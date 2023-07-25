Правосудие: 10 малолетних детей, приговоренных к смерти
Несмотря на то, что наукой доказано, что формирование зон человеческого мозга, отвечающих за планирование, контроль поведения и прогнозирование последствий, заканчивается только к 25 годам, в некоторых странах детей наказывают наравне со взрослыми. Предлагаем обзор 10 случаев в истории мирового правосудия, когда не пожалели даже маленьких детей.
Говоря о смертных приговорах в отношении детей, возникают ассоциации с такими государствами, как Ирак, Саудовская Аравия и Судан. По закону шариата подросток, достигший возраста 14 лет и 5 месяцев, считается мужчиной и может быть казнен за преступление, в то же время девочка, которой уже исполнилось 8 лет и 8 месяцев, может быть приговоренной к смертной казни.
В период с 1981 по 1990 год в Иране было казнено 187 девочек подростков, среди которых и 9 девочек возрастом 10-13 лет. В Европе, в частности в истории Англии, были подобные случаи: к смерти был приговорен 8-летний мальчик за поджог и 7-летний мальчик за кражу. Самым первым случаем приведения в исполнение смертного приговора в отношении детей в США считается тот, которій произошел в 1642 году, когда 16-летнего подростка повесили за сексуальный контакт с коровой, кобылой, двумя козами, телятами и индюком. С того времени до 1972 года в США казнили 344 подростка, 39 из которых исполнилось 10-15 лет.
10. Хена Акхтер, 14 лет – убита за то, что была изнасилована
Семья Хены
В 2011 году односельчане бангладешской провинции Шариаптур приговорили девочку-подростка за сексуальный контакт с женатым мужчиной. Хотя ее семья настаивала на том, что это было изнасилование, все равно ей назначили наказание в виде 101 удара плетью. Ребенок не смог выдержать страшных болей и умер в госпитале через неделю после наказания, которое остановили на 70 ударе. Перед смертью девочка говорила, что не виновата. Странно, но по информации врачей девочка покончила жизнь самоубийством, а не умерла от страданий в результате избиения плетью.
9. Майкл и Анна Хэммонд, возраст 7 и 11 лет соответственно – украли буханку хлеба
Смерть за хлеб
Иногда малолетних детей приговаривают к смерти за проступки совершенно незначительные. Майкл Хэммонд стал самым маленьким ребенком, которого приговорили к казни в истории человечества: ему было только 7 лет, когда его и 11-летнюю сестру в 1708 году повесили в Англии за то, что они украли буханку хлеба. Об этом жестоком и вопиющем случае написал Уильям Ричард в своем трактате «История городка Лин».
8. Джон Дин, 8 лет – поджог амбара
За поджог амбара
Заявленный в судебных документах, как «ребенок 8-9 лет», Джон Дин был казнен в 1629 году в Англии за поджог. Джона обвинили в поджоге двух амбаров в городе Уиндзор и повесили. Суд не взял во внимание возраст подсудимого, за один день его судили, приговорили и привели приговор в исполнение, несмотря на то, что в результате пожара никто из людей не пострадал. Судья заявил, что ребенок сделал это сознательно, как акт хитрой и коварной мести. В то время разрешалось судить человека, которому исполнилось 7 лет. В 1963 году возраст подняли до 10 лет.
7. Ханна Окьюш, 12 лет – приговорена к смерти в США
Ханна Окьюш
Ханна Окьюш 12 лет стала самой юной приговоренной к смерти в США. В 1786 году она была повешена за убийство ребенка, дочь известного в то время «белого господина». Убийство якобы произошло в результате ссоры за клубнику. В раннем возрасте мать Ханы отправила ее жить в семью белых в Новую Англию, штат Коннектикут. Известно, что она была арестована вместе с братом за нападение и ограбление другого ребенка и приговорена к долговому рабству, но когда было найдено тело Юнис Боулс, девочку обвинили и в этом убийстве. Следователи привели девочку в дом, где нашли тело Юнис, она испугалась, расплакалась и призналась в убийстве. Суд посчитал, что убийство было совершенно по причине мести.
6. Джованни ди Джованни, 15 лет – казнен за нетрадиционную сексуальную ориентацию
это причина для смерти
Джиованни жил в Италии в 12 столетии и стал известен, как самый юный подросток, казненный за нетрадиционную сексуальную ориентацию. В 15 лет мальчика осудили как «общественного и пассивного содомита». Во Францисканской Базилике Санты-Кроче его публично кастрировали раскаленным железом. В результате казни подросток скончался.
5. Элис Гластон, 11 лет – неизвестное преступление
Повешение в Англии
По английским законам того времени судить могли с 7 лет. Элис считается самой юной девочкой, приговоренной к смерти. В 1545 году ее повесили в возрасте 11 лет: это все, что известно об этом. Когда ее похоронили, сер Томас Батлер, викарий Шропшира, все документы о ее преступлении уничтожил. В октябре 2014 года писатель Пол Эванс выпустил книгу «Ребенок-приведение», по сюжету которой на радио прошла премьера спектакля именно о событиях 1545 года.
4. Мэри, 13 лет – рабыня, приговоренная к смерти за убийство ребенка своего хозяина
Мэри было 13 лет, когда ее повесили в 1838 году за убийство 3-летнего ребенка белого человека. Она была няней ребенка Джона Абрахама, Вьенны Джейн. Несмотря на то, что Мэри очень любила маленьких деток, ее обвинили в убийстве, когда тело Вьенны нашли в ближайшем ручье. Следователи установили, что ребенка ударили по голове и бросили в воду, где она и утонула. Мэри созналась в убийстве под давлением и запугиваниями. Судья взял во внимание юный возраст подсудимой и посоветовал присяжным, что пока подсудимая в силу своего возраста не отдает себе отчет в том, что совершила, ей необходимо найти защитника. Но суд присяжных приговорил девочку к смерти.
3. Джеймс Арсен, 10 лет – снял скальп со шведского поселенца
Индеец племени чероки Джеймс Арсен был повешен в 1885 году за совершенное преступление, когда ему было всего 10 лет. Преступление произошло в 1872 году, когда Джеймс и Уильям Парчмил, тоже индеец, выстрелили в шведского переселенца 6 раз, сняли скальп и украли кошелек, в котором было 25 центов (сегодня это 5 долларов) и сапоги. Преступникам удалось бежать, и они скрывались 13 лет, пока их не поймали.
2. Фортьюн Фергюсон, 13 лет – смертный приговор
Электрический стул
В 1827 году обвиненный в изнасиловании 8-летней девочки 13-летний Фортьюн Фергюсон был приговорен к казни. Он стал самым юным чернокожим, казненным в истории штата Флориды. Его казнили на электрическом стуле. Лишь в 1977 году Верховный суд США заявил, что смертный приговор для обвиняемых в изнасиловании является слишком серьезным наказанием, нарушающим 8-ю поправку к Конституции США.
1. Джордж Стинни младший, 14 лет – казнен на электрическом стуле за убийство
Джордж Стинни младший
В 1944 году 14-летнего чернокожего Джорджа Стинни младшего из Южной Каролины приговорили к смерти за убийство. Его обвинили в убийстве после того, как были найдены тела, забитых до смерти железнодорожным костылем двух молодых девушек. За день до убийства мальчика видели вместе с ними, они собирали цветы. Только после того, как Джорджа забрали от родителей и запугали, он признался в убийстве. Суд присяжных после 10-минутного рассмотрения дела, признал его виновным. Апелляция была отклонена, и мальчика приговорили к казни на электрическом стуле. Он был настолько маленьким, что его пришлось посадить на толстый телефонный справочник, чтобы подключить провода. В 2014 году судья Кармен Муллинс при пересмотре дела установила, что рассмотрение прошло с нарушениями. А приговор был назначен незаконно, так как у мальчика было алиби. Кроме того, судья заявила, что убийство ребенка само по себе является страшным преступлением. Но, к сожалению, ничего уже исправить нельзя.
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