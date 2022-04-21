Популярные статьи

Свежие комментарии

Многоликая абстракция: яркие картины-головоломки с подтекстом


Прошлое, настоящее, будущее. Автор: Oliver Vernon.

Прошлое, настоящее, будущее. Автор: Oliver Vernon.

Современный художник Оливер Вэрнон (Oliver Vernon) работает в индивидуальном абстрактном стиле, а его творчество – отличный пример того, насколько интересным и интригующим может быть абстрактное искусство. В его картинах множество взаимосвязанных деталей, скрытого смысла и символизма – этакая своеобразная головоломка, которую предстоит разгадать или же напротив – оставить всё как есть, не вникая в суть, просто смотреть, наслаждаясь путанными и отчасти непонятными сюжетами.

Несмотря на то, что искусство абстракции понимают далеко не все, тем не менее, творчество Оливера производит достаточно яркое и сильное впечатление даже на тех, кто равнодушен к подобному стилю. Глядя на эти работы, понимаешь, что абстракция непредсказуема и многолика. Она постоянно предстаёт в различных обличьях, некоторые из которых кардинально отличаются друг от друга. К тому же, люди с богатой фантазией и развитым воображением способны увидеть не только замысел автора, расшифровав все его эмоции и символы, но и рассмотреть нечто большее...

 
Когда вчера, превращается в завтра. Автор: Oliver Vernon.

Когда вчера, превращается в завтра. Автор: Oliver Vernon.

 

 
Затерянная Земля. Автор: Oliver Vernon.

Затерянная Земля. Автор: Oliver Vernon.

 
Периферийные ворота. Автор: Oliver Vernon.

Периферийные ворота.
Автор: Oliver Vernon.

 
Суета городских улиц. Автор: Oliver Vernon.

Суета городских улиц. Автор: Oliver Vernon.

 
Путешествие. Автор: Oliver Vernon.

Путешествие. Автор: Oliver Vernon.

 
Корни. Автор: Oliver Vernon.

Корни. Автор: Oliver Vernon.

 
Спираль. Автор: Oliver Vernon.

Спираль. Автор: Oliver Vernon.

 
Полная заливка. Автор: Oliver Vernon.

Полная заливка. Автор: Oliver Vernon.

 
Наводнение. Автор: Oliver Vernon.

Наводнение. Автор: Oliver Vernon.

 
Наклон. Автор: Oliver Vernon.

Наклон. Автор: Oliver Vernon.

 
Всплеск. Автор: Oliver Vernon.

Всплеск. Автор: Oliver Vernon.

 
Метро. Автор: Oliver Vernon.

Метро. Автор: Oliver Vernon.

 
Станция. Автор: Oliver Vernon.

Станция. Автор: Oliver Vernon.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Многоликая абстракция: яркие картины-головоломки с подтекстом

И не забудьте:
Многоликая абстракция: яркие картины-головоломки с подтекстомПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх