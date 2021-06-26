10 продуктов, которые сделают кожу красивой и здоровой

Многие мечтают иметь безупречную кожу лица, которая практически не требует макияжа.

Оказывается, этого добиться довольно легко — нужно просто изменить свой рацион питания.

В этом обзоре "десятка" продуктов, которые помогут сделать кожу молодой, красивой и здоровой."

1. Листовая капуста

Поможет коже: листовая капуста.

Капуста является богатым источником витамина К. Она также обладает противовоспалительными свойствами, которые помогут предотвратить отечность лица. Содержащаяся в капусте сера помогает снизить покраснение и шелушение кожи, а витамин К помогает предотвратить рак, поддерживая кровообращение. Это также выводит токсины из организма.

2. Манго

Поможет коже: манго.

Манго увеличивают выработку коллагена, который придает коже более гладкий и молодой вид. Также эти фрукты содержат каротиноиды, которые могут улучшить тонус кожи и ее цвет, сделав ее «светящейся».

3. Помидоры

Поможет коже: помидоры.

По результатам исследования, проведенного в 2012 году, был сделан вывод о том , что у женщин, в рацион которых входили много помидоров, было меньше проблем с кожей (к примеру, покраснения и повреждений ДНК от ультрафиолетовых лучей, которые могут вызвать морщины). Помидоры содержат ликопен - антиоксидант, который защищает кожу от УФ-излучения.

4. Вода

Поможет коже: вода.

Казалось бы, совет пить воду каждый день звучит довольно очевидно. Но если человек страдает от сухой, шелушащейся кожи, то это признак того, что его организм получает мало влаги. А плотная кожа более склонна к образованию морщин и других признаков старения. Правильная гидратация приводит к тому, что кожа будет буквально светиться. Многие диетологи рекомендуют начинать свой день со стакана обычной воды.

5. Лосось

Поможет коже: лосось.

Некоторые медицинские эксперты рекомендуют включить в свой рацион лосося из-за его способности «разглаживать» кожу. Жирные кислоты Омега-3 очень важны для человека, поскольку организм не вырабатывает их. А рыба является отличным источником таких кислот, поэтому она помогает правильному функционировании различных типов клеток в организме, в том числе клеток кожи. Здоровые жиры помогают поддерживать выработку эластина и коллагена, который в свою очередь поможет сохранить кожу эластичной и молодой.

6. Кофе

Поможет коже: кофе.

Все женщины переживают о том, что у них может появиться целлюлит. При этом мало кто знает, что молотый кофе может помочь свести к минимуму его появление благодаря кофеину, который может обезвоживать жировые клетки.

7. Авокадо

Поможет коже: авокадо.

Ряд врачей заявляет, что стоит включить в ежедневный рацион авокадо, добавляя его в салат или даже бросая половинку плода в утренний коктейль. Авокадо снабжает кожу здоровыми жирами, а фитонутриенты будут обеспечивать нужную гидратацию, вернув коже сияние.

8. Красный перец

Поможет коже: красный перец.

Красный сладкий перец имеет очень высокое содержание витамина, который помогает организму вырабатывать коллагена, помогающий предотвратить провисание кожи. Витамин С также помогает предотвратить воспаление, которое может ускорить старение .

9. Черника

Поможет коже: черника.

Для склонной к акне кожи необходимы продукты, богатые антиоксидантами, такие как черника. Они помогут организму избавиться от токсинов и очистят кожу. Нужно есть ее в сыром виде или добавлять в греческий йогурт.

10. Шоколад

Поможет коже: шоколад.

Вопреки распространенному мнению, шоколад очень хорошо влияет на организм, если есть его в умеренных количествах. Темный шоколад содержит очень высокий уровень флавонолов, сильнодействующей формы антиоксидантов. Нужно убедиться в том, что шоколад содержит не менее 70% какао - тем выше процент, тем это лучше для кожи. Стоит съедать пару долек в день.