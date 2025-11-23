С нами не соску...
Очаровательные мейнкуны в фотографиях



Фотограф из Гонконга Роберт Сижка (Robert Sijka) уже не первый год знакомит мир с мейн-кунами — самыми крупными кошками среди одомашненных пород. Массивные черты, богатая шерсть, и устрашающе-величественный взгляд придают этим кошкам вид настоящих мини-львов. Роберт Сижка любит совмещать две своих страсти: фотографию и мейн-кунов.
За годы практики фотограф научился показывать величие этих замечательных кошек во всей красе. Очаровательные мейнкуны в фотографиях

Очаровательные мейнкуны в фотографиях Роберт Сижка — поляк, который уже много лет живет в Китае. Роберт и его жена всегда были влюблены в кошек величественной породы мейн-кун, а 8 лет назад они начали разводить этих кошек, позже основав питомник. После рождения первых котят супруги столкнулись с вопросом — как показать их всему миру? Очаровательные мейнкуны в фотографиях Тогда, вместе с котятами мейн-куна, Роберт и начал совершенствовать навыки фотографии — дела, которое он всегда любил. После нескольких лет практики фотограф пришел к собственному стилю и получает огромное удовольствие от работы с такими шикарными моделями! Очаровательные мейнкуны в фотографиях Как признается Роберт, самый частый вопрос в его адрес — как сделать так, чтобы кошки спокойно сидели во время фотосессии? Его же ответ всегда неизменен — это невозможно! «Кошки — это не собаки, им нельзя просто взять и дать команду сидеть спокойно, — говорит фотограф. — Именно поэтому думаю, что работа с кошками намного сложнее. Когда мне задают такие вопросы, я всегда отвечаю, что дело в двух словах — практика и терпение». Очаровательные мейнкуны в фотографиях Иногда Роберт фотографирует и людей, но 99% его работы — это 20 кошек и котят, которые живут в его питомнике. Посмотрим на коллекцию самых потрясающих снимков магических кошек породы мейн-кун. Очаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографиях Очаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографиях Очаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографиях Очаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографиях Очаровательные мейнкуны в фотографияхОчаровательные мейнкуны в фотографиях


