5 любящих пар, которые, как в сказке, умерли в один день

Филемон и Бавкида

Ян ван Оост. Меркурий и Юпитер в доме Филемона и Бавкиды

П.-П. Рубенс. Филемон и Бавкида

Петр и Феврония Муромские

Петр и Феврония

Петр и Феврония были канонизированы в XVI веке

8 июля - день почитания святых Петра и Февронии

Франческо I и Бьянка Каппелло

Франческо I Медичи, герцог Тосканы

Бьянка Каппелло

Первая жена герцога Иоанна Австрийская

Вилла Поджо-а-Кайано, где умерли Франческо и Бьянка

Стефан Цвейг и Шарлотта Альтманн

Стефан Цвейг

Цвейг и Шарлотта Альтманн

Стефан Цвейг со второй женой

Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн

Портрет Жанны Эбютерн работы Модильяни

Жанна Эбютерн. Автопортрет

Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн