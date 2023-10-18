Курьезы «Оскара»: О чем стыдятся вспоминать триумфаторы кинопремии

Во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» часто случаются курьезы, которые зрителям запоминаются больше, чем имена триумфаторов. Главным курьезом «Оскара-2019» стало падение со сцены Рами Малека, получившего премию как лучший актер за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Однако этот досадный случай – не самый большой курьез в истории «Оскара». Самые забавные, нелепые и скандальные ситуации во время церемонии – далее в обзоре.
Реакция Рами Малека на падение со сцены | Фото: unian.net
Несмотря на то, что к каждой церемонии участники готовятся очень тщательно, а ведущие репетируют свои выступления по заранее подготовленному сценарию, на сцене часто не удается избежать путаницы и досадных ошибок. Так, еще в 1934 г. американский комик Уилл Роджерс, объявляя победителя в номинации «Лучший режиссер», сказал: «Иди и возьми его, Фрэнк!» Вот только он не учел того, что в списке номинантов на «Оскар» было два человека с таким именем, и оба они поднялись на сцену. И пока триумфатор Фрэнк Ллойд наслаждался аплодисментами, Фрэнк Капра был вынужден вернуться в зал, и это был, по его словам, «самый длинный и самый печальный путь за всю жизнь». Его наверняка бы поняли создатели мюзикла «Ла-ла ленд», которых по ошибке вызвали на сцену в 2017 г., а после того, как они уже начали произносить благодарственную речь, объявили о том, что главный приз на самом деле получил фильм «Лунный свет». Как оказалось, ведущему дали не тот конверт – в нем было имя победительницы номинации «Лучшая женская роль» – актрисы из «Ла-ла ленда».
Конфуз на церемонии вручения премии *Оскар* в 2017 г. | Фото: cosmo.ru
Элис Брейди – актриса, чью премию украл неизвестный | Фото: vokrug.tv и film.ru
Иногда заветные статуэтки исчезали в неизвестном направлении. Так, в 1938 г. «Оскар» присудили актрисе Элис Брейди за роль второго плана в фильме «В старом Чикаго». Вместо нее на сцену вышел неизвестный мужчина, назвавшийся ее представителем, и забрал награду. Его личность, как и судьба статуэтки, до сих пор остаются загадкой.
Леонардо Ди Каприо на церемонии *Оскар-2016* | Фото: cosmo.ru и elle.ru
А иногда счастливые обладатели кинопремии на радостях сами забывали об «Оскаре». Когда после долгих лет ожидания и тысячи насмешек по этому поводу в свой адрес в 2016 г. премию наконец получил Леонардо Ди Каприо, он отправился вместе со своими друзьями в ресторан праздновать это событие. Наверное, праздник удался на славу – заветную статуэтку актер попросту забыл в ресторане. Журналистам удалось зафиксировать на камерах момент, когда он вышел из ресторана и направлялся к машине, а за ним следом выбежал неизвестный мужчина и отдал ему забытую награду. А Мерил Стрип, получив в 1980 г. свой первый «Оскар», так распереживалась, что и вовсе забыла статуэтку в туалете. После этого она становилась победительницей еще дважды, и уже не выпускала награду из рук.
Мерил Стрип в 1980 г. | Фото: cosmo.ru и elle.ru
Мерил Стрип в 1983 и в 2012 гг. | Фото: cosmo.ru
Обычно этих дней актеры ждут с трепетом и волнением, а приглашение на церемонию принимают как оказанную им честь. Однако и у этого правила есть свои исключения: в 1973 г. Марлон Брандо проигнорировал церемонию, а вместо себя отправил на сцену актрису, одетую в традиционный наряд индейских племен Апачи. Она объявила, что актер благодарит, но не принимает «Оскар» за роль в фильме «Крестный отец»: «Марлон Брандо доверил мне честь представлять его на этой церемонии и сказать вам от его имени… что он, к сожалению, не может принять эту высокую награду. Причиной этому послужило существующее в настоящее время в киноиндустрии отношение к американским индейцам… Мы насмехаемся над ними, изображаем их дикарями, врагами и воплощением зла».
Марлон Брандо в фильме *Крестный отец* и его представительница на вручении премии | Фото: 24tv.ua и cosmo.ru
*Самая неуклюжая победительница* Дженнифер Лоуренс | Фото: cosmo.ru
Рами Малеку не стоит переживать по поводу своего падения со сцены – хотя бы потому, что такие случаи происходят достаточно часто. Коллеги шутят, что еще одну награду – для самой неуклюжей актрисы – следовало бы учредить специально для Дженнифер Лоуренс, которая падала на церемонии дважды – один раз, когда поднималась на сцену, а второй – на красной дорожке. Из-за ее падения на ступеньках шикарное платье от «Диор» получило дополнительное внимание зрителей, и его цена после этого возросла до 4 млн долларов. В 2018 г. Дженнифер Лоуренс снова произвела фурор – на этот раз она крепко держалась на ногах, но в поисках своего места в зале не стала обходить ряды, а с бокалом вина в руке начала перелезать через кресла.
*Самая неуклюжая победительница* Дженнифер Лоуренс | Фото: yesmagazine.ru
Дженнифер Лоуренс каждый раз удивляет публику своим поведением на церемонии | Фото: lady.day.az
Иногда на церемонии случаются казусы, не предусмотренные сценарием. В 1974 г. главной звездой вечера стал… голый мужчина сцене! Когда для объявления победителя пригласили Элизабет Тейлор, из-за кулис вдруг выбежал полностью обнаженный незнакомец, показал всем знак «Peace» и скрылся. Ведущий – комик Дэвид Нивен – не растерялся, отшутившись по этому поводу: «Будет забавно, если единственным разом в жизни этого человека, когда над его шуткой посмеялись, будет момент, когда он разделся и продемонстрировал всем свои недостатки». Позже выяснилось, что этим «смельчаком» был известный гей-активист. В таком же «костюме» он не раз появлялся и на заседаниях городского совета Лос-Анджелеса, выражая протест против запрета нудистских пляжей.
Ведущий Дэвид Нивен и Роберт Опель, шокировавший публику своим появлением на сцене *Оскара-1974* | Фото: twitter.com
В состоянии эйфории триумфаторы церемонии не всегда ведут себя адекватно – не все умеют контролировать свои эмоции. В 1997 г. итальянский режиссер и актер Роберто Бениньи, получивший сразу две статуэтки за фильм «Жизнь прекрасна», взобрался на спинку кресла одного ряда, потом – следующего, перешагивая через головы сидящих и намереваясь таким образом добраться до сцены. А в своей речи он был не менее экстравагантен – заявил, что хотел бы быть «богом Юпитером, чтобы похитить всех присутствующих и заняться с ними любовью» из-за переполнявшей его радости.
Роберто Бениньи на церемонии награждения | Фото: gazeta.ru и yesmagazine.ru
Роберто Бениньи на церемонии награждения | Фото: ru.hellomagazine.com
Не смог справиться со своими эмоциями и Эдриан Броуди, которого в 2003 г. признали лучшим актером за фильм «Пианист»: он выбежал на сцену и наградил долгим поцелуем вручавшую ему премию актрису Холли Берри, которая потом не могла прийти в себя. Этот поцелуй вошел в историю кинопремии как один из самых скандальных и самых страстных.
Эдриан Броуди и Холли Берри вошли в историю кинопремии благодаря долгому и страстному поцелую на сцене | Фото: batop.ru
Эдриан Броуди и Холли Берри вошли в историю кинопремии благодаря долгому и страстному поцелую на сцене | Фото: topnews.ru
Одной из самых скандальных стала церемония награждения в 1940 г. Тогда «Оскар» впервые достался темнокожей актрисе – Хэтти Макдэниэл – за роль второго плана в фильме «Унесенные ветром». В декабре 1939 она не смогла попасть на премьеру фильма – накануне мероприятия всех темнокожих артистов вычеркнули из списка приглашенных. На церемонию награждения «Оскар» ее, конечно, пригласили, но ей пришлось сидеть в отдельной части зала «для цветных». В своей благодарственной речи Хэтти Макдэниэл назвала свой успех победой всей своей расы.
Первая темнокожая актриса, ставшая обладательницей кинопремии *Оскар* | Фото: kinopoisk.ru и kinokopilka.pro
Хэтти Макдэниэл и ведущая 12-й церемонии *Оскар* Фэй Бейнтер | Фото: kino-teatr.net
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