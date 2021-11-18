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«Как на гриле»: вкуснейшие ребрышки, сделанные в духовке


«Как на гриле»: вкуснейшие ребрышки, сделанные в духовке

Что может быть лучше ароматного, душистого, сочного мяса, приготовленного на гриле. Вот только есть одна проблема. Дома гриль не поставишь. По счастью, есть немало рецептов для мяса, в частности для ребрышек, которые позволят сделать нечто очень похожее даже в обычной духовке. Об одном таком рецепте сейчас и поговорим.

Ингредиенты для готовки:


Главное здесь специи. /Фото: menslife.com.

Главное здесь специи. /Фото: menslife.com.

 

Для того, чтобы приготовить в духовке вкуснейшее мясное блюдо, понадобится кое-какие ингредиенты. В первую очередь нужны ребрышки. Также следует раздобыть набор специй для сухой обмазки. Нам пригодиться 2.5 чайные ложки порошка чили, 2 ч.л молотого тмина, меньше 1 ч.л соли, 1 ч.л молотого кориандра, 1 ч.л паприки и столько же коричневого сахара. Еще понадобится 0.5 ч.л сухой горчицы, 0.25 ч.л кайенского перца, 0.5 ч.л сухого чеснока и столько же молотого черного перца.

Для готовки ребрышек также понадобится фольга и противень. Стоит также отметить, что после готовки смесь из специй, скорее всего еще останется. Ее можно будет использовать для будущих рецептов.

Процесс приготовления:


Оптираем мясо специями. /Фото: cpykami.ru.

Оптираем мясо специями. /Фото: cpykami.ru.

 

Разогреваем духовку до 150 градусов. Ребра чистим от пленок и жира, после чего обсушиваем бумажным полотенцем.
Кладем мясо на фольгу и начинаем втирать в него четверть имеющихся специй. Делать это нужно со всех сторон! Когда эта часть работы будет выполнена, ребрышки следует отправить в таком виде в духовку на час. За это время они начнут темнеть и потеряют часть жира.
Отправляем в духовку. /Фото: cpykami.ru.

Отправляем в духовку. /Фото: cpykami.ru.

 

После этого этапа, ребрышки переворачиваются на решетке и отправляются в духовку еще примерно на полчаса. При этом настоятельно рекомендуется проверять степень готовки ножом каждые 10 минут. В целом на весь процесс приготовления не должно уйти более двух часов.
После часа готовки выглядеть должно вот так. /Фото: cpykami.ru.

После часа готовки выглядеть должно вот так. /Фото: cpykami.ru.

 

Приготовленные таким образом ребрышки будут выглядеть очень аппетитно и сочно. Если все было сделано правильно, ребрышки должны получиться не сухими внутри, но при этом должны будут иметь хрустящую корочку сверху. Секрет готовки в специях и правильной температуре духовки.

Кстати, если сделать температуру ниже, ребрышки будут готовиться еще дольше, но мясо получится еще более сочным и мягким.

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«Как на гриле»: вкуснейшие ребрышки, сделанные в духовке

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«Как на гриле»: вкуснейшие ребрышки, сделанные в духовкеПодписаться на мой Instagram
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