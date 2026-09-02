Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках

Беспорядок в кухонных шкафчиках не всегда возникает из-за того, что вы редко убираете. Причина может скрываться в их наполнении.



1. Одноразовая посуда и приборы

2. Разномастные контейнеры

3. Испорченная посуда

4. Крышки не по размеру

5. Мелкая бытовая техника

6. Пластиковые бутылки

7. Коллекция специй

Одного комплекта такой посуды достаточно.В последние годы доставка еды переживает свой пик популярности. Люди не успевают готовить самостоятельно (или не любят), а потому выбирают заведения, которые предлагают вкусные и недорогие блюда.Главный минус бесконечных доставок заключается в том, что в шкафчиках скапливается много одноразовой посуды: тарелки, вилки, ножи, палочки для суши и роллов…Продолжать можно долго. Нам кажется, что однажды они пригодятся, но по факту приборы просто лежат в ящике и занимают место. Порядка они тоже не добавляют, скорее, наоборот – захламляют пространство.Выделите полчаса времени и проведите ревизию посуды. Несколько штук можете оставить – вдруг служба доставка забудет привезти в следующий раз палочки для роллов или другие приборы. Также пригодятся пластиковые вилки и ложки – это незаменимые вещи на пикниках. Положите их на самую верхнюю полку шкафчика, где лежит посуда и запасы продуктов, которые не нужны каждый день. Так они не будут «путаться под ногами» и мешать в процессе готовки.Контейнеры должны складываться друг в друга.Контейнеры – незаменимая вещь на кухне. В них можно хранить еду в холодильнике, брать с собой обеды на работу и пр. Однако, чтобы они не занимали все свободное место в ящике, их нужно выбирать с умом. Лучше всего покупать контейнеры комплектом – так вы сможете легко сложить их друг в друга. А вот разномастные изделия, которые отличаются по форме и размеру, не получится хранить компактно.Они будут занимать все пространство полок и ящиков, создавая хаос. Поэтому внимательно пересмотрите свою коллекцию контейнеров и оставьте только те, которые можно сложить друг в друга.Кружка со сколом может порезать.На любимой тарелке появилась трещина, а у кружки отбили ручку? Такая посуда должна сразу же отправиться в мусорное ведро. Во-первых, она опасна для здоровья: в следующий раз, когда вы будете наливать горячий суп, тарелки может просто лопнуть в ваших руках и оставить ожоги. Во-вторых, посуда не эстетичная. Ее не поставишь на праздничный стол, да и самому пить кофе из поврежденной чашки не сильно хочется. Поэтому перестаньте хранить их «на всякий случай» – он все равно не наступит. Выделите несколько тысяч и купите набор красивой посуды, которой сможете пользоваться в удовольствие.Крышки должны подходить к вашим кастрюлям.Разномастные крышки в кухонном ящике – это база. Чтобы упорядочить их и облегчить поиск нужной, хозяйки часто используют специальные подставки и держатели. Они действительно помогают предотвратить хаос и обеспечивают порядок. Но все ли крышки из вашего арсенала действительно нужны? Внимательно проверьте каждую из них – если есть изделия, которые не подходят по размеру ни для одной кастрюли и сковороды, подарите их кому-то или выбросьте.Йогуртницей и яйцеваркой редко пользуютсяРечь идет только о тех приборах, которые вы используете пару раз в год. Обычно в этот список попадают яйцеварки, йогуртницы, мороженицы, хлебопечки и пр. Такая техника предназначена для приготовления одного-двух блюд, поэтому ее нельзя назвать универсальной. Конечно, если вы готовите хлеб каждую неделю, прибор действительно вам нужен. Но если вы пришли к выводу, что проще и быстрее купить батон в магазине, тогда смело выставляйте прибор на продажу. Не позволяйте технике лежать мертвым грузом на полках – либо найдите ей применение, либо продайте, либо подарите кому-то из друзей/родственников/коллег.Много бутылок для воды.Обычно коллекция пластиковых бутылок хранится у людей, которые решили сделать свой вклад в защиту окружающей среды. Они не покупают каждый день воду в бутылках, а используют старые, чтобы набрать ее в автоматах. Это прекрасный подход, однако ситуации бывают разными: вы забыли взять с собой бутылку, внезапно захотели пить и зашли в магазин. Вот так на кухне появляются десятки пластиковых емкостей, которые захламляют пространство. Проведите ревизию, оставьте две-три бутылки, а все остальное сдайте в пункт приема пластика. Также можно задействовать их на даче или сделать автоматическую поливалку для комнатных растений.Специи в пакетиках быстро пропадают.Кажется, что хранение специй – очень простая задача, с которой справится даже ребенок, поэтому покупать их можно в неограниченных количествах. На самом деле специи быстро теряют свой вкус и аромат, особенно если держать упаковки открытыми. Влажность, доступ кислорода, перепады температуры (если специи хранятся рядом с плитой) – все это способствует быстрому истечению срока годности. Кроме того, в пакетиках могут завестись насекомые.Поэтому не берите специи впрок – покупайте только то, чем пользуетесь постоянно. Сразу после приобретения пересыпьте пряности в герметичные баночки. Так вы защитите их от жучков, потери вкуса и аромата. Можно купить отдельные емкости или в комплекте с подставкой, чтобы удобно было хранить. И не забудьте провести ревизию – есть вероятность, что у перца чили уже давно закончился срок годности, потому что дома никто не ест острое.