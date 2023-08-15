5 любящих пар, которые, как в сказке, умерли в один день

У этих пар совсем мало общего – они из разных эпох, из разных сословий, да и степень достоверности сведений об их существовании тоже разная. Общее у них – то, что умереть им было суждено с разницей меньше чем в сутки. «Жили счастливо и умерли в один день» - что же стоит за этим клише из сказок?
Филемон и Бавкида
Ян ван Оост. Меркурий и Юпитер в доме Филемона и Бавкиды
Герои античного мифа – Филемон и Бавкида – жили в небольшой деревушке во Фригии, когда туда под видом обычных путников пришли олимпийские боги – Зевс и Гермес (в древнеримском варианте - Юпитер и Меркурий). Они стучались в дома местных жителей, прося о ночлеге, но никто не открывал, лишь бедная хижина Филемона и Бавкиды распахнула свои ветхие двери, радушно встречая незнакомцев.
Для своих гостей старики собирались зарезать своего единственного гуся, но тот бросился под ноги Зевсу, и громовержец запретил трогать птицу. А еда на столе стала появляться сама собой. Зевс открыл хозяевам свое имя, повел их на гору и те увидели, что хижина их превратилась в величественный храм, окруженный водой.
П.-П. Рубенс. Филемон и Бавкида
Филемону и Бавкиде было позволено высказать любое их желание – и те выбрали служить жрецом и жрицей в храме Зевса и умереть в один день. Так и произошло – после долгой и благополучной жизни они скончались одновременно, превратившись после смерти в два дерева, растущие из одного корня.
История о Филемоне и Бавкиде многократно воспроизводилась в произведениях искусства, начиная еще с «Метаморфоз» Овидия.
Петр и Феврония Муромские
Петр и Феврония
О житии этих православных святых известно из «Повести о Петре и Февронии», составленной в XVI веке иноком Ермолаем Безгрешным, по поручению митрополита Макария.
Петр был братом правившего в Муроме князя Павла, и, согласно преданию, убил мечом огненного змея, приходившего к княгине. Капли змеиной крови, попавшие на Петра, привели к тому, что он заболел проказой и терпел жестокие мучения. Никто не мог излечить от струпьев молодого Петра, но во сне ему было поведано, что за исцелением нужно идти к дочери «древолазца» (того, кто добывает дикий мед) – Февронии, а живет она в селе Ласково в Рязанской земле.
Он нашел девушку, и та согласилась излечить Петра, а в качестве платы за исцеление взяла с него обещание жениться на ней. Но, вылечившись, тот не сдержал слова, и болезнь вернулась. Феврония вновь пришла на помощь, и раскаявшийся Петр сыграл с ней свадьбу.
Петр и Феврония были канонизированы в XVI веке
Жили они душа в душу, в любви и согласии. Петр со временем унаследовал княжеский титул от брата. Бояре поначалу невзлюбили Февронию и даже потребовали от князя сделать выбор – либо она, либо княжение. Тогда Петр снарядил корабли и покинул Муром вместе со своей княгиней. А на покинутых им землях начались смуты, и те же бояре стали просить князя с княгиней вернуться.
Петр и Феврония правили «со справедливостью и кротостью», творили милостыню и не жалели богатств для жителей своего города. В преклонном возрасте и Петр, и Феврония приняли монашеский постриг под именем Давида и Евфросиньи, и скончались в один день – каждый в своей келье. Похоронили их в разных обителях, но чудесным образом супруги воссоединились.
8 июля - день почитания святых Петра и Февронии
Святые Петр и Феврония почитаются 25 июня по старому стилю или 8 июля – по новому. Точный период жизни Петра и Февронии не установлен – не то XI, не то XIV век.
Франческо I и Бьянка Каппелло
Эта пара времен итальянского Ренессанса знаменита главным образом своей историей многолетней любви. Франческо из рода Медичи родился в 1541 году и в свои 23 года получил титул герцога Тосканы.
Франческо I Медичи, герцог Тосканы
Бьянка была представительницей знатной венецианской семьи, росла в доме мачехи и однажды сбежала из дома с неким Пьетро Бонавентури, за которого после вышла замуж. Ей и мужу пришлось укрыться от разгневанного отца Бьянки во Флоренции, где она и познакомилась с герцогом Франческо I. Тот сразу воспылал страстью к венецианке, она ответила ему взаимностью. Правда, она оставалась замужем, а герцогу из политических соображений пришлось жениться на дочери императора Священной Римской империи Иоанне Австрийской, женщине болезненной и склонной к меланхолии, родившей за время брака восьмерых детей.
Бьянка Каппелло
От связи же Бьянки и Франческо детей не было, хотя расчетливая фаворитка очень желала родить герцогу наследника – у Иоанны появлялись на свет лишь девочки. Считается, что она поселила в своем доме троих беременных женщин и однажды предъявила одного из новорожденных мальчиков в качестве собственного сына. Обман вскрылся, вспыхнул скандал, и Бьянка еще сильнее потеряла в общественном мнении, и без того не благоволившем к любовнице герцога. После внезапной смерти Иоанны – поговаривали, что тут не обошлось без участия Бьянки – пара наконец сочеталась законным браком, муж Бьянки к тому времени уже умер.
Первая жена герцога Иоанна Австрийская
Сначала, спустя три месяца после кончины герцогини, Франческо и Бьянка сыграли тайную свадьбу, а спустя несколько месяцев о браке было заявлено публично.
Бьянку Каппелло в Тоскане не любили, у нее было прозвище «Колдунья». 17 октября 1587 года, навещая брата герцога, Фердинандо, в Поджо-а-Кайано, Франческо и Бьянка внезапно скончались. Причиной смерти была названа малярия, но ходили слухи о том, что пара была отравлена Фердинандо. Впрочем была и другая версия – что «колдунья» Бьянка хотела отравить своего деверя, но по ошибке эта еда попала к ней и ее мужу.
Вилла Поджо-а-Кайано, где умерли Франческо и Бьянка
Франческо I был похоронен в семейном склепе, а место упокоения Бьянки осталось неизвестным.
Стефан Цвейг и Шарлотта Альтманн
Стефан Цвейг родился в 1881 году в Австрии, отец его был владельцем текстильной фабрики. Цвейг поступил в Венский университет, где изучал философию, в этот же период он начал публиковать свои первые произведения. За свою писательскую карьеру он создал множество романов, новелл, пьес и стихов, его новаторский вклад в литературу признавали и ценили такие современники, как Ремарк, Фрейд, Гессе, Горький, Уэллс – и многие другие.
Стефан Цвейг
Первой женой Цвейга стала Фридерика Мария фон Винтерниц, с ней он прожил в браке 18 лет. После развода Цвейг женился на своей секретарше Шарлотте Альтманн. Произошло это в 1939 году. Шарлотта подарила писателю вторую молодость, но ненадолго. Сразу после прихода Гитлера к власти Цвейг с женой эмигрировали в Англию, затем отправились в Новый Свет, остановившись в итоге в городке Петрополис штата Рио-де-Жанейро.
Цвейг и Шарлотта Альтманн
Супруги тяжело переживали происходящее в мире. Размышлениям о происходящей катастрофе посвящены мемуары Цвейга под названием «Вчерашний мир», в новом мире Цвейг был постоянным скитальцем и чувствовал себя чужим.
22 февраля 1942 года супруги Цвейг приняли смертельную дозу барбитуратов. Их нашли на кровати держащимися за руки. Рядом, на письменном столе, лежали прощальные письма.
Стефан Цвейг со второй женой
Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн
Амедео Модильяни, итальянец, чей творческий путь был неразрывно связан с Парижем, стал одним из самых выдающихся мастеров европейского авангарда. Вместе с Морисом Утрилло, Пабло Пикассо, Максом Жакобом он представлял богему Монмартра начала XX века. В 1910 году начался его страстный, но недолгий роман с русской поэтессой Анной Ахматовой.
Портрет Жанны Эбютерн работы Модильяни
Модильяни встретил Жанну Эбютерн в 1917 году. Она работала моделью и сама училась живописи. Очень скоро между ними зародились любовные отношения. Спокойная, нежная, деликатная, Жанна стала главной моделью для художника; ей посвящено не меньше двадцати пяти его работ.
Жанна Эбютерн. Автопортрет
В 1918 появилась на свет дочь Модильяни и Жанны. 24 января 1920 года в возрасте 35 лет Модильяни умер от туберкулеза – болезни, которая развивалась у него на протяжении многих лет, с самого детства. Обезумевшая от горя Жанна, находившаяся на девятом месяце беременности, покончила с собой, выбросившись из окна пятого этажа – на следующий день.
Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн
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