Подводные портреты людей, нырнувших в бассейн с ледяной водой

Фотограф Даан Верховен — большой любитель фридайвинга (подводное плавание с задержкой дыхания). Он способен погружаться на глубину до 40 метров без громоздкого снаряжения. Конечно, не считая камеры, с помощью которой он запечатлевает на своих снимках таинственный чарующий подводный мир. Его последняя серия очень любопытна: Даан снял неповторимую реакцию людей, нырнувших в небольшой бассейн, вода в котором была охлаждена всего до 4 градусов по Цельсию.







Верховен столкнулся с нырянием в ледяную воду на чемпионате по дайвингу без акваланга в финском городе Турку. Рядом с огромным 50-метровым бассейном был еще один, по размерам чуть больше ванны. Даан решился нырнуть туда, и эффект был ошеломляющим: его носовые пазухи практически заледенели, а ноги охватила судорога, когда он попытался выплыть на поверхность. Вскоре эти малоприятные ощущения сменились легким головокружением, радостным чувством, что ты жив, и приятным покалыванием.







После такого экстремального ныряния у Даана появилось вдохновение: он решил запечатлеть неповторимые реакции людей, ныряющих в ледяную воду.























































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