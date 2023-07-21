15 предметов, которые были изобретены в Древней Греции, но существуют до сих пор

Городское планирование.
Несмотря на то, что большинство людей считают планирование городов относительно современным изобретением, по мнению большинства историков, «отцом планирования городов» является древнегреческий архитектор и градостроитель Гипподам Милетский. Его планы греческих городов отличались потрясающей упорядоченностью, в отличие от хаотически переплетенных улиц городов той эпохи.
2. Водяная мельница
Водяная мельница.
Самым ранним свидетельством о водяной мельнице в исторических документах является упоминание о колесе Перахора, которое было создано в третьем веке до нашей эры в Греции. Как полагают историки, оно было создано греческим инженером Филоном Византийским, который впервые упоминает о водяном колесе в одной из своих работ.
3. Водопровод
Водопровод.
Как известно, древние греки высоко ценили физическое развитие человека. Эта концепция была отражена в их подходе к физической нагрузке и чистоте тела. К примеру, в Афинах существовало много акведуков, по которым текла вода с гор. Также в городе существовала весьма обширная водопроводная система, по которым вода из цистерн распределялась по баням, фонтанам, а также домам богатых людей.
4. Одометр
Одометр.
Этот повсеместно распространенный сегодня инструмент, измеряющий пройденное автомобилем расстояние, был изобретен в Древней Греции. Изначально он использовался для измерения расстояния между городами.
5. Карты
Карты.
Картография играла большую роль в путешествиях и навигации с древнейших времен. Изобретение карт и картографии приписывают Анаксимандру Милетскому, одному из важнейших досократических философов. Несмотря на то, что картами пользовались в Египте, Лидии, на Ближнем Востоке и в Вавилоне, на них изображались исключительно местные дороги и города. Анаксимандр же изобразил всю обитаемую землю, известную древним грекам.
6. Маяки
Маяки.
До появления специальных портов в Древней Греции, на вершинах прибрежных холмов возле городов, в которые ходили торговые суда, по ночам разжигали костры. Впоследствии огонь начали разводить на специальных платформах – чем выше горело пламя, тем дальше его было видно. Подобная практика привела к развитию маяков. Самым известным маяком в античной истории является одно из чудес света — Александрийский маяк, построенный в 280-247 годах до н.э.
7. Монеты
Монеты.
Первые монеты возникли во время железного века в Анатолии и Древней Греции примерно в 600-700 годах до н.э. Впоследствии монеты, разработанные греками, использовались для покупки или торговли товарами и другими народностями.
8. Центральное отопление
Центральное отопление.
Перед тем, как система отопления домов появилась у римлян, она существовала у греков, в частности у минойцев. Греки под полами своих домов прокладывали трубы, через которые текла теплая вода, подогреваемая разведенными очагами.
9. Якоря
Якоря.
Древние греки были первыми, кто начал использовать в качестве якорей корзины, заполненные камнями, больших мешки с песком, и выдолбленные изнутри деревянные бревна, в которые был залит свинец.
10. Душ
Душ.
В Элладе впервые в мире появился душ. Вода в общественных душевых, которые могли использовать как знать, так и простые граждане, поступала из существующих в греческих городах водопроводов из свинцовых труб.
11. Автоматические двери
Автоматические двери.
Наверняка, многие думают, что автоматические раздвижные двери появились совершенно недавно, это не так. Греки изобрели автоматические раздвижные двери, которые работали с помощью сжатого воздуха или воды. Использовались такие двери в храмах.
12. Будильник
Будильник.
Один из наиболее часто используемых в современном мире гаджетов впервые изобрел известный греческий философ Платон. Для того, чтобы не проспать свои лекции, он переделал водяные часы.
13. Торговый автомат
Торговый автомат.
Торговые автоматы также кажутся современным изобретением, но на самом деле им более 2 тысяч лет. Греческий изобретатель Герон Александрийский сделал прототип торгового автомата в 215 г. до н.э., Автомат, который использовался для продажи освященной воды перед храмами, имел следующий принцип действия: в специальную прорезь бросали монету, которая падала в емкость, прикрепленную к боку сосуда с водой. Увеличившийся вес емкости наклонял сосуд, из которого выливалась порция воды. Потом монета выскальзывала из емкости, а сосуд снова возвращался в вертикальное положение.
14. Термометр
Термометр.
Впервые термометр изобрел Герон Александрийский, который первым понял, как воздух расширяется при нагревании до высоких температур. Впоследствии Филон Византийский первым применил эту технику, чтобы определять температуру воздуха, а Галилей в 1597 году только усовершенствовал древнее изобретение, введя понятие «масштаба» для количественной оценки процесса измерения температуры.
15. Театр
Театр.
Театр родился в городе-государстве Афины. Даже само слово «театр» происходит от греческого слова Theatron, что означает «место для просмотра».
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