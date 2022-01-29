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Интересные идеи садовых дорожек

Первая и главная цель садовых дорожек — предоставить четко выделенное пространство на участке, где вы могли бы ходить, не беспокоясь о повреждении цветов или свежей зелени. 
Тем не менее, наличие красивой дорожки добавляет пространству еще больше очарования, часто выступая в качестве красивого акцента дачного участка. Что касается структуры, материала и внешнего вида дорожки – все зависит от вашего собственного выбора, а также от тематики вашего сада. Ниже мы нашли для вас 15+ красивых, практичных идей садовых дорожек, которые заявят о себе во дворе!

Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек

Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек

Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек

Интересные идеи садовых дорожек
Интересные идеи садовых дорожек
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