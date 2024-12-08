8 лайфхаков, которые сделают быт проще

Современные хозяйки делятся на два лагеря: одни считают, что домашние хитрости – это пережиток советского прошлого, когда не было качественной бытовой химии, функциональной техники и прочих полезных вещей, а другие уверены, что гораздо проще и быстрее пользоваться именно народными средствами и лайфхаками.

Лайфхак 1: Храните корень имбиря в воде

Лайфхак 2: Отмывайте духовку капсулой для стирки

Лайфхак 3: Откажитесь от влажной уборки

Лайфхак 4: Чистите мебель крышкой от кастрюли

Лайфхак 5: Мойте посуду кофе или чаем

Лайфхак 6: Варите бульон с чесночной шелухой

Лайфхак 7: Стирайте одежду с лавровым листом

Лайфхак 8: Убирайте пятна на обуви уксусом или мицелляркой

Мы считаем, что важно придерживаться золотой середины, а потому делится бытовыми полезностями.Вода продлит свежесть имбиря.Пришла зима, а значит, нужно подумать о том, как укрепить и поддержать иммунитет в сезон вирусов и простуд. Одним из самых популярных продуктов для этих целей является имбирь. Его можно добавлять не только в мясные и рыбные блюда, десерты, но также использовать в качестве основы для чая и других полезных напитков. Имбирь помогает быстро согреться и не заболеть, даже если на улице -25 градусов.Чтобы продукт долгое время оставался свежим и не засыхал в холодильнике, советуем хранить его не в пищевой пленке и не в зип-пакете, а в стеклянной банке с водой. В таких условиях имбирь не будет портиться около месяца, а вы сможете потихоньку использовать его в своих целях, не переживая о качестве.Вместо капсулы можно использовать таблетку для посудомойки.Принято считать, что концентрированное средство, которое находится в капсулах для стирки, можно использовать только по назначению. На самом деле оно прекрасно справляется с выведением пятен и с одежды, и с бытовых приборов. Так, например, капсулы помогут отмыть грязную духовку.Возьмите глубокую форму для запекания, заполните ее кипятком, положите капсулу и отправьте емкость в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. За это время жир на дне и стенках растворится, и вам останется лишь убрать его влажной тряпкой.Если капсулы под рукой не оказалось, можете использовать вместо нее таблетку для посудомоечной машины. Порядок действий такой же: поместите таблетку в форму для запекания или противень, залейте горячей водой и поставьте во включенную духовку. Возможно, такое средство не слишком экономное в плане финансов, зато в плане экономии времени и сил – очень даже.Не обязательно мочить тряпку.Конечно, этот лайфхак работает не со всеми поверхностями, а лишь с некоторыми. Например, на лакированную мебель пыль дольше не садится в том случае, если протирать ее не влажной тряпкой, а сухой фланелевой или вискозной салфеткой.Также есть еще один отличный способ, который позволит надолго избавиться от пыли. Главная причина ее появления – пересушенный воздух. Если достаточно увлажнять его каждый день, проблемы получится избежать. Увлажнитель воздуха станет отличным помощников – он не только увлажнит воздух, но также сделает его чище и улучшит микроклимат в квартире.Оберните крышку тряпкой с чистящим средствомВне зависимости от того, каким образом пятно появилось на мебели, оно сильно расстраивает и действует удручающе. К счастью, в магазинах можно найти большое количество средств для борьбы с различными загрязнениями на мебельной обивке. А чтобы ускорить процесс уборки и сделать его более эффективным, сделайте следующее: обмакните тряпку в чистящее средство, хорошо отожмите и закрепите на крышке от кастрюли или сковороды. Получится специальное приспособление, которым гораздо проще и быстрее чистить мебель.Вам понадобятся чайные пакетики или молотый кофеЕсли неожиданно закончилось средство для мытья посуды, а гора тарелок и кружек в раковине не дает дождаться завтрашнего похода в магазин, используйте молотый кофе. Насыпьте небольшое количество на губку и протрите посуду так, как если бы вы мыли ее обычным способом. Кофе отлично справляется с грязью и жиром, а в качестве бонуса наполняет квартиру божественным ароматом. Также для этих целей можно использовать кофейную гущу – она справится немного хуже, но свежие нежирные пятна сможет удалить без проблем.Отличным средством для мытья посуды станут и чайные пакетики, которые отлично справятся даже со сложными и стойкими загрязнениями. Все, что вам нужно сделать – закрыть слив раковины, наполнить ее кипятком и опустить несколько саше с чайной заваркой. Подождите, пока вода остынет, а затем замочите грязную посуду на несколько минут. После этой процедуры загрязнения размякнут и вам останется лишь убрать их губкой. Не останется следа даже от застарелого жира, так что смело берите лайфхак на заметку. Кстати, для мытья посуды подойдут и использованные чайные пакетики, поэтому экономия очевидна.Добавляйте шелуху, когда закипит водаЧеснок является составляющей многих блюд, и не зря – он добавляет пикантных ноток, а его аромат, доносящийся с кухни, способен пробудить аппетит у всех членов семьи. Однако некоторые люди не слишком любят резкий вкус чеснока, и либо добавляют его по минимуму, либо вообще не используют. Если вы относитесь к этой категории, советуем взять на заметку следующую хитрость.Когда будете в следующий раз готовить суп, добавьте в кипящую воду чесночную шелуху. Она отдаст весь аромат бульону, и сделает его вкус непревзойденным. А чтобы не приходилось потом полчаса вылавливать шелуху шумовкой, поместите ее в небольшой марлевый мешочек, и в таком виде опустите в кастрюлю. Когда бульон будет готов, нужно будет лишь достать этот мешочек.Соедините лавровый лист и соль.Лавровый лист во все времена был одной из самых популярных приправ. Однако мало кто знает, что его можно использовать не только на кухне, когда варите суп, готовите плов или жарите мясо – лавровый лист идеальный помощник в стирке, который помогает вещах сохранить свой первоначальный цвет.Возьмите небольшой тканевый мешочек или обычный плотный носок, положите в него десяток лавровых листов и четыре столовых ложки соли, плотно завяжите и хорошо встряхните, чтобы компоненты перемешались. Затем положите этот мешок в барабан стиральной машины вместе с грязными вещами и запустите нужный режим стирки. Волшебное средство не даст одежде потускнеть, а лаврушка еще и придаст пикантный аромат.Протрите кроссовки мицеллярной водой.Если вы обнаружили на кожаных кроссовках пятна, которые не исчезли даже после стирки в стиральной машине, попробуйте удалить их при помощи обычного уксуса или перекиси водорода. Только перед тем, как приступать к процедуре, протестируйте средства на незаметном участке – всегда есть риск, что они не подойдут. Все в порядке? Тогда возьмите ватный диск, смочите его в уксусе или перекиси и тщательно протрите загрязненные участки. После этого уберите остатки средства влажной тряпкой.А вот с небольшими пятнами отлично справляется мицеллярная вода. Опытные хозяйки советуют протирать ею обувь сразу после того, как вы приходите с улицы. Уделить время нужно самой поверхности. Язычку и подошве. После таких манипуляций серые следы исчезнут, будто их никогда и не было. Просто, быстро, эффективно!