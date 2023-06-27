Ароматная паста на зиму из чесночных стрелок

Чеснок делает вкус любых блюд более ярким и пикантным. В этом году предлагаем подготовить к зимнему хранению не только головки чеснока, но и сделать интересную заготовку — пасту из чесночных стрелок.

Такая паста станет прекрасным дополнением горячих блюд, она имеет ярковыраженный вкус и аромат. Попробовав пасту один раз, вы точно захотите заготавливать ее каждый год.



Для приготовления пасты понадобится:



чесночные стрелки — 1 кг; укроп — небольшой пучок;



соль — 1 ч.л с горкой;



растительное масло — 100 мл; лимонная кислота — 1 ч.л.



Тщательно промойте чесночные стрелки и обрежьте семенные коробочки.







Для удобства дальнейшей работы разрежьте каждую чесночную стрелку на несколько частей.

Для приготовления пасты из чесночных стрелок можно использовать либо блендер, либо мясорубку. Поместите в блендер чесночные стрелки, укроп, растительное масло, соль и лимонную кислоту. Измельчите все ингредиенты в блендере до получения пасты.







Чтобы сделать консистенцию еще более однородной, пасту можно дополнительно пробить погружным блендером.







Хранить чесночную пасту рекомендуется в заморозке. Для этого удобно использовать небольшие баночки. Также для порционного хранения можно заморозить пасту в силиконовых формах или в формах для льда, а потом переложить в контейнер.





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