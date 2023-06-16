На параплане или вплавь: 7 необычных способов передвижения, чтобы попасть на работу

Людям, сидящим на карантине, может показаться странным, что добраться на работу для некоторых очень сложно. Им приходится добираться вплавь, по воздуху, карабкаться по скалам и делать другие непривычные многим вещи. Почему так получилось? Об этом в нашем обзоре.
1. Параплан
Параплан для полета на работу. /Фото: i.ytimg.com
Необычный способ передвижения на рабочее место нашел англичанин Пол Кокс. Пол работает в Holyhead Boatyard. И чтобы добраться обычным способом до работы, ему потребовалось бы минимум 4 часа. Согласитесь, что тратить 8 часов только на дорогу — это очень обременительно. Поэтому Пол приобрел параплан. Мотор к такому транспортному средству стоит недешево — около 8000 фунтов стерлингов. Да и привести в действие такую конструкцию требует немалых усилий. Но, по утверждению Пола, игра стоит свеч. Полет на параплане не только выгодный в плане экономии времени, но и позволяет любоваться красотами Англии с высоты птичьего полета.
2. Мальчики-троллейбусы
Мальчики-троллейбусы — необычный и опасный способ передвижения. /Фото: nepszava.hu
С одной стороны Филиппины — это великолепные тропические острова с густыми лесами и очаровательной природой. Однако такая красота исключительно для туристов. В Филиппинах проживет около 4,5 миллионов бездомных. Именно они придумали необычное средство передвижения — железнодорожные тележки. Это популярный и в то же время опасный вид транспорта представляет собой деревянные скамейки с прилепленными к ним колесами. Мальчики «вагонетки» толкают эти сооружения по существующим железнодорожным путям Манилы. Стоит такой переезд 2 цента за километр, что гораздо дешевле общественного транспорта. Однако смерть не редкость на таких путях сообщения. Мальчики-троллейбусы должны четко знать расписание действующих поездов, чтобы не попасть вместе с ними на линию.
3. Восхождение по скале
Путь к знаниям может быть не только тернистым, но и опасным для жизни. /Фото: enspired.net
Поездка на личном автомобиле или общественном транспорте - привычная процедура для большинства людей. Однако в некоторых частях планеты поход в школу или на работу — это опасный путь. Для детей из китайской деревни Чжан Цзяван каждый поход в школу — экстремальный. Дорога, по которой они ходят в школу, представляет собой неустойчивую деревянную лестницу, которая располагается на горе Бадагонг. Кто придумал расположить школу на вершине горы, остается загадкой.
Интересный факт от Novate.ru: Деревянная лестница не крепится к скале, а висит вдоль нее. Детям при восхождении не рекомендуют смотреть вниз. Общественность пытается заставить правительство построить более доступный маршрут. Но это в далеком будущем.
4. Плетеные сани
Плетеные сани — дань традиции и отличный способ передвижения. /Фото: i.pinimg.com
В 19 веке в плетеных санях местные жители катались по холмам Монте. Двое «карейро» в соломенных шляпах и белой хлопчатобумажной одежде толкали сани вперед. Такой вид транспорта был для избранных. В наши дни плетеные сани используются в основном для катания многочисленных туристов. Стоимость такой поездки 30 евро. Сани развивают скорость до 48 км/ч. Вместе с тем, местные бизнесмены также используют этот вид транспорта для поездок на работу.
5. Вплавь
Водный путь — еще один неординарный способ добраться вовремя до работы. /Фото: fb.ru
Если бы вам предложили поплавать в реке, где водятся водяные змеи? Наверняка вы бы сочли предлагавшего сумасшедшим. Но для индийского учителя из штата Керал это занятие — привычное дело. 24-километровому автомобильному путешествию до работы он предпочитает водный путь протяженностью всего 1,5 км. Надев на талию водную трубку, Абдул Малик ежедневно отправляется в Мусульманскую начальную школу вплавь. Столь нестандартный выбор путешествия учитель объясняет существенной экономией времени. У него даже есть поклонники среди учеников, которые вместе с ним переплывают реку. В свой путь они берут мешки, которые заполняют пластиковым мусором, плавающим в реке.
6. Каякинг
Каякинг — оригинальный способ поездки на работу. /Фото: bestfishingviews.com
Лондонское метро в час пик — это тест на выносливость и мужество. Любой, кто оказывался там, на собственном опыте ощущал дискомфорт и ограниченность в пространстве. Метро Лондона с каждым годом становится теснее для ежедневного двухмиллионного потока людей. Джорж Буллард был один из тех, кто не привык к стесняющим обстоятельствам. Он в одиночку переплыл на каяке через Северную Атлантику и знал, что такое простор. Очутившись в метро и ощутив все «прелести» подземки, Джорж решил кардинально изменить свой маршрут до работы. Для этих целей он взял каяк и отправился вплавь по реке Темзе. И теперь ежедневно англичане видят человека в костюме, который мастерски управляет каяком.
7. Zip Wire
Zip Wire — популярный вид транспортировки среди жителей колумбийского поселка. /Фото: dbstatic.no
Дословно Zip Wire переводится как «почтовый провод». И сразу на ум приходят герои боевиков, которые мастерски перемещались по таким проводам. Вместе с тем, для жителей небольшого колумбийского поселка, который находится на юго-востоке Боготы, это единственный способ перемещения до ближайшего города. Стальной трос перекинут над рекой Рио-Негро. Скорость перемещения — 64 км/ч. Для маленьких детей взрослые используют специальную джутовую сумку. Для перемещения используется деревянная палка, которая прижимается к стальному тросу. С недавнего времени была проложена пешеходная тропа. Однако местные жители предпочитают быстрый и надежный способ - «почтовые провода». Жители не только переправляются сами, но и таким образом транспортируют различные грузы.
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