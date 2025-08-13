5 блюд с баклажанами, после которых захочется добавки

Баклажаны хороши как сами по себе, так и в сочетании практически с любыми продуктами. Так что ловите подборку рецептов самых аппетитных и доступных блюд из «синеньких», которые получаются не хуже ресторанных изысков.
1. Лазанья
Лазанья. \ Фото: modernhoney.com.
Если и существует универсальное блюдо, которым запросто можно сытно и очень вкусно накормить всю семью – так это лазанья.просто, как кажется на первый взгляд, зато результат, как правило, превосходит все ожидания. А этот рецепт вас и вовсе приятно удивит.
Ингредиенты:
• Яйца – 2 шт;
• Фарш из говядины – 0,5 кг;
• Баклажаны небольшого размера – 5- шт;
• Паста томатная – 0,5 л;
• Сыр моцарелла – 150 г;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Сухари для панировки – 1 стакан;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Лазанья с баклажанами. \ Фото: perfectitaliano.com.au.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Очистить от шкурки;
• Мякоть нарезать кружками толщиной в полтора сантиметра;
• В миске смешать яйца с парой столовых ложек очищенной воды;
• Хорошенько взбить;
• В другой ёмкости смешать натёртый твёрдый сыр с сухариками для панировки, солью и смесью молотых перцев;
• Кружки баклажанов обвалять в яичной смеси, после как следует в сырной;
• Выложить на противень, предварительно смазав его оливковым маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут или до тех пор, пока не появится равномерная корочка золотистого цвета;
• В глубокой сковороде с толстым дном обжарить десять-пятнадцать минут фарш на небольшом количестве оливкового масла;
• После влить томатную пасту;
• Довести до кипения;
• Протушить пять-семь минут;
• На дно формы для запекания выложить слой баклажанов;
• Затем посыпать натёртой на крупной тёрке моцареллой;
• После выложить слой фарша;
• Повторить слои;
• Верхний слой посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на десять-пятнадцать минут или до тех пор, пока сыр полностью не расплавится.
2. Котлеты
Котлеты из баклажанов. \ Фото: slenderkitchen.com.
Мясные, овощные, рыбные, грибные – котлеты, которые уплетаются за обе щеки, разлетаясь за считанные секунды не хуже горячих пирожков. Исключением не стали и котлетки из баклажанов. Попробовав их однажды вы вряд ли захотите с ними распрощаться.
Ингредиенты:
• Баклажаны небольшого размера – 6-8 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Хлеб ржаной – пара ломтиков;
• Сухари для панировки – 0,5 стакана;
• Яйца – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Кинза – 1 небольшой пучок;
• Петрушка – 1 небольшой пучок;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки;
• Молоко – опционально.
Сочные и ароматные котлеты из баклажанов. \ Фото: static.wixstatic.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Обжарить пять-семь минут на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Остудить до комнатной температуры;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Чеснок очистить;
• Мелко нарезать или пропустить через пресс, или натереть на мелкой тёрке;
• Хлебные ломтики замочить в молоке;
• Обжаренные и остывшие баклажаны перебить блендером;
• После добавить ломтики вымоченного в молоке хлеба, измельчённый чеснок, натёртый сыр и яйца;
• Посолить и поперчить;
• Перебить всё до густой кремообразной массы;
• Из получившейся смеси сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Обвалять каждую со всех сторон в сухариках для панировки;
• Обжарить до золотистой корочки с двух сторон на небольшом количестве оливкового или подсоленного масла;
• Перед подачей посыпать свежей мелко нарезанной зеленью.
3. С картошкой
Баклажаны с картошкой. \ Фото: img.delicious.com.au.
Что может быть вкуснее тушёной картошки или овощного рагу? Всё тоже самое, только с добавлением баклажанов. Не поверите, но получается просто пальчики оближешь.
Ингредиенты:
• Баклажаны маленькие – 3-4 шт;
• Картошка среднего размера – 4-5 шт;
• Томаты с плотной мякотью – 2 шт;
• Мука – опционально;
• Сметана – опционально;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковые или подсолнечное – для жарки.
Картошка с баклажанами. \ Фото: teaforturmeric.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать соломкой или кубиком;
• Томаты вымыть;
• При желании удалить шкурку;
• Мякоть нарезать кубиком или соломкой;
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать также как картошку и томаты;
• После обвалять в муке;
• Посолить и поперчить;
• Обжарить десять-двенадцать минут на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла вместе с картошкой;
• Затем слить немного тёплой воды;
• Добавить нарезанные томаты;
• Заправить сметаной;
• При необходимости ещё раз посолить и поперчить по вкусу;
• Накрыть крышкой и тушить на среднем огне около десяти-пятнадцати минут;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать и за пару минут до готовности добавить к остальным ингредиентам.
4. Рататуй
Рататуй. \ Фото: flavorthemoments.com.
Для любителей запечённых овощей, как нельзя кстати окажется рататуй. Блюдо, которое без зазрения совести занимает почётные строчки во многих кафе и ресторанах, пользуясь огромной популярностью по всему миру.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера – 2 шт;
• Кабачки или цукини среднего размера – 2 шт;
• Сладкий перец красный, жёлтый, зелёный – 3 шт;
• Томаты с плотной мякотью – 2-3 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Лук белый – 1 шт;
• Тимьян – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки.
Рататуй. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пять-семь минут на оливковом масле;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножки;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Выложить к луку с чесноком;
• Перемешать;
• Готовить пару минут;
• Затем добавить нарезанные крупным кубиком кабачки и баклажаны;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить тимьян;
• Готовить на среднем огне десять-пятнадцать минут;
• Помидоры вымыть;
• Снять шкурку;
• Мякоть нарезать крупным кубиком;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Готовить примерно десять-двенадцать минут;
• За пять минут до готовности добавить мелко нарезанную петрушку и кинзу.
5. Куриное филе
Баклажаны с мясом. \ Фото: farm5.staticflickr.com.
И завершает нашу пятёрку рецептов – куриная грудка с баклажанами, запечённая в духовке. Мясо получается в меру румяное, сочное и пропитанное овощами.
Ингредиенты:
• Куриное филе крупное – 1 шт;
• Баклажаны небольшие – 2-3 шт;
• Томаты с плотной мякотью – 3 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Сметана или майонез – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – несколько веточек;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально.
Куриное филе с баклажанами. \ Фото: /img.delicious.com.au.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать вдоль полосками средней толщины;
• Выложить в миску;
• Засыпать солью и оставить на полчаса;
• После отжать и слить образовавшийся сок;
• Обжарить по две-три минуты с каждой стороны на небольшом количестве масла;
• Выложить на салфетки или бумажные полотенца;
• Куриное филе вымыть;
• Просушить;
• Срезать всё лишнее;
• Мякоть нарезать небольшими полосками;
• Выложить в пакет или между двух кусков пищевой плёнки;
• Слегка отбить с каждой стороны;
• Получившиеся отбивные посолить и поперчить;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Чеснок очистить;
• Измельчить любым удобным способом;
• Форму для запекания смазать маслом;
• На дно выложить слой баклажанов;
• Затем слой филе, после слой баклажанов и слой томатов;
• Посолить, поперчить, посыпать чесноком и мелко нарезанной зеленью;
• После аккуратно смазать майонезом или сметаной;
• Щедро посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут.
