Интересные идеи садовых дорожек

Первая и главная цель садовых дорожек — предоставить четко выделенное пространство на участке, где вы могли бы ходить, не беспокоясь о повреждении цветов или свежей зелени.

Тем не менее, наличие красивой дорожки добавляет пространству еще больше очарования, часто выступая в качестве красивого акцента дачного участка. Что касается структуры, материала и внешнего вида дорожки – все зависит от вашего собственного выбора, а также от тематики вашего сада. Ниже мы нашли для вас 15+ красивых, практичных идей садовых дорожек, которые заявят о себе во дворе!











































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