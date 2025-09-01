С нами не соску...
В прошлом буддисты мумифицировали сами себя

Больше тысячи лет назад японский монах по имени Кукай решил показать пример высшего самоотречения и посвящения Богу, превратив самого себя в мумию. Так появилась практика под названием “сокушинбуцу” – особая длительная процедура подготовки к смерти “без тления”. В случае успеха получившуюся мумию с почестями помещали в храм – для почитания другими верующими.


Sokushinbutsu-ancient-japanese-monks

Сам Кукай (774 – 835 н.э.) был японским монахом, чиновником, учёным, поэтом, художником и основателем эзотерической секты, известной как “сингон-сю”, соединившей в себе элементы буддизма, синтоизма, даосизма и других религий. Ближе к концу своей жизни Кукай вошёл в состояние глубокой медитации и отказался от пиши и воды, что, в конце концов, привело к его добровольной смерти. Его тело было погребено на горе Койя. Через некоторое время могила была вскрыта и Кукай был найден в состоянии, похожем на сон – его тело не изменилось, а волосы здоровые и крепкие.

Kukai-meditating-to-his-death-on-Mount-Koya

Процесс превращения себя в мумию довольно длительный – он занимает больше двух тысяч дней (т.е. около 5,5 лет).

Первым делом надо избавить тело от жира. Для этого буддист, решивший мумифицироваться, садится на диету, состоящую только из орехов и семян, и сидит на ней тысячу дней.

Shindon-monk-self-mummification

Следующая задача – выгнать из себя как можно больше воды. А поскольку организм состоит по большей части из жидкости, то на этом этапе возникает серьёзный дискомфорт. В этот период монах позволяет себе пожевать немного коры и корней сосны. Так проходит ещё одна тысяча дней.

Затем выпивается специальный, очень ядовитый чай, приготовленный из сока лакового дерева (компания Pilot использовала этот сок для производства уникальных чернил; прим.
mixstuff.ru).

Если чай вызывает диарею и рвоту, значит, всё идёт по плану. Так из тела выходит ещё часть жидкости, но, что для будущей мумии гораздо важнее, сок лакового дерева пропитывает внутренности,  как бы «цементирует их» и защищает от образования всяких личинок.

Shinnyokai-Shonin-Dainichi-Boo-Temple

И завершающий этап – ещё живая, но уже вполне мумия усаживается в позе лотоса в крошечном помещении с каменными стенами, где её и запечатывают. Всё. Остаётся медитировать и ждать смерти.

Буддисты верят, что если полностью отрешиться от физического мира и достичь таким образом просветления, то в следующей жизни вместо того, чтобы рождаться заново, можно перейти прямиком в состояние Будды.

