Многоликая абстракция: яркие картины-головоломки с подтекстом

Прошлое, настоящее, будущее. Автор: Oliver Vernon.
Современный художник Оливер Вэрнон (Oliver Vernon) работает в индивидуальном абстрактном стиле, а его творчество – отличный пример того, насколько интересным и интригующим может быть абстрактное искусство. В его картинах множество взаимосвязанных деталей, скрытого смысла и символизма – этакая своеобразная головоломка, которую предстоит разгадать или же напротив – оставить всё как есть, не вникая в суть, просто смотреть, наслаждаясь путанными и отчасти непонятными сюжетами.
Несмотря на то, что искусство абстракции понимают далеко не все, тем не менее, творчество Оливера производит достаточно яркое и сильное впечатление даже на тех, кто равнодушен к подобному стилю. Глядя на эти работы, понимаешь, что абстракция непредсказуема и многолика. Она постоянно предстаёт в различных обличьях, некоторые из которых кардинально отличаются друг от друга. К тому же, люди с богатой фантазией и развитым воображением способны увидеть не только замысел автора, расшифровав все его эмоции и символы, но и рассмотреть нечто большее...
Когда вчера, превращается в завтра. Автор: Oliver Vernon.
Затерянная Земля. Автор: Oliver Vernon.
Периферийные ворота. Автор: Oliver Vernon.
Суета городских улиц. Автор: Oliver Vernon.
Путешествие. Автор: Oliver Vernon.
Корни. Автор: Oliver Vernon.
Спираль. Автор: Oliver Vernon.
Полная заливка. Автор: Oliver Vernon.
Наводнение. Автор: Oliver Vernon.
Наклон. Автор: Oliver Vernon.
Всплеск. Автор: Oliver Vernon.
Метро. Автор: Oliver Vernon.
Станция. Автор: Oliver Vernon.
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