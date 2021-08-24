7 полезных советов для молодых водителей, о которых забыли рассказать в автошколе

Далеко не все мастера автошкол одинаково хороши. В деле вождения автомобиля существует огромное количество тонкостей и особенностей, о которых мало кто расскажет. Впрочем, есть и такие мастера вождения, которые с охотой делятся мелкими, но очень полезными секретами относительно того, как сделать эксплуатацию автомобиля проще, удобнее и приятнее для себя и окружающих.
1. Следи за ремнем
Внимательно отстегивай и аккуратно клади. /Фото: carnovato.ru.
Многие начинающие (и не только) автомобилисты бросают ремень сразу после того, как отстегивают. В результате во время выхода из автомобиля ремень вываливается пластиковой пряжкой за дверь. При попытке закрыть машину можно повредить сам ремень, а также лакокрасочное покрытие.
2. Помни о кочках на дорогах
Помни о неровностях. /Фото: yandex.ru.
Неопытные водители часто принимают желаемое за действительное, когда речь заходит о световых сигналах фарами. Особенно в ночное время суток может сложиться впечатление, что идущие навстречу машины подают сигнал о том, что собираются пропустить автомобилиста. В действительности «мигание» фар может быть спровоцировано банальными неровностями на дороге или лежачим полицейским. Так что следует помнить о правилах и всегда проявлять повышенную бдительность.
3. Всегда забирай ключи с собой
Держи при себе. /Фото: metalloremont.com.
Даже если в машине кто-то остался на пассажирском сидении, не стоит оставлять ключи в салоне. Очень часто машины именно так и угоняют. Более того, если в автомобиле остались дети, они могут решить «поиграть». Все это может привести к крайне трагическим последствиям для водителя, его пассажиров и окружающих.
4. Закрывай дверь
Двери имеют свойство провисать. /Фото: vk.com.
Когда речь заходит об автомобильной двери, стоит всегда помнить, что петли в машине все-таки металлические, а не резиновые. Это хороший повод для того, чтобы не оставлять дверь открытой слишком надолго. Тем более, не стоит опираться на дверь, если не хочется в скором времени отправиться в ремонт для подтяжки дверных петель. Стоит также напомнить, что провисающая дверь повреждает лакокрасочное покрытие.
5. Следи за оборотами
Всегда нужно следить. /Фото: djago.ru.
Если кажется, что машина заглохла, не стоит сразу пытаться завести двигатель. Часто бывает так, что в действительности агрегат работает. Для того, чтобы не наломать дров, перед поворотом ключа рекомендуется взглянуть на индикатор оборотов мотора. Если он на нуле, то машина действительно заглохла.
6. Короткий осмотр
Полезно сделать перед выездом. /Фото: travel-dom.ru.
Перед тем, как отправиться куда-нибудь на автомобиле, рекомендуется осуществить быстрый осмотр. Следует проверить, не спущены ли колеса и нет ли царапин на кузове. Очень часто, водители, заметив царапину, не догадываются о том, что ездят с ней уже целый день и винят в ее получении совсем не тех людей.
7. Сторона бачка
Стрелка подскажет. /Фото: 1gai.ru.
Если подъезжая на автозаправку, вдруг забыл с каком именно стороны находится отверстие топливного бака, достаточно посмотреть на приборную панель. Там будет видна соответствующая стрелка (вправо или влево) рядом с индикатором бензоколонки.
Бонус: не заводись сразу
Не стоит сходу. /Фото: yandex.ru.
Не стоит сразу поворачивать ключ до упора и заводить автомобиль. Опытные водители рекомендуют после поворота до старта выждать несколько секунд, пока начнет работать бензонасос. Это позволит сократить износ автомобильного мотора.
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