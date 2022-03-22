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9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

Мы живем в таком высоком темпе, что часто забываем о здоровом питании, а чтобы исправить положение и снизить набранный вес, обращаемся к диетам. Однако у любого полезного на первый взгляд рациона есть свои плюсы и минусы, о которых стоит узнать заранее. Это правило относится и к новым диетам, и к уже ставшим классическими.

Расскажем о главных трендах диетологии, завоевавших большую популярность, и докажет, что нельзя слепо следовать моде, забывая о своем здоровье. В конце статьи мы подготовили веселый бонус на тему.

1. Кетодиета

9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

Это система питания, основанная на употреблении низкоуглеводных продуктов с высоким содержанием жира. Сокращение углеводов позволяет перенастроить метаболизм на сжигание жиров ради получения энергии. Примерное соотношение питательных веществ при кетодиете — 60–80 % жиров, 20–30 % белков, 5–10 % углеводов.

Кетодиета позволяет существенно снизить уровень сахара и инсулина, часто быстро уходит несколько килограммов, но в первую очередь она направлена против ряда болезней, таких как эпилепсия, диабет и другие. Необходимо правильно отслеживать показатели организма, чтобы не нанести ему существенного вреда: возможны повышенная утомляемость и потеря мышечной массы, сердечные болезни, усиление проблем с почками и печенью.

2. Палеодиета

9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

Палеодиета воссоздает рацион наших предков — охотников и собирателей. Сторонники данной системы питания считают, что современные продукты, технологии их производства и обработки наносят вред здоровью человека. Конкретные рационы в рамках разных направлений палеодиеты сильно различаются, но обычно в них присутствуют мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, орехи и семена, травы и специи, натуральные подсластители, нерафинированные масла.

Нехватка кальция и витамина D, головные боли и диарея — возможные противопоказания палеорациона. Он сформировался всего несколько лет назад, поэтому долгосрочные эффекты все еще не выявлены.

Диета становится частью нового образа жизни, который дополняют физические упражнения и забота о своем здоровье. Рецепты для вдохновения: необычный салат с помидорами и огурцами, фаршированные яйца и рамен с курицей и грибами шиитаке (с шампиньонами тоже будет вкусно).

3. Сыроедение

9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

Сыроеды употребляют в пищу продукты в естественной форме — без обработки при температуре выше 40 °C. В основном это овощные блюда, на долю которых приходится около 75 % всего меню, фрукты, орехи, злаки, свежевыжатые соки и бобовые. Некоторые вариации диеты могут включать в себя яйца, мед, молочные продукты, мясо, рыбу и моллюсков.

Считается, что сыроедение способствует похудению и оздоровлению организма, но фактически его влияние противоречиво: увеличиваются риски пищевого отравления и эрозии эмали зубов, снижается костная масса, организм не получает достаточно калорий и витаминов.

Даже если привычный рацион нас устраивает, среди сыроедческих рецептов можно отыскать весьма оригинальные. Они добавят порцию витаминов, помогая поддерживать здоровый образ жизни.

4. Веганство

9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

Веганство — жизненный путь, следуя которому люди стараются максимально уйти от всех форм эксплуатации и жестокости по отношению (напрямую и косвенно) к животным. В плане питания веганы отказываются от любых продуктов животного происхождения, включая рыбу и морепродукты в целом, насекомых, мед. Поддерживая веганскую диету, нельзя забывать о том, что она может привести к дефициту витаминов С и B12, железа, кальция, белка и омеги-3.

Моральную сторону данного движения можно оценивать по-разному, однако мастерство и изобретательность веганской кулинарии действительно удивляет. Мало тех, кто откажется попробовать яблочно-карамельный чизкейк или летний томатный суп с куркумой.

5. Без сахара

Диета, направленная на снижение потребления сахара или полный отказ от него, становится все более востребованной. В среднем взрослый человек съедает гораздо больше сладкого, чем это требуется организму, что приводит к болезням сердца, диабету, повышенному кровяному давлению и уровню холестерина, кариесу и т. д.

Отказ от сахарной зависимости не дается без усилий, но подходит большинству людей, которые поддерживают свое здоровье и стремятся похудеть. Первые шаги на этом нелегком пути — добавлять меньше сахара в кофе или чай, более внимательно читать состав продуктов на этикетке. С какими сложностями сталкивается начинающий в рамках этой диеты, можно прочитать в этом откровенном посте.

6. Джусинг (juicing)

9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

Джусинг — это питание овощными, фруктовыми и ягодными соками, которые не содержат твердых компонентов вроде кожицы, семян или мякоти. Иногда для усиления полезного эффекта в напитки добавляют имбирь, куркуму, женьшень и другие специи и травы. В результате получается вкусный освежающий коктейль, богатый питательными веществами и антиоксидантами, помогающий сбросить вес и избавиться от старых пищевых привычек, например при подготовке к новой диете.

Однако не все соки одинаково полезны. Пакетированные не дают практически никакого питания, кроме глюкозы. Даже приготовленные самостоятельно не могут надолго обеспечить нас белками, жирами и пищевыми волокнами. В качестве многодневной диеты джусинг в чистом виде опасен для организма, поэтому его относят к способам временной детоксикации.

7. Безглютеновая диета

Заключается в отказе от продуктов, содержащих глютен: изготовленных на основе пшеницы, ржи, ячменя, солода и т. д. Безглютеновое питание необходимо людям с целиакией для поддержания здоровья, при повышенной чувствительности к клейковине оно помогает справиться с неприятными ощущениями в процессе пищеварения. У большинства здоровых людей диета часто вызывает потерю веса из-за смены рациона на менее калорийный.

Несмотря на большой ажиотаж вокруг данного тренда, сегодня нет однозначного научного ответа, помогает ли удаление глютена из меню вести более здоровый образ жизни и убирать лишние килограммы. Также нельзя забывать, что даже еда без клейковины может быть жирной, переслащенной и вредной, вызывать дефицит питательных веществ.

8. Средиземноморская диета

9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

Средиземноморская диета основана на традиционном рационе греков и итальянцев 1960-х гг.: большое количество цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, морепродуктов, бобовых и злаковых. Но только правильного питания недостаточно, чтобы поддерживать этот стиль жизни, необходимо регулярно заниматься спортом и наслаждаться жизнью. В результате оздоравливается организм в целом, снижается риск сердечного приступа, инсульта, развития диабета и других заболеваний, уходят жировые запасы.

Даже у средиземноморской диеты есть минусы: недостаток кальция из-за ограничения употребления молочных продуктов, появление алкогольной зависимости и связанных с ней болезней, общее потребление жиров может превышать рекомендуемые нормы. Кроме того, часто требуется серьезный апгрейд кулинарных навыков, чтобы достойно повторять блюда средиземноморской кухни.

9. Диета Пегано

9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

Это лечебный способ питания, разработанный Джоном Пегано (John O. A. Pagano) специально для борьбы с псориазом, но его часто используют для похудения. Рацион на 70–80 % состоит из зелени, фруктов и овощей, на 20–30 % — из органического мяса, рыбы и злаков.

Не рекомендуется есть красное мясо (кроме баранины), продукты из рафинированной муки и зерновых культур, шоколад, яйца, моллюсков, цитрусовые, жареную, консервированную и другую пищу с искусственными добавками, пасленовые (помидоры, баклажаны, перцы, картофель). Из напитков противопоказаны те, что содержат алкоголь и кофеин.

При соблюдении диеты Пегано в организм поступает меньше сахара и натрия, у некоторых людей улучшается состояние кожи и уменьшается лишний вес, однако отсутствуют серьезные научные исследования, что последнее происходит именно из-за смены гастрономических привычек.

Бонус: сарказм на тему безглютенового питания

Также можно посмотреть это видео в очень подходящей русской озвучке.

Пробовать или нет перечисленные диеты, каждый решает сам. Помните, что всегда есть противопоказания, и консультируйтесь со специалистами. Возможно, если уменьшить количество сладкого на несколько недель или месяцев, даже истинному сладкоежке любимые шоколадки и печеньки потом покажутся гораздо, гораздо вкуснее.

Может, вы уже испытали на себе эти способы похудения и готовы поделиться своим мнением?

 

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