда он вырастет счастливым. Она же, в силу занятости, просто не имела возможности заниматься детьми. Но и перекладывать эти хлопоты на нянек считала неправильным, поэтому вовсе отказалась от идеи иметь детей.
Татьяна Доронина
Татьяна Доронина. / Фото: www.loveread.ec
Актриса могла бы иметь детей, если бы не ревность, разрушившая её первую семью. Тогда мужем Татьяны Дорониной был Олег Басилашвили, и она поверила слухам о его романе с одной из актрис на гастролях. Расставшись с супругом, Татьяна Васильевна избавилась от беременности.
Татьяна Доронина. / Фото: www.s5.bloknot.ru
В следующих браках актрисы детей не было. Впрочем, её самой большой страстью был театр. Ему она отдавала все силы, чувства и эмоции, которых вряд ли могло хватить на детей. Если и жалеет актриса и Президент МХАТ им. М. Горького о чём-то, так это о тех двойняшках, которых она не решилась родить из-за ревности и страха остаться с ними одной.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле. / Фото: www.dailystorm.ru
В своё время Лайма Вайкуле была слишком озабочена своей карьерой, чтобы рожать, поэтому в молодости сделала аборт. Позже её фактический супруг Андрей Латковский считал вопрос о детях несвоевременным. Певица считает, что у её возлюбленного вообще не было желания иметь детей. Впрочем, если оно и появилось позже, то время уже было упущено, а позже и проблемы со здоровьем самой Лаймы Вайкуле сделали рождение детей невозможным.
Фаина Раневская
Фаина Раневская. / Фото: www.best.samiyklass.ru
Наверное, самая известная и самая одинокая женщина в артистической среде – это несравненная Фаина Раневская. Она никогда не была замужем и не заводила разговор о детях. Зато резонно отмечала: одиночество является неизменным спутником таланта.
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