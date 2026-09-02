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Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках

Беспорядок в кухонных шкафчиках не всегда возникает из-за того, что вы редко убираете. Причина может скрываться в их наполнении.

1. Одноразовая посуда и приборы

Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках
Одного комплекта такой посуды достаточно.

В последние годы доставка еды переживает свой пик популярности. Люди не успевают готовить самостоятельно (или не любят), а потому выбирают заведения, которые предлагают вкусные и недорогие блюда.
Главный минус бесконечных доставок заключается в том, что в шкафчиках скапливается много одноразовой посуды: тарелки, вилки, ножи, палочки для суши и роллов…Продолжать можно долго. Нам кажется, что однажды они пригодятся, но по факту приборы просто лежат в ящике и занимают место. Порядка они тоже не добавляют, скорее, наоборот – захламляют пространство.

Выделите полчаса времени и проведите ревизию посуды. Несколько штук можете оставить – вдруг служба доставка забудет привезти в следующий раз палочки для роллов или другие приборы. Также пригодятся пластиковые вилки и ложки – это незаменимые вещи на пикниках. Положите их на самую верхнюю полку шкафчика, где лежит посуда и запасы продуктов, которые не нужны каждый день. Так они не будут «путаться под ногами» и мешать в процессе готовки.

2. Разномастные контейнеры

Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках
Контейнеры должны складываться друг в друга.

Контейнеры – незаменимая вещь на кухне. В них можно хранить еду в холодильнике, брать с собой обеды на работу и пр. Однако, чтобы они не занимали все свободное место в ящике, их нужно выбирать с умом. Лучше всего покупать контейнеры комплектом – так вы сможете легко сложить их друг в друга. А вот разномастные изделия, которые отличаются по форме и размеру, не получится хранить компактно.
Они будут занимать все пространство полок и ящиков, создавая хаос. Поэтому внимательно пересмотрите свою коллекцию контейнеров и оставьте только те, которые можно сложить друг в друга.

3. Испорченная посуда

Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках
Кружка со сколом может порезать.

На любимой тарелке появилась трещина, а у кружки отбили ручку? Такая посуда должна сразу же отправиться в мусорное ведро. Во-первых, она опасна для здоровья: в следующий раз, когда вы будете наливать горячий суп, тарелки может просто лопнуть в ваших руках и оставить ожоги. Во-вторых, посуда не эстетичная. Ее не поставишь на праздничный стол, да и самому пить кофе из поврежденной чашки не сильно хочется. Поэтому перестаньте хранить их «на всякий случай» – он все равно не наступит. Выделите несколько тысяч и купите набор красивой посуды, которой сможете пользоваться в удовольствие.

4. Крышки не по размеру

Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках
Крышки должны подходить к вашим кастрюлям.

Разномастные крышки в кухонном ящике – это база. Чтобы упорядочить их и облегчить поиск нужной, хозяйки часто используют специальные подставки и держатели. Они действительно помогают предотвратить хаос и обеспечивают порядок. Но все ли крышки из вашего арсенала действительно нужны? Внимательно проверьте каждую из них – если есть изделия, которые не подходят по размеру ни для одной кастрюли и сковороды, подарите их кому-то или выбросьте.

5. Мелкая бытовая техника

Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках
Йогуртницей и яйцеваркой редко пользуются

Речь идет только о тех приборах, которые вы используете пару раз в год. Обычно в этот список попадают яйцеварки, йогуртницы, мороженицы, хлебопечки и пр. Такая техника предназначена для приготовления одного-двух блюд, поэтому ее нельзя назвать универсальной. Конечно, если вы готовите хлеб каждую неделю, прибор действительно вам нужен. Но если вы пришли к выводу, что проще и быстрее купить батон в магазине, тогда смело выставляйте прибор на продажу. Не позволяйте технике лежать мертвым грузом на полках – либо найдите ей применение, либо продайте, либо подарите кому-то из друзей/родственников/коллег.

6. Пластиковые бутылки

Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках
Много бутылок для воды.

Обычно коллекция пластиковых бутылок хранится у людей, которые решили сделать свой вклад в защиту окружающей среды. Они не покупают каждый день воду в бутылках, а используют старые, чтобы набрать ее в автоматах. Это прекрасный подход, однако ситуации бывают разными: вы забыли взять с собой бутылку, внезапно захотели пить и зашли в магазин. Вот так на кухне появляются десятки пластиковых емкостей, которые захламляют пространство. Проведите ревизию, оставьте две-три бутылки, а все остальное сдайте в пункт приема пластика. Также можно задействовать их на даче или сделать автоматическую поливалку для комнатных растений.

7. Коллекция специй

Вещи, которые создают беспорядок в кухонных шкафчиках
Специи в пакетиках быстро пропадают.

Кажется, что хранение специй – очень простая задача, с которой справится даже ребенок, поэтому покупать их можно в неограниченных количествах. На самом деле специи быстро теряют свой вкус и аромат, особенно если держать упаковки открытыми. Влажность, доступ кислорода, перепады температуры (если специи хранятся рядом с плитой) – все это способствует быстрому истечению срока годности. Кроме того, в пакетиках могут завестись насекомые.

Поэтому не берите специи впрок – покупайте только то, чем пользуетесь постоянно. Сразу после приобретения пересыпьте пряности в герметичные баночки. Так вы защитите их от жучков, потери вкуса и аромата. Можно купить отдельные емкости или в комплекте с подставкой, чтобы удобно было хранить. И не забудьте провести ревизию – есть вероятность, что у перца чили уже давно закончился срок годности, потому что дома никто не ест острое.
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