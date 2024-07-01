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Как седлать бомбочки для самоочистки унитаза

Необходимый лайфхак для каждой хозяйки! Не тратьтесь на дорогие средства и магазинные блоки для очистки унитаза. Сделайте их сами! Притом они будут работать даже лучше. Если у вас жёсткая вода, и в унитазе постоянно остаются жёлто-коричневые подтёки, то воспользуйтесь советом ниже и сделайте очищающие шарики-бомбочки.

Они прослужат очень долго, а стоят копейки!



Что понадобится:

стиральный порошок;

лимонная кислота;

зубная паста;

эфирное масло.

Домашние бомбочки для самоочистки унитаза



Возьмите 4 ст. л. любого, даже самого недорогого стирального порошка. К нему добавьте 25 г лимонной кислоты. В эту смесь выдавите буквально 1 ст. л. любой зубной пасты. Наконец, последний компонент шариков — эфирное масло, которое вам нравится. Его понадобится 5-7 капель.



Перемешайте смесь. Зубная паста скрепит всё вместе. Теперь руками (работайте в перчатках!) сформируйте небольшие шарики. Оставьте их просушиться на 2-3 часа, чтобы они стали твёрже.


Как пользоваться бомбочками для унитаза?



Положите пару шариков в блок для унитаза. Можно использовать старый или купить отдельно.



Подвесьте в унитаз. Теперь при каждом смыве унитаз будет самоочищаться и приятно пахнуть! Стиральный порошок очистит загрязнения, не создавая много пены. Лимонная кислота удалит известковый налёт. Зубная паста вместе с эфирным маслом подарят чистоту, свежесть и приятный аромат!



Вот такой простой способ поддерживать чистоту унитаза без магазинных химических средств! Самодельные бомбочки прослужат вам довольно долго, а стоят сущие копейки.
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Ссылка на первоисточник
бомбочки
Унитаз

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