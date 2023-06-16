На параплане или вплавь: 7 необычных способов передвижения, чтобы попасть на работу

1. Параплан

Параплан для полета на работу. /Фото: i.ytimg.com

2. Мальчики-троллейбусы

Мальчики-троллейбусы — необычный и опасный способ передвижения. /Фото: nepszava.hu

3. Восхождение по скале

Путь к знаниям может быть не только тернистым, но и опасным для жизни. /Фото: enspired.net

4. Плетеные сани

Плетеные сани — дань традиции и отличный способ передвижения. /Фото: i.pinimg.com

5. Вплавь

Водный путь — еще один неординарный способ добраться вовремя до работы. /Фото: fb.ru

6. Каякинг

Каякинг — оригинальный способ поездки на работу. /Фото: bestfishingviews.com

7. Zip Wire

Zip Wire — популярный вид транспортировки среди жителей колумбийского поселка. /Фото: dbstatic.no