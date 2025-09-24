5 аппетитных блюд из белокочанной капусты (не супы и не салаты)

Белокочанная капуста – универсальный продукт, из которого можно приготовить практически всё, что душа пожелает, будь то повседневное или изысканное блюдо на любой вкус. Поэтому, если у вас появилось желание разнообразить свой рацион и меню на каждый день, обратите внимание на подборку оригинальных рецептов, благодаря которым простейший овощ зазвучит по-новому.
1. С беконом, запечённая в духовке
Капуста, запечённая с беконом. \ Фото: pinterest.com.
Запекать можно не только картофель, баклажаны и перцы, а и обычную белокочанную капусту, которая получается настолько вкусной, что пальчики оближешь. Сочная и ароматная, сдобренная специями и пряными травами, с добавлением бекона, она приобретает яркий насыщенный вкус, перед которым нереально устоять, ведь выглядит и пахнет всё это мега аппетитно.
Ингредиенты:
• Капуста среднего размера – 1 кочан;
• Бекон – 8-10 полосок;
• Масло оливковое – 6-6,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Смесь пряных/сушёных трав для овощей – по вкусу;
• Паприка хлопья – по вкусу;
• Сухой чеснок хлопья – по вкусу.
Печёная капуста. \ Фото: cookinglight.com.
Способ приготовления:
• С капусты снять пару верхних листов;
• Затем хорошенько вымыть кочан под холодной проточной водой;
• Разрезать на четыре равные части;
• Удалить кочерыжку;
• После четвертинки разрезать на две равные части;
• В миске смешать оливковое масло с солью, смесью перцев, паприкой, сушёным чесноком, пряными травами;
• Получившейся смесью хорошенько смазать кусочки капусты;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Сверху выложить полоски бекона;
• Отправить в разогретую до 230 градусов духовку на пятнадцать минут;
• По истечению указанного времени перевернуть капустные половинки на другую сторону;
• И запекать ещё пятнадцать минут;
• Подавать к столу горячим как с гарниром из картофеля, отварного риса или спагетти, так и в качестве самостоятельного блюда.
2. Паста
Вкуснейшая паста. \ Фото: copymethat.com.
Рецепт этой пасты одновременно удивляет и вызывает интерес. Почему? Да потому что не каждый день хозяйки готовят макароны с картошкой, жареной капустой и тёртым сыром. Тем менее, это блюдо получается не только оригинальным, а и очень-очень вкусным и сытым. Заинтересованы/заинтригованы? Тогда скорее готовить!
Ингредиенты:
• Капуста небольшая – 1 кочан;
• Картошка среднего размера – 3-4 шт;
• Макароны твёрдых сортов – 220 г;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Чеснок- 2-3 зубка;
• Масло оливковое – 4-4,5 ч.л;
• Масло сливочное – 1 чт.л;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Макароны с капустой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть под холодной проточной водой;
• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать соломкой;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Обжарить одну минуту на оливковом масле;
• Капусту вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Мелко нашинковать и добавить к чесноку;
• Сдобрить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить на среднем огне десять-пятнадцать минут;
• После добавить нарезанный соломкой картофель;
• Готовить на среднем огне семь-десять минут;
• Макароны отварить до полуготовности или согласно инструкции на упаковке;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Часть воды слить в стакан;
• Выложить макароны в сковородку к остальным ингредиентам;
• При необходимости ещё раз приправить солью и перцем;
• Залить водой так, чтобы она покрыла содержание сковороды на полтора-два сантиметра;
• Добавить натёртый на крупной тёрке сыр и сливочное масло;
• Перемешать;
• Готовить до тех пор, пока жидкость не испарится;
• Перед подачей при желании можно посыпать свежей зеленью.
3. Омлет
Овощной омлет. \ Фото: wall.alphacoders.com.
Про омлет с помидорами, сыром или болгарским перцем наслышаны многие. А вот про омлет с капустой мало кто знает. И очень даже зря. Блюдо получается сытным и очень вкусным.
Ингредиенты:
• Яйца крупные – 8 шт;
• Капуста – 0,5 кг;
• Авокадо спелое – 1 шт;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Перец чили – 1 маленький стручок;
• Лайм – 3 шт (или один крупный лимон);
• Йогурт натуральный – 6 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов – 60 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое - для жарки и заправки;
• Кинза свежая – 1 небольшой пучок.
Омлет с капустой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Извлечь косточку;
• Мякоть произвольно нарезать и выложить в чашу блендера;
• Кинзу вымыть;
• Просушить и добавить к авокадо;
• Выдавить сок из лаймов или из лимона;
• Затем влить чайную ложку оливкового масла и натуральный йогурт;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перебить до однородной массы;
• Капусту хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Мелко нашинковать;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Просушить;
• Натереть на самую крупную тёрку или на тёрку для корейской морковки;
• Перец чили измельчить;
• Смешать с овощами;
• Заправить йогуртовым соусом;
• Если необходимо, то досолить;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• В миске смешать яйца с солью, перцем и тёртым сыром;
• Яичную массу разделить на четыре равные части;
• Обжарить по две-три минуты с каждой стороны;
• Выложить на тарелку;
• Поверх яичных «блинчиков» равномерно распределить овощную начинку;
• Сформировать рулетики;
• Отправить в микроволновку на пару минут или до образования золотистой корочки;
• Подавать блюдо горячим.
4. Бутерброды
Сэндвич с капустой. \ Фото: cookwithsolee.com.
Бутерброды – лучшее блюдо для перекуса в любое время. Особенно, если речь идёт о бутербродах с тунцом и капустой. К тому же, этот рецепт можно расценивать и в качестве салата, который отлично сочетается с любым гарниром будь то картофель, макароны, рис или гречка.
Ингредиенты:
• Тунец консервированный – 1 банка;
• Хлеб тостовый (большой) – 10 кусочков;
• Капуста – четвертинка (примерно 250-300 г);
• Лук зелёный – 3-4 стебля;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Майонез – 2 ч.л;
• Натуральный йогурт – 6 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Молотый чёрный перец – по вкусу.
Аппетитный овощной сэндвич. \ Фото: idntimes.com.
Способ приготовления:
• Из тунца слить юшку;
• Мякоть переложить в миску;
• И размять вилкой;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Отправить в миску к тунцу;
• Зелень также вымыть;
• Просушить и измельчить;
• Смешать с остальными ингредиентами;
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• Мелко нашинковать;
• Добавить в миску к тунцу;
• Приправить солью, перцем;
• Заправить майонезом и йогуртом;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Ломтики хлеба подсушить по полминуты с каждой стороны на сухой сковородке;
• Распределить на пяти из них получившуюся смесь;
• Сверху накрыть оставшимися кусочками хлеба;
• Получившиеся сэндвичи разрезать на две части;
• Подать к столу.
5. Гречка
Гречка с капустой. \ Фото: posta.com.tr.
Гречка получается не только вкусной с грибами или маслом, а и с капустой с болгарским перцем. Блюдо, которое с первой ложки приятно удивляет, пробуждая аппетит, вызывая желание немедленной добавки.
Ингредиенты:
• Гречка – 1,5 стакана;
• Капуста – 0,5 кг;
• Марковка среднего размера – 1 шт;
• Луковица белая среднего размера – 1 шт;
• Болгарский перец красный – 2 шт;
• Паста томатная – 4 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Гречневая каша с капустой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрку для корейской морковки;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла в глубокой сковородке с толстым дном;
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Добавить к морковке;
• Перемешать;
• Поджарить пару минут на среднем огне;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать мелкой соломкой;
• Добавить в сковородку к остальным ингредиентам;
• Перемешать;
• Готовить примерно пять минут;
• Капусту вымыть;
• Просушить и мелко нашинковать;
• Высыпать в сковороду;
• Добавить томатную пасту;
• Жарить пять-шесть минут;
• Гречку промыть несколько раз тёплой водой;
• Затем высыпать к сковороду к овощам;
• Залить кипятком так, чтобы вода покрывала содержимое сковороды на три-четыре сантиметра;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Довести до кипения;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне тридцать-тридцать пять минут.
