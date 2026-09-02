Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках

Беспорядок в кухонных шкафчиках не всегда возникает из-за того, что вы редко убираете. Причина может скрываться в их наполнении.
1. Одноразовая посуда и приборы
Одного комплекта такой посуды достаточно.
В последние годы доставка еды переживает свой пик популярности. Люди не успевают готовить самостоятельно (или не любят), а потому выбирают заведения, которые предлагают вкусные и недорогие блюда.
Выделите полчаса времени и проведите ревизию посуды. Несколько штук можете оставить – вдруг служба доставка забудет привезти в следующий раз палочки для роллов или другие приборы. Также пригодятся пластиковые вилки и ложки – это незаменимые вещи на пикниках. Положите их на самую верхнюю полку шкафчика, где лежит посуда и запасы продуктов, которые не нужны каждый день. Так они не будут «путаться под ногами» и мешать в процессе готовки.
2. Разномастные контейнеры
Контейнеры должны складываться друг в друга.
Контейнеры – незаменимая вещь на кухне. В них можно хранить еду в холодильнике, брать с собой обеды на работу и пр. Однако, чтобы они не занимали все свободное место в ящике, их нужно выбирать с умом. Лучше всего покупать контейнеры комплектом – так вы сможете легко сложить их друг в друга. А вот разномастные изделия, которые отличаются по форме и размеру, не получится хранить компактно.
3. Испорченная посуда
Кружка со сколом может порезать.
На любимой тарелке появилась трещина, а у кружки отбили ручку? Такая посуда должна сразу же отправиться в мусорное ведро. Во-первых, она опасна для здоровья: в следующий раз, когда вы будете наливать горячий суп, тарелки может просто лопнуть в ваших руках и оставить ожоги. Во-вторых, посуда не эстетичная. Ее не поставишь на праздничный стол, да и самому пить кофе из поврежденной чашки не сильно хочется. Поэтому перестаньте хранить их «на всякий случай» – он все равно не наступит. Выделите несколько тысяч и купите набор красивой посуды, которой сможете пользоваться в удовольствие.
4. Крышки не по размеру
Крышки должны подходить к вашим кастрюлям.
Разномастные крышки в кухонном ящике – это база. Чтобы упорядочить их и облегчить поиск нужной, хозяйки часто используют специальные подставки и держатели. Они действительно помогают предотвратить хаос и обеспечивают порядок. Но все ли крышки из вашего арсенала действительно нужны? Внимательно проверьте каждую из них – если есть изделия, которые не подходят по размеру ни для одной кастрюли и сковороды, подарите их кому-то или выбросьте.
5. Мелкая бытовая техника
Йогуртницей и яйцеваркой редко пользуются
Речь идет только о тех приборах, которые вы используете пару раз в год. Обычно в этот список попадают яйцеварки, йогуртницы, мороженицы, хлебопечки и пр. Такая техника предназначена для приготовления одного-двух блюд, поэтому ее нельзя назвать универсальной. Конечно, если вы готовите хлеб каждую неделю, прибор действительно вам нужен. Но если вы пришли к выводу, что проще и быстрее купить батон в магазине, тогда смело выставляйте прибор на продажу. Не позволяйте технике лежать мертвым грузом на полках – либо найдите ей применение, либо продайте, либо подарите кому-то из друзей/родственников/коллег.
6. Пластиковые бутылки
Много бутылок для воды.
Обычно коллекция пластиковых бутылок хранится у людей, которые решили сделать свой вклад в защиту окружающей среды. Они не покупают каждый день воду в бутылках, а используют старые, чтобы набрать ее в автоматах. Это прекрасный подход, однако ситуации бывают разными: вы забыли взять с собой бутылку, внезапно захотели пить и зашли в магазин. Вот так на кухне появляются десятки пластиковых емкостей, которые захламляют пространство. Проведите ревизию, оставьте две-три бутылки, а все остальное сдайте в пункт приема пластика. Также можно задействовать их на даче или сделать автоматическую поливалку для комнатных растений.
7. Коллекция специй
Специи в пакетиках быстро пропадают.
Кажется, что хранение специй – очень простая задача, с которой справится даже ребенок, поэтому покупать их можно в неограниченных количествах. На самом деле специи быстро теряют свой вкус и аромат, особенно если держать упаковки открытыми. Влажность, доступ кислорода, перепады температуры (если специи хранятся рядом с плитой) – все это способствует быстрому истечению срока годности. Кроме того, в пакетиках могут завестись насекомые.
Поэтому не берите специи впрок – покупайте только то, чем пользуетесь постоянно. Сразу после приобретения пересыпьте пряности в герметичные баночки. Так вы защитите их от жучков, потери вкуса и аромата. Можно купить отдельные емкости или в комплекте с подставкой, чтобы удобно было хранить. И не забудьте провести ревизию – есть вероятность, что у перца чили уже давно закончился срок годности, потому что дома никто не ест острое.
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