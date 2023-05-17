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Меняющаяся Исландия

Насчет глобального потепления есть две теории. Первая утверждает, что глобальное потепление связано с бурной деятельностью человека, особенно в последнее время. Вторая говорит о том, что наблюдаемое увеличение температуры — циклические и естественные процессы, проходящие на Земле, никак не связанные с деятельностью человека. Если сравнивать человеческий фактор и энергию Солнца, то это просто несопоставимые величины, а вся теория глобального потепления — большая афера, как и теория озоновых дыр, основная цель которой — ограничение промышленного развития определенных стран.

Какой бы не было причиной потепление, оно есть. Посмотрим, как меняются ландшафты в Исландии.

Меняющаяся Исландия


Ледник Хейнабергсйёкюдль, 16 августа 2021. (Фото Sean Gallup):

Ледник Хейнабергсйёкюдль

Отступающий ледник Хейнабергсйёкюдль в озере талой воды, 16 августа 2021. (Фото Sean Gallup):

Отступающий ледник Хейнабергсйёкюдль в озере талой воды

Водопад Сельяландсфосс, 12 августа 2021. (Фото Sean Gallup):

Водопад Сельяландсфосс

Овцы возле ледника Брейдамеркурйокудль, 15 августа 2021. (Фото Sean Gallup):

04

Вид с высоты птичьего полета ледник Свинафедльсйёкюдль, 13 августа 2021. (Фото Sean Gallup):

05

Цветы на месте отступающего ледника Брейдамеркурйокудль, 15 августа 2021. (Фото Sean Gallup):

06

Айсберг, отколовшийся от ледника Брейдамеркурйокудль. (Фото Sean Gallup):

Айсберг, отколовшийся от ледника Брейдамеркурйокудль

Тающий лед на леднике Брейдамеркурйёкюдль. (Фото Sean Gallup):

Тающий лед на леднике Брейдамеркурйёкюдль

Свежескошенное сено в упаковке на ферме недалеко от Ландвегура, Исландия, 12 августа 2021. (Фото Sean Gallup):

09

Местное озеленение. Искусственные посадки деревьев. (Фото Sean Gallup):

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Ледник Хейнабергсйёкюдль. (Фото Sean Gallup):

Ледник Хейнабергсйёкюдль

Ва́тнайёкюдль — крупнейший ледник на острове Исландия. Располагается в юго-восточной части острова и занимает 8 % его территории. (Фото Sean Gallup):

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Сельское хозяйство. (Фото Sean Gallup):

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Ледник Фьялсйёкюдль заканчивается озером с талой водой, 14 августа 2021. (Фото Sean Gallup):

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Таит ледяная шапка Ватнайёкюдля. (Фото Sean Gallup):

15

У подножия тающего ледника Свинафеллсйёкюдль, 13 августа 2021. (Фото Sean Gallup):

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