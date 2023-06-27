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Ароматная паста на зиму из чесночных стрелок

Чеснок делает вкус любых блюд более ярким и пикантным. В этом году предлагаем подготовить к зимнему хранению не только головки чеснока, но и сделать интересную заготовку — пасту из чесночных стрелок.
Такая паста станет прекрасным дополнением горячих блюд, она имеет ярковыраженный вкус и аромат. Попробовав пасту один раз, вы точно захотите заготавливать ее каждый год.

Для приготовления пасты понадобится:

чесночные стрелки — 1 кг; укроп — небольшой пучок;

соль — 1 ч.л с горкой;

растительное масло — 100 мл; лимонная кислота — 1 ч.л.

Тщательно промойте чесночные стрелки и обрежьте семенные коробочки.

Ароматная паста на зиму из чесночных стрелок

Для удобства дальнейшей работы разрежьте каждую чесночную стрелку на несколько частей.
Для приготовления пасты из чесночных стрелок можно использовать либо блендер, либо мясорубку. Поместите в блендер чесночные стрелки, укроп, растительное масло, соль и лимонную кислоту. Измельчите все ингредиенты в блендере до получения пасты.

Ароматная паста на зиму из чесночных стрелок

Чтобы сделать консистенцию еще более однородной, пасту можно дополнительно пробить погружным блендером.

Ароматная паста на зиму из чесночных стрелок

Хранить чесночную пасту рекомендуется в заморозке. Для этого удобно использовать небольшие баночки. Также для порционного хранения можно заморозить пасту в силиконовых формах или в формах для льда, а потом переложить в контейнер.

Ароматная паста на зиму из чесночных стрелок
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Чеснокзаготовка

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