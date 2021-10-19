Гениальный трюк для развития корней орхидеи

Покупая недорогие и уценённые орхидеи, многие сталкиваются с тем, что у цветка есть гнилые корни и совсем небольшое количество цветов (или их нет вообще). Если вам нужно реанимировать растение, помочь ему нарастить корни и выпустить новые цветы, то, вместо специального грунта, временно высадите его в другой материал.





Вспененный полистирол — материал, который может быть временно предоставлен орхидее как замена почвы. Лучше всего использовать одноразовые контейнеры для еды, сделанные из этого материала. Нарежьте контейнер на мелкие кусочки.

У орхидеи заранее обрежьте гнилые корни, при этом оставьте зелёные и жёлтые. Возьмите стеклянную вазу, поместите туда корни орхидеи и засыпьте кусочками полистирола. Теперь налейте полную вазу воды и, придерживая руками полистирол либо установив груз, выдержите 30 минут.

Затем лишнюю воду слейте, оставив на дне воды на 2-3 пальца. В таком количестве вода должна поддерживаться. По мере испарения повторяйте процедуру с поливом (залейте водой на полчаса, затем слейте, оставив немного на дне). Благодаря тому, что полистирол немного впитывает воду, он будет поддерживать корни орхидеи в постоянной влажности и, благодаря этому, будет стимулировать их рост.

Прозрачная ваза необходима для того, чтобы к корням поступал непрямой солнечный свет.Если вы также решите обрезать орхидею, то срезы обязательно обработайте молотой корицей — она предотвратит засыхание цветоноса.Через 1,5-2 месяца орхидея нарастит корни и выпустит новые цветы!А также заметно нарастит корни.Можно будет пересадить её в привычный грунт для орхидей — специальную кору