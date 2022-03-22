9 популярных сегодня систем питания, которые приносят не только пользу

Мы живем в таком высоком темпе, что часто забываем о здоровом питании, а чтобы исправить положение и снизить набранный вес, обращаемся к диетам. Однако у любого полезного на первый взгляд рациона есть свои плюсы и минусы, о которых стоит узнать заранее. Это правило относится и к новым диетам, и к уже ставшим классическими.

Расскажем о главных трендах диетологии, завоевавших большую популярность, и докажет, что нельзя слепо следовать моде, забывая о своем здоровье. В конце статьи мы подготовили веселый бонус на тему.

1. Кетодиета

Это система питания, основанная на употреблении низкоуглеводных продуктов с высоким содержанием жира. Сокращение углеводов позволяет перенастроить метаболизм на сжигание жиров ради получения энергии. Примерное соотношение питательных веществ при кетодиете — 60–80 % жиров, 20–30 % белков, 5–10 % углеводов.

Кетодиета позволяет существенно снизить уровень сахара и инсулина, часто быстро уходит несколько килограммов, но в первую очередь она направлена против ряда болезней, таких как эпилепсия, диабет и другие. Необходимо правильно отслеживать показатели организма, чтобы не нанести ему существенного вреда: возможны повышенная утомляемость и потеря мышечной массы, сердечные болезни, усиление проблем с почками и печенью.

2. Палеодиета

Палеодиета воссоздает рацион наших предков — охотников и собирателей. Сторонники данной системы питания считают, что современные продукты, технологии их производства и обработки наносят вред здоровью человека. Конкретные рационы в рамках разных направлений палеодиеты сильно различаются, но обычно в них присутствуют мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, орехи и семена, травы и специи, натуральные подсластители, нерафинированные масла.

Нехватка кальция и витамина D, головные боли и диарея — возможные противопоказания палеорациона. Он сформировался всего несколько лет назад, поэтому долгосрочные эффекты все еще не выявлены.

Диета становится частью нового образа жизни, который дополняют физические упражнения и забота о своем здоровье. Рецепты для вдохновения: необычный салат с помидорами и огурцами, фаршированные яйца и рамен с курицей и грибами шиитаке (с шампиньонами тоже будет вкусно).

3. Сыроедение

Сыроеды употребляют в пищу продукты в естественной форме — без обработки при температуре выше 40 °C. В основном это овощные блюда, на долю которых приходится около 75 % всего меню, фрукты, орехи, злаки, свежевыжатые соки и бобовые. Некоторые вариации диеты могут включать в себя яйца, мед, молочные продукты, мясо, рыбу и моллюсков.

Считается, что сыроедение способствует похудению и оздоровлению организма, но фактически его влияние противоречиво: увеличиваются риски пищевого отравления и эрозии эмали зубов, снижается костная масса, организм не получает достаточно калорий и витаминов.

Даже если привычный рацион нас устраивает, среди сыроедческих рецептов можно отыскать весьма оригинальные. Они добавят порцию витаминов, помогая поддерживать здоровый образ жизни.

4. Веганство

Веганство — жизненный путь, следуя которому люди стараются максимально уйти от всех форм эксплуатации и жестокости по отношению (напрямую и косвенно) к животным. В плане питания веганы отказываются от любых продуктов животного происхождения, включая рыбу и морепродукты в целом, насекомых, мед. Поддерживая веганскую диету, нельзя забывать о том, что она может привести к дефициту витаминов С и B12, железа, кальция, белка и омеги-3.

Моральную сторону данного движения можно оценивать по-разному, однако мастерство и изобретательность веганской кулинарии действительно удивляет. Мало тех, кто откажется попробовать яблочно-карамельный чизкейк или летний томатный суп с куркумой.

5. Без сахара

Диета, направленная на снижение потребления сахара или полный отказ от него, становится все более востребованной. В среднем взрослый человек съедает гораздо больше сладкого, чем это требуется организму, что приводит к болезням сердца, диабету, повышенному кровяному давлению и уровню холестерина, кариесу и т. д.

Отказ от сахарной зависимости не дается без усилий, но подходит большинству людей, которые поддерживают свое здоровье и стремятся похудеть. Первые шаги на этом нелегком пути — добавлять меньше сахара в кофе или чай, более внимательно читать состав продуктов на этикетке. С какими сложностями сталкивается начинающий в рамках этой диеты, можно прочитать в этом откровенном посте.

6. Джусинг (juicing)

Джусинг — это питание овощными, фруктовыми и ягодными соками, которые не содержат твердых компонентов вроде кожицы, семян или мякоти. Иногда для усиления полезного эффекта в напитки добавляют имбирь, куркуму, женьшень и другие специи и травы. В результате получается вкусный освежающий коктейль, богатый питательными веществами и антиоксидантами, помогающий сбросить вес и избавиться от старых пищевых привычек, например при подготовке к новой диете.

Однако не все соки одинаково полезны. Пакетированные не дают практически никакого питания, кроме глюкозы. Даже приготовленные самостоятельно не могут надолго обеспечить нас белками, жирами и пищевыми волокнами. В качестве многодневной диеты джусинг в чистом виде опасен для организма, поэтому его относят к способам временной детоксикации.

7. Безглютеновая диета

Заключается в отказе от продуктов, содержащих глютен: изготовленных на основе пшеницы, ржи, ячменя, солода и т. д. Безглютеновое питание необходимо людям с целиакией для поддержания здоровья, при повышенной чувствительности к клейковине оно помогает справиться с неприятными ощущениями в процессе пищеварения. У большинства здоровых людей диета часто вызывает потерю веса из-за смены рациона на менее калорийный.

Несмотря на большой ажиотаж вокруг данного тренда, сегодня нет однозначного научного ответа, помогает ли удаление глютена из меню вести более здоровый образ жизни и убирать лишние килограммы. Также нельзя забывать, что даже еда без клейковины может быть жирной, переслащенной и вредной, вызывать дефицит питательных веществ.

8. Средиземноморская диета

Средиземноморская диета основана на традиционном рационе греков и итальянцев 1960-х гг.: большое количество цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, морепродуктов, бобовых и злаковых. Но только правильного питания недостаточно, чтобы поддерживать этот стиль жизни, необходимо регулярно заниматься спортом и наслаждаться жизнью. В результате оздоравливается организм в целом, снижается риск сердечного приступа, инсульта, развития диабета и других заболеваний, уходят жировые запасы.

Даже у средиземноморской диеты есть минусы: недостаток кальция из-за ограничения употребления молочных продуктов, появление алкогольной зависимости и связанных с ней болезней, общее потребление жиров может превышать рекомендуемые нормы. Кроме того, часто требуется серьезный апгрейд кулинарных навыков, чтобы достойно повторять блюда средиземноморской кухни.

9. Диета Пегано

Это лечебный способ питания, разработанный Джоном Пегано (John O. A. Pagano) специально для борьбы с псориазом, но его часто используют для похудения. Рацион на 70–80 % состоит из зелени, фруктов и овощей, на 20–30 % — из органического мяса, рыбы и злаков.

Не рекомендуется есть красное мясо (кроме баранины), продукты из рафинированной муки и зерновых культур, шоколад, яйца, моллюсков, цитрусовые, жареную, консервированную и другую пищу с искусственными добавками, пасленовые (помидоры, баклажаны, перцы, картофель). Из напитков противопоказаны те, что содержат алкоголь и кофеин.

При соблюдении диеты Пегано в организм поступает меньше сахара и натрия, у некоторых людей улучшается состояние кожи и уменьшается лишний вес, однако отсутствуют серьезные научные исследования, что последнее происходит именно из-за смены гастрономических привычек.

Бонус: сарказм на тему безглютенового питания

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Пробовать или нет перечисленные диеты, каждый решает сам. Помните, что всегда есть противопоказания, и консультируйтесь со специалистами. Возможно, если уменьшить количество сладкого на несколько недель или месяцев, даже истинному сладкоежке любимые шоколадки и печеньки потом покажутся гораздо, гораздо вкуснее.

Может, вы уже испытали на себе эти способы похудения и готовы поделиться своим мнением?