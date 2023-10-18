Курьезы «Оскара»: О чем стыдятся вспоминать триумфаторы кинопремии

Реакция Рами Малека на падение со сцены | Фото: unian.net







Конфуз на церемонии вручения премии *Оскар* в 2017 г. | Фото: cosmo.ru

Элис Брейди – актриса, чью премию украл неизвестный | Фото: vokrug.tv и film.ru

Леонардо Ди Каприо на церемонии *Оскар-2016* | Фото: cosmo.ru и elle.ru

Мерил Стрип в 1980 г. | Фото: cosmo.ru и elle.ru

Мерил Стрип в 1983 и в 2012 гг. | Фото: cosmo.ru

Марлон Брандо в фильме *Крестный отец* и его представительница на вручении премии | Фото: 24tv.ua и cosmo.ru

*Самая неуклюжая победительница* Дженнифер Лоуренс | Фото: cosmo.ru

*Самая неуклюжая победительница* Дженнифер Лоуренс | Фото: yesmagazine.ru

Дженнифер Лоуренс каждый раз удивляет публику своим поведением на церемонии | Фото: lady.day.az

Ведущий Дэвид Нивен и Роберт Опель, шокировавший публику своим появлением на сцене *Оскара-1974* | Фото: twitter.com

Роберто Бениньи на церемонии награждения | Фото: gazeta.ru и yesmagazine.ru

Роберто Бениньи на церемонии награждения | Фото: ru.hellomagazine.com

Эдриан Броуди и Холли Берри вошли в историю кинопремии благодаря долгому и страстному поцелую на сцене | Фото: batop.ru

Эдриан Броуди и Холли Берри вошли в историю кинопремии благодаря долгому и страстному поцелую на сцене | Фото: topnews.ru

Первая темнокожая актриса, ставшая обладательницей кинопремии *Оскар* | Фото: kinopoisk.ru и kinokopilka.pro

Хэтти Макдэниэл и ведущая 12-й церемонии *Оскар* Фэй Бейнтер | Фото: kino-teatr.net